性能排行榜登首位，HONOR Magic8 跑分突破 416 萬!

近日 HONOR 手機產品經理李坤在社交平台上曬出了 HONOR Magic8 系列的 AnTuTu 跑分成績，結果高達 416 萬分，一舉成為目前手機行業歷史跑分第一。這一成績甚至超越了此前搭載天璣 9500 的 vivo X300 Pro 所創下的412萬分常溫跑分紀錄。

根據官方消息，HONOR Magic8 系列將於10月正式發布，並將成為首批搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5 的旗艦機型之一。這款全新旗艦芯片採用台積電第三代3nm工藝打造，CPU 部分繼續沿用「2+6」全大核架構設計，其中 2 枚 Oryon v2 超大核主頻高達 4.6GHz，而 6 枚大核心也保持在 3.62GHz 的高頻水平。GPU 方面則集成新一代 Adreno GPU，主頻達到 1.2GHz，為圖形處理性能帶來顯著提升。

除了強勁的性能表現，HONOR 官方近日也曝光了 Magic8 系列的真機外觀。新機採用了獨特的天青釉配色，靈感源自宋瓷美學，呈現出儒雅溫潤的質感。更令人驚喜的是，手機背殼上還精心還原了瓷器開片後特有的蟬翼紋理，這些細膩的紋路會隨著光線流轉若隱若現，將中國傳統文化與尖端科技完美融合。

值得一提的是，HONOR 此次還實現了「一門雙至尊」的產品佈局。除了 Magic8系列外，HONOR MagicPad3 Pro 也將搭載同款 Snapdragon 8 Elite Gen 5 芯片，這意味著平板電腦的性能將與最新旗艦手機保持同步高性能。