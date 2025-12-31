《怪奇物語》「Jancy」主演、替身真愛雙重奏，Nancy與Jonathan的替身戲外是甜蜜夫妻

《怪奇物語》（Stranger Things）劇裡的「Jancy」情侶檔，在戲外已經是牽手拍拖9年的甜蜜情侶。原來，Natalia Dyer（Nancy）與Charlie Heaton（Jonathan）的特技替身演員Jessica Morgan Hill與Trevor Jenkins，也因為這部劇集結緣相戀，並在2021年12月喜結連理。這個顛倒世界upside down不只造就了主演，更令替身演員們找到真愛。

廣告 廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

Jessica Morgan Hill IG發布貼蜜婚照，慶祝4年的婚姻紀念：「從第3季Jessica Hill變Jessica Jenkins，這裡遇見老公！」Hawkins決戰前，這雙重愛情太魔幻。​

兩人長時間扮演Nancy與Jonathan替身，培養真感情。網友熱議：「主演＋替身全戀愛，連德文配音員都配對！」Reddit直呼甜爆，Stranger Things不只劇情怪奇，現實也是可以造就意想不到的緣份關係。

71歲《阿凡達》億萬名導演詹姆斯卡麥隆的「簡樸美學生活」：與太太奉行素食主義、開著Kia Rio二手車

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

NewJeans合體回歸夢碎！ADOR宣佈與Danielle解除合約並追究法律責任，五缺一投下震憾彈

全球百大型男2025排名出爐！姜濤跌出10大、AK排名高過車銀優、Cortis「忙內」安乾鎬也上榜

36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑