《怪奇物語》大結局被狠批 粉絲：仲衰過《權力遊戲》個結局

【on.cc東網專訊】被封為Netflix神劇的《怪奇物語》（Stranger Things）香港時間昨日早上推出大結局，一如所料，由於太多人同一時間上線收看的關係，搞到有大量用戶再度發生「死機」情況。最後一集《The Rightside Up》片長兩小時8分鐘。只可惜「雷聲大雨點少」，大部分fans都對結局表示不滿，更有fans批評《怪》結局比被視為劣作的《權力遊戲》（Game Of Thrones）結局更差！

大批fans睇完結局後即於社交網洗版留言，其中有fans表示：「我見到『唔識寫劇集結局俱樂部』又迎來多一個新成員！」並貼上《怪》創作人與《權》創作人的照片，暗諷兩劇結局差勁。更有fans指《怪》結局「爛的指數」勁過《權》結局。

除了《怪》被fans大鬧之外，Netflix另一大熱劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）第5季亦被fans批評，fans批評的並非新一季劇集內容而是「艾蜜莉」莉莉哥連斯（Lily Colins）於劇中的衣着打扮，並指今季的衣着太誇張及穿搭雜亂無章。

