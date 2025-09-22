鄧炳強指是時候讓大眾討論相關建議。(鍾式明攝)

新一份施政報告中，保安局提出修訂《性罪行條例》的建議，料明年首季就性罪行法例修訂諮詢公眾，冀本屆政府任期內完成立法修訂。保安局長鄧炳強表示，法律改革委員會過往曾提出逾70項建議，是時候作整合和討論；已與律政司研討修例的原則和模式。此外，近來黑工問題猖獗，保安局將成立「跨部門反黑工專責組」，由不同政策局組成，打擊非法勞工；並設立舉報專線，供市民舉報。

鄧炳強表示，法改委曾在2012年及2020年就相關條例作4次諮詢和兩次報告，合共七十多項建議；認為目前是時候整合這些建議，供大眾討論，並期望今年底出諮詢文件，本屆政府任期內完成立法修訂工作。他表示，已經與律政司研討相關修例的模式及原則；原則包括性罪行不應該有性別及性取向差異，亦應尊重不同性自主，以及加強整體市民保護。

廣告 廣告

對於早前發生港大學生以人工智能生成色情照片的案件，鄧炳強表示，法改委現正研究關於電腦的罪行，強調如果行為不被接受而現有法例未能處理，就必須完善法例。至於為何延至明年諮詢修例建議，他解釋，相關工作並非完全停頓，已因應法改委報告的意見，改善相關法例，包括訂立窺淫罪、擴大「性罪行定罪紀錄查核」機制等，目前是適當時間，整合七十多項意見再推出修訂建議。

此外，保安局將成立「跨部門反黑工專責組」，並推出全新舉報非法勞工專屬熱線3861 5000。鄧炳強表示，專責組會由他擔任組長，涵蓋不同部門，包括保安局、教育局、勞工及福利局和運輸及物流局。而警隊、出入境和運輸相關部門等亦會加入。整體策略包括執法和跨部門協作等，亦會與內地相關部門合作，同時會加強宣傳教育。

港珠澳大橋設首個無感通關 年底設置器材

打擊金融罪案方面，今年內會成立「虛擬資產情報工作組」，成員包括警隊和海關、金融管理機構，亦有逾10個虛擬資產服務商；透過平台做資訊和情報交流，亦會加強「止付」工作，如發現有市民被騙，亦會作及時止付。

另外，局方亦會善用科技，包括在港珠澳大橋香港口岸設立全港首個「無感通關」試點，利用人面辨識科技，實現不停頓過關。鄧炳強表示，現時相關設施在沙頭角使用，準確度亦很高，冀在今年底於港珠澳大橋設置器材，明年第二季推出先導計劃；並視乎成效考慮進一步推展。

他亦透露，海關將在本年第四季分階段在口岸引入智能影像分析大數據系統，加強識別高走私風險人士，提升清關效率及精準執法。系統會透過分析出入境人士的肢體動作和面容等，識別是否屬高走私風險人士。首階段措施會於羅湖和落馬洲支線管制站實施，其後再作檢討，料於2027年底前逐步擴展至所有口岸。



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/性罪行條例修訂明年初諮詢公眾-政府擬成立跨部門專責組打擊黑工/601850?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral