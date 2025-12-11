性能與續航的 WIN WIN，新旗艦榮耀 WIN 曝光，取代 GT 系列

文章來源：Qooah.com

數碼圈知名爆料博主 @復讀機002（數碼閒聊站小號）透露，「榮耀GT2」將更名為「榮耀WIN」，維持極致性能旗艦的定位，將於本月正式發佈。

據博主透露，榮耀 WIN 將採用雙旗艦齊發的產品策略，給消費者更多的選擇。此次全新的「WIN」系列打破了「GT」系列命名邏輯，暗示著會有更強悍的性能表現，有望重塑旗艦產品線。

結合以往榮耀的旗艦機型策略，此次「WIN」系列的兩款機型可能覆蓋兩種性能需求。一款是追求極致的性能，服務遊戲玩家。另一款更注重綜合均衡，可以讓消費者以更加友好的價格體驗旗艦性能。

規格方面，榮耀 WIN 新機的高配版將搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，採用2+6核心架構，其中2個Prime 核心頻率可提升至4.6GHz，六個性能核心運為3.62GHz，是目前行業內最強處理器。

此外，榮耀 WIN 系列可能搭載全新一代榮耀幻影引擎，更強的散熱堆料等配置。

續航方面，榮耀 WIN 系列可能搭載不低於 8500mAh 的電池，是行業內電池容量最大的 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器。

目前榮耀 WIN 已經開啓京東預約，但是具體的配置和售價信息未公佈。