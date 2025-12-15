2022警察總部07.jpg

為進一步加強對兒童及精神上無行為能力人士的保護，政府今日(15日)起擴大性罪行定罪紀錄查核機制涵蓋範圍至志願工作者，包括但不限於義教老師、義務運動教練等。查核機制仍屬自願性質，由招募機構自行評估風險後考慮查核需要，並由合資格申請人辦理申請。

除了現有的6間指定警署（北角、油麻地、牛頭角、屯門、沙田及荃灣）外，警務處增設3間指定警署（將軍澳、上水和大嶼山北（東涌），為合資格申請人提供24小時套取指紋服務。合資格申請人可透過網上平台遞交申請及預約前往提交指紋。

政府會參考在首兩個階段將查核機制涵蓋範圍擴大至準自僱人士和志願工作者的相關經驗，適時考慮將涵蓋範圍擴展至所有現有僱員及自僱人士，以達成最終目標。屆時會再公布詳情。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/性罪行查核範圍擴至志願工作者-增3警署提供24小時指紋服務/628060?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral