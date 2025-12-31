焦點

《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅

《怪奇物語》「Jancy」主演、替身真愛雙重奏，Nancy與Jonathan的替身戲外是甜蜜夫妻

《怪奇物語》（Stranger Things）劇裡的「Jancy」情侶檔，在戲外已經是牽手拍拖9年的甜蜜情侶。原來，Natalia Dyer（Nancy）與Charlie Heaton（Jonathan）的特技替身演員Jessica Morgan Hill與Trevor Jenkins，也因為這部劇集結緣相戀，並在2021年12月喜結連理。這個顛倒世界upside down不只造就了主演，更令替身演員們找到真愛。

Jessica Morgan Hill IG發布貼蜜婚照，慶祝4年的婚姻紀念：「從第3季Jessica Hill變Jessica Jenkins，這裡遇見老公！」Hawkins決戰前，這雙重愛情太魔幻。​

兩人長時間扮演Nancy與Jonathan替身，培養真感情。網友熱議：「主演＋替身全戀愛，連德文配音員都配對！」Reddit直呼甜爆，Stranger Things不只劇情怪奇，現實也是可以造就意想不到的緣份關係。

