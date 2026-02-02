八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
性能狂飆32%！小鋼炮再進化！小米 REDMI K Pad 2 將至
文章來源：Qooah.com
距離上代產品發佈不到一年，REDMI 即將推出其新款小尺寸旗艦平板 REDMI K Pad 2。據博主透露，該平板預計在今年上半年發佈，並有望與 REDMI K90 至尊版手機一同亮相。
作為繼任機型，REDMI K Pad 2 在核心規格上進行了全面升級：其處理器從上代的天璣9400+ 升級為天璣9500旗艦平台。該處理器採用全大核 CPU 架構，包括1顆最高主頻達 4.21GHz 的 C1-Ultra 超大核、3顆 C1-Premium 超大核與4顆 C1-Pro 大核，並集成 SME2 矩陣運算指令集。官方數據顯示，其單核性能提升32%，多核性能提升17%，安兔兔跑分可突破400萬分。
此外，REDMI K Pad 2 將內置超過 9000mAh 的大容量電池，續航表現預計大幅提升。影音與觸感方面，該平板配備增強版對稱雙揚聲器（聯名調音）及雙X軸線性摩打，旨在強化遊戲沈浸感。不過，爆料指出該裝置不支援實體 SIM卡，大概率也不支援 eSIM，顯示其定位主要面向 Wi-Fi 環境下的遊戲與娛樂場景。
回顧前代，REDMI 於去年6月推出首款小尺寸旗艦平板 REDMI K Pad，主打 8.8吋定制 3K LCD 屏、天璣9400+ 處理器與 7500mAh 電池，起售價為2799元(人民幣)。REDMI K Pad 2 的推出，意味著該品牌正持續加碼高性能平板細分市場，試圖為遊戲用戶提供更極致的便攜體驗。
其他人也在看
Apple 史上最貴，最大電池手機，iPhone Fold 頂級配置或超2500美元
文章來源：Qooah.com 近期供應鏈爆料顯示，預計 Apple 首款摺疊屏手機 iPhone Fold 將在2026年秋季與 iPhone 18系列一同發佈，這將會是 Apple 有史以來最高級的 iPhone 裝置。 還有博主表示，iPhone Fold 機身內置 5500mAh 大電池，對比 iPhone 17 Pro Max 電池的 4823mAh 容量大不少，是 Apple 迄今為止電池容量最大的 iPhone。 為了減少裝置的厚度，Apple 首款摺疊屏電池將採用矽碳負極電池技術，通過在手機電池的負極材料上加入一些硅元素，從而提高電池的能量密度，再同等電池體積的情況下提升電池容量。 規格方面，iPhone Fold 內屏的尺寸約為 7.8吋，屏幕比例約為 4:3，採用 Samsung 獨家供應的 LTPO OLED 面板，支援 120Hz 動態刷新率。外屏約為 5.3吋，可以兼顧單手進行操作，但不支援 Face ID，支援側邊指紋識別。此外，首發搭載 A20 Pro 處理器，後置 4800萬雙鏡等。 實測最便宜 ANC 耳機！小米 REDMI Buds 8 Lite 開箱
咪神對決︱鄧凱文同「大騎樓」比舞封胸即輸
【on.cc東網專訊】無綫新咪神鄧凱文日前在社交網Po沙灘水着照，疑因太過性感被公司下「封胸令」，上載兩日就Del Post。未知是否有派福利陰影，她已變得乖乖，不敢再過分顯示天斌本錢。她近日與另一咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍跳舞片，本應是球來球往，撼動
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
中國主婦的淘金夢碎：48小時從獲利60%迅速慘賠84%
黃金與白銀市場上周以來，經歷數十年來最迅速的逆轉，據《彭博》報導，這場由熱衷槓桿的中國交易員推動的紀錄性漲勢，如今已讓從避險基金到家庭主婦在內的投資者損失慘重。
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌BOB言出必行已有介紹
陳庭欣（Toby）於2010年參選香港小姐競選，勇奪冠軍獎項、國際親善小姐和旅遊大使獎頭，成為三料冠軍，入行後涉獵主持及拍劇方面。2018年陳庭欣與坐擁10億身家嘅彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖，不過二人於去年年底分手，有指佢有指已搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，搬回早年買入嘅黃大仙500呎單位獨自生活，重新出發。
消委會肉乾肉鬆│1款豬肉乾驗出獸藥殘餘！13款樣本檢出可致癌物 僅「媽媽的廚房」肉鬆無鈉超標（附總評高分名單）
消委會肉乾肉鬆大檢閱！肉乾、肉鬆和肉紙惹味可口，是深受歡迎的零食，消委會557期就測試市面上30款肉乾零食樣本，包括豬肉乾、牛肉乾、豬肉鬆及豬肉紙樣本的食用安全和營養價值。發現價值$170的美珍香牛肉乾竟屬出含可致癌物！而林珍香脆豬肉乾被驗出獸藥殘餘AOZ，而在高糖高鈉的肉乾下，竟有一款豬肉鬆不屬高鈉？ 立即繼續看Yahoo消委會肉乾報告！
2026馬年陳定幫生肖運程：馬、羊、猴篇｜屬馬犯太歲小心金錢糾紛、屬羊易遇貴人、屬猴提防血光之災
陳定幫2026馬年生肖運程｜2026馬年對於屬馬、屬羊與屬猴的人而言是一個變數特別多的關鍵之年，有生肖在這一年迎來轉機，有的則事業與運氣同步上升，也有生肖在人際與感情關係接連受考驗。究竟這3個生肖在2026年將面對甚麼危機與機遇？以下即逐一拆解2026馬年的財運、事業、感情與健康運勢，讓你在新一年順順利利把握先機！
【大生生活超市】賀年精選優惠 海味鮑魚 $80/2罐、流心蛋卷 $50/2件（即日起至03/03）
大生生活精選一系列賀年好物，包括多款精選賀年禮盒、福袋及大生海味、威士忌及紅白酒等大方得體拜年好禮，同時仲有一系列清潔用品讓你乾乾淨淨迎接新一年！
孫藝珍私服穿搭Valentino鞋超吸睛！精品芭蕾舞鞋6款推薦
韓國女星孫藝珍向來以優雅形象著稱，她的私服穿搭同樣是時尚迷關注焦點。近日她在IG分享的造型，宛如校園青春記憶的延伸：白襯衫搭配黑色百褶裙，俐落中帶著柔和層次，自然達到減齡效果。腳上搭配Valentino芭蕾舞鞋成為亮點，巧妙呼應學院氣息，也讓芭蕾舞鞋再度成為精品鞋履中的話題焦點！接下來，就從孫藝珍的示範出發，盤點6款精品芭蕾舞鞋的魅力。
小儀婚後首度現身自揭最愛與先生相處模式 望被稱呼「好太」：我先生係好好先生
小儀去年年尾突然宣布婚訊，與圈外男友拉埋天窗，不少網民都大感驚訝。昨日（1日），小儀與 Lokman@MIRROR 齊齊出席活動就被問及與老公相處等問題，小儀更大爆最愛老公一個行為，直言唔會令自己有太大壓力，更透露離開商台原因。
解放軍報：查處張又俠、劉振立是清除攔路虎 隨時準備打仗
中央軍委副主席張又俠和中央軍委委員兼中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立落馬，《解放軍報》一連3天發布評論，今日在頭版再發表題為「以強烈的使命擔當攻堅奮進」文章，指堅決查處張又俠、劉振立等是清除影響事業發展的「攔路虎」，擠去的是戰鬥力建設的水份，為強軍事業發展注入強大動力。文章指出，全軍官兵要把思想和行動統一到黨中央、中央軍委和中央軍委主席習近平的重大決策部署上，深刻認識「反腐愈徹底、攻堅愈托底、強軍愈有底的規律大勢」，強調要全面加強練兵備戰，加快先進戰鬥力建設，「隨時準備打仗，隨時能打勝仗」。文章強調，軍隊黨員幹部特別是高級幹部要以被查處的腐敗分子為反面教材，牢記初心使命，樹立和踐行正確政績觀，嚴守思想防線、用權底線、法紀紅線、家風界線，以過硬作風和形象感召帶動部隊。《解放軍報》1月31日在頭版發表評論員文章「堅定反腐敗必勝、強軍必成的信念信心」，指堅決查處張又俠、劉振立「是全面從嚴治黨的重大成果、反腐敗鬥爭的重大勝利」；昨日再在頭版刊登題為「持續深化政治整訓、縱深推進正風反腐」評論文章，再次強調查處張又俠與劉振立對反腐敗的意義。 (ST)
吳文忻新藥影響情緒常爆喊 除夕夜入院輸血 癌細胞擴散惹擔憂
51歲嘅吳文忻（現改名吳忻熹Nathaliie）前年癌症復發，去年更惡化至第4期，癌細胞擴散至尾龍骨，現正積極接受治療。近日佢喺社交網站開直播，期間透露病情惡化，癌細胞更擴散至其他器官，最新檢查結果令人擔憂。
特朗普回應中國軍方高層清洗與台灣問題！連稱「習近平才是老大」
美國總統特朗普近日再度談及中國領導人習近平，形容對方在中國擁有高度權威，直言「習近平就是老大」，並強調自己長期密切觀察中國政治動向。
財經｜恒指午後跌幅曾擴至逾800點 新世界(00017)跌逾一成
港股午後續跌，恒指一度跌逾800點，現跌796點，報26593點，成交2263億元。 小米（01810）跌逾2%；美團（03690）跌3%；阿里（09988）跌逾4%。 新世界（00017）跌13%；長和（00001）跌逾3%。
卡域克：最愛奧脫福西看台看絕殺
【Now Sports】曼聯周日對富咸，靠錫斯高補時4分鐘的入球險勝3:2，對臨時領隊卡域克來說，沒有地方比在奧脫福球場的西看台看到這類絕殺更佳。「只能說，這是我覺得最棒的感覺，」卡域克（Michael Carrick）賽後談到這場勝仗：「我過去在這裡經歷過一些最美好的時刻，對我來說，沒有比在Stretford End（西看台）前更棒的地方去觀看這類型的勝利，意義也更加深遠。」「人們離開這裡時，帶走的不僅僅是『曼聯今天贏了』，還有更多層次的感受，包括情感上，這就是為何我們如此熱愛這裡。」這名球員時代也在這裡效力的臨時領隊續謂：「你們可以去分析比賽，或去找出亮點和不足，但像今天這樣令人欣喜若狂的瞬間，那是要去感受的。」紅魔在卡域克麾下3連勝，對上兩周擊敗的，更是曼城和阿仙奴兩支聯賽排名在他們之上的球隊，但他仍保持謙虛：「我們還能踢得更好，這大概是最令人欣慰的地方，但我不能質疑球員們的信念；己隊在比賽過程中，遭遇重大挫折後展現出的韌性，就正正是因為這種信念支撐著我們。」
歐洲不再叫川普「爸爸」！財星：明確拒絕了川普的價碼
《財星》分析指出，面對川普第二任期日益強硬、甚至挑戰國際法的外交路線，歐洲各國態度出現重大轉折。隨著川普多次揚言接管格陵蘭、威脅加徵關稅，歐洲不再選擇姑息妥協，而是集體拒絕施壓，為對抗強權提供新的外交範例。