性罪行條例修訂｜ 性別多元群體性暴力調查：近半受訪者曾遭性暴力 僅4%曾報警｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】保安局早前指，今年首季將推出《性罪行條例》修訂建議，原則包括性罪行不應存在性別及性取向差異，尊重性自主等。跨青時刻與關注婦女性暴力協會今（20 日）發表「跨性別及性別多元人士的性暴力經驗」問卷調查，發現49%受訪者表示曾遭性暴力，惟大部分選擇向親友傾訴或尋求輔導，僅4%曾報警。調查指，性／別小眾身份及壓力會影響求助意願，跨青時刻促儘快以「無分性別」原則落實性罪行改革，及提升前線人員的性別意識，「讓所有人都能安心求助」。

49%受訪者曾遭性暴力

「跨青時刻」與關注婦女性暴力協會於去年5月至8月，以網上問卷形式進行「跨性別及性別多元人士性暴力經驗問卷調查」，共收集108名受訪者問卷，其中102份回應為有效樣本。調查中有 49%受訪者明確表示曾遭性暴力對待，為數 50 位受訪者。這批受害人當中，一半人曾經歷涉及插入式的性侵犯，60%曾經歷接觸式性侵犯、90%曾經歷非接觸式性暴力，包括言語性騷擾及影像性暴力。

當中52%受訪者表示最嚴重的性暴力事件屬重覆發生，38%受訪者表示最嚴重的性暴力事件發生時其年齡為18歲以下。

68%受訪者首次遭性暴力後沒有求助

求助經驗方面，68%受訪者表示面對最嚴重一次性暴力事件後，並沒有即時正式求助。整體求助經驗中，38% 受訪者選擇向親人或朋友傾訴，22%受訪者為尋求輔導及其他心理健康支援，8%曾向社會服務機構求助，只有4%受訪者表示曾報警。

調查結果反映，跨性別或性別多元社群的性暴力受害人絕少透過司法程序或正式支援系統尋求協助。影響求助決定的因素包括「擔心在求助過程中因自己的性/別身份遭受差別待遇」，「擔心在求助過程中需要透露自己的性/別身份」等。

九成受訪者支持「無分性別」性罪行改革

是次調查的整體受訪者中，93%受訪者贊同以「未經同意下以插入方式進行的性侵犯」擴闊現有的「強姦」罪，條文中加害者與受害人均無分性別，以保障跨性別及多元性別的受害人。96%受訪者贊同在性罪行法例中對陰道和陽具的定義，應包括手術建造的陽具、外陰、陰道，以確保跨性別及性別多元人士受法例保障和涵蓋。

跨青時刻及關注婦女性暴力協會促請政府儘快以「無分性別」原則落實本港性罪行改革，以真正保障不同背景的性暴力受害人，並增加性/別友善的支援服務，及提高前線人員如執法人員、社工、司法機構人員等的性/別敏感度。跨青時刻幹事朱珀慧表示，具性別指向的法例最終令受害人求助無門，社會迫切需要推動無分性別的性罪行法律，讓不同處境的受害人都能安心求助。