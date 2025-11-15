性犯罪富豪艾普斯坦電郵再掀波瀾 川普：我一無所知

（法新社華盛頓14日電） 美國總統川普今天表示，他對於已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有電郵暗示自己知曉艾普斯坦性虐待一事「一無所知」。

川普在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上被問到艾普斯坦2019年一封電郵提到「他當然知道那些女孩的事」。

川普告訴媒體：「我對此一無所知。要是真的他們早就公布了。」