iHerb雙11優惠全網限時74折
《怪奇物語》第5季終章11月播出！6位小演員8年對比照曝光，見證珍貴成長印記
《怪奇物語》第5季終章首映禮亮相，6位小演員再度同框，相信不只演員們覺得百感交雜，看著他們長大的觀眾都會很期待這部終章作品。終章距離第一季原來已經是9年的事，現在看回2017年第二季的首映禮畫面，拼在今次的首映照片，這成長印記實在太珍貴了！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
小演員們在9年間都成長了不少，演繹主角Eleven的Millie Bobby Brown去年都已經嫁人了；「紅髮精靈」Max（Sadie Sink）也在很多戲劇裡有演出，更曾參與Taylor Swift的微電影作品。
《怪奇物語》第五季會在Netflix 11月26日上架。這部由杜夫兄弟創作的美國科幻恐怖影集，自2016年在Netflix上架成為全球話題影集。9年後終於來到終章，到底Hawkins最後會變成怎樣？大反派Vecna會被消滅嗎？一切謎團都會在月尾終章播放時解開。
>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
BTS V金泰亨「神秘頸繩」成熱搜！$300有找，金宇彬、Seventeen都戴過的韓國手作品牌，靠明星效應起死回生
孔曉振也愛用！韓國Depound百搭手袋 十分之一價錢入手「平價版Coach Brooklyn」！高質感款式瘋搶中
其他人也在看
Millie指控《怪奇物語》男拍檔騷擾欺凌首映碰頭零尷尬
【on.cc東網專訊】Netflix神劇《怪奇物語》（Stranger Things）第5季即將開播，早前爆出擔任女主角的21歲英國女星Millie Bobby Brown（MBB）在開拍第5季前，曾向Netflix指控同劇飾演她養父的英國男星David Har東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
成都獨立書店「死而復生」 有杏書店曾稱「不可抗力」將結束 傳省政府介入「祝福」續營業｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】位於四川省成都市的獨立書店「有杏書店」上周三（10月29日）一度宣布因「不可抗力」將結束營運，引發外界對公共空間被收窄的輿論關注。事件峰迴路轉，主理人張豐本周二（4 日）發文稱，書店可以「繼續辦」，並回應傳媒指，是獲得當局同意後作出的決定。Yahoo新聞 ・ 1 天前
坂井泉水醫院樓梯摔死內幕！ 負けないで歌詞紙改爛心魔！
坂井泉水國中跑田徑，高中打網球，松蔭短大畢業後跑新宿「第一不動產」上班。1988年被星探一把抓住，簽Stardust，用本名蒲池幸子當模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前
iPhone 17 Pro在「海鷗」颱風中奇蹟生還！
在菲律賓遭強烈颱風「海鷗」重創、家園化為廢墟的混亂之中，一名災民意外找回浸泡泥水三天仍能正常運作的 iPhone，證明防水設計的可靠性。然而，真正在生死關頭發揮救命作用的，卻是一台多年未使用的英特爾 (INTC) 晶片 MacBook。鉅亨網 ・ 14 小時前
文雋爆為舒淇同柯俊雄有過節 打贏解約官司卻被江湖人以舒淇黑材料要脅
舒淇首次執導的電影《女孩》日前舉行香港羌映禮，唔少人都有share舒淇老公馮德倫喺觀眾席上發言嘅片段Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港姐冠軍陳詠詩突公開圈外男友合照放閃 Martin樣貌背景全曝光
2025年香港小姐冠軍陳詠詩早於參選期間，於馬來西亞檳城拍畢外景拍攝後，被踢爆有「眼鏡男」接機，事後承認對方係圈外男友Martin，男友亦好支持佢參選。陳詠詩參選港姐前期，已將社交平台內性感泳衣照及與男友合照刪除；不過，當選冠軍後隨即被網民起底，與圈外男友泰國蘇梅島酒店中鴛鴦戲水激吻片段亦流出。對此，陳詠詩表示冇特別留意到片段流出，認為唔係負面事情，又大方表示如果想睇多啲，可以直接畀大家睇。日前，陳詠詩突然於內地社交平台公開與男友甜蜜合照，亦係佢首次公開男友正面照，引起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
高海寧遭冒認誘騙網民買點數卡導致周身債 急發聲明澄清：謹慎交友
人稱高Ling的高海寧最近被人冒認及與他人發生網戀，該名「高海寧」誘騙網民購買點數卡，令網民欠下很多債項，更沉溺於這段假的網戀之中。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
61歲安德尊認愛宋芝齡？相距18年齡差的戀情，盤點圈中甜蜜「忘年戀」模範夫妻
現年 61 歲的安德尊與宋芝齡的戀情一直讓大家霧裡看花，最近林嘉華登上 TVB 《流行都市》接受訪問，緊密逼供之下，安德尊終於鬆口認愛宋芝齡，引起全網哄動！Yahoo Style HK ・ 1 天前
尖沙咀「維記」或變學生宿舍｜鄧成波家族放盤五年無人問津 銀主接手1.18億沽勁蝕2.12億
「舖王」鄧成波家族再有物業淪為銀主盤並以大幅蝕讓價易手。家族旗下位於尖沙咀金巴利道80號的全幢酒店，近日以1.18億元成交，較2018年買入價3.3億元大減約2.12億元，蝕幅接近64%。市場消息指，新買家為具內地背景的教育機構，正研究把物業改裝為學生宿舍。閱讀更多：鄧成波家族婚宴酒家「星薈」疑似結業 逾80準新人成「苦主」 集團欠供強積金影響逾200員工鄧成波家族太子一籃子銀主盤 補習社老闆1.2億接手市場消息人士指，上述物業是維多利亞時鐘酒店（Hotel Victoria），即俗稱「維記」的知名連鎖時鐘酒店。該物業地盤面積約1,897平方呎，總建築面積約19,923平方呎。酒店由地庫至12樓共設45間客房，而地面及高層地庫為商舖用途，現時地下舖位租予一間食肆經營。據了解，該物業連同現有賓館牌照一併放售，可靈活作學生宿舍、酒店或服務式公寓等用途，屬尖沙咀區內少見具完整業權、放售價錢相對「貼地」的全幢物業。「維記」於1986年開業，全港多區均設分店，上址已經營超過二十年。資料顯示，鄧成波家族於2019年以3.3億元購入該廈，其後一年叫價3.88億元放售，惟未能達成交易。去年11月再降價28Hse.com ・ 1 天前
胡定欣與老公相約媒人Bob及洪永城飯聚 網民留言：救救李施嬅吧
視后胡定欣早前藉中秋佳節喺社交網站PO出與醫生陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。胡定欣返到香港後陸續相約好友飯聚，好似近日佢同老公就與媒人林盛斌（Bob）夫婦及洪永城（Tony）夫婦飯聚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【Aeon】AEON Day 自家品牌商品8折發售（08/11-10/11）
由11月8日至10日係「AEON Day」，店內全線自家品牌商品，包括TOPVALU、HOMECOORDY、iC等，均以8折發售！AEON MEMBER會員買「自家品牌商品」有5倍積分，而AEON BETA會員都有3倍積分！YAHOO著數 ・ 23 小時前
niko and…愛心手錶Threads爆紅！幾百元就擁有，無法抗拒的少女感
有喜歡日本品牌niko and...的朋友嗎？這間集時裝好物以及小家品的品牌，近日推出的心形手錶在Threads上爆紅！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Sephora減價85折11.9開鑼！必買清單Threads脆友推爆「這5件」：黑眼圈救星Huda Beauty、髮尾油大推「這款」｜雙11優惠2025
雙11優惠2025開鑼，終於見到Sephora都減價，滿$500即享85折，由11月9日開始。Sephora有什麼好物推薦？最近Threads上好多脆友都在討論Sephora必買好物，從彩妝到護髮產品都有，如果你正準備去Sephora掃貨，這份清單絕對要收藏起來！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
42歲陳妍希回春「嫩如沈佳宜」！穿短裙現身驚豔全場 高馬尾＋梨渦笑太殺
女星陳妍希近日在大陸寧波出席國際畫廊週活動，一身灰銀線條西裝搭配短裙，高馬尾俐落有型，招牌梨渦笑一亮相就成全場焦點，42歲狀態好到讓網友驚呼：「根本是《那些年》的沈佳宜！」姊妹淘 ・ 1 天前
韓女砸3億整型400次「連肚臍、耳朵都動刀」！揭背後陰影：男友嫌醜讓她自卑3年
這場「從頭到腳」的改造工程，幾乎沒有一處沒被動過！她動了兩次眼睛手術、鼻子重塑、下巴與人中修整、臉部輪廓手術與太陽穴拉提，連額頭脂肪移植也不放過；身體部分更驚人，除了胸部之外，她幾乎全身都抽過脂，最近還追加了提臀手術和下顎線精雕療程，根本是活生生的「K-Bea...styletc ・ 1 天前
「鷹眼」謝洛美維拿被華裔女導演指控性騷擾兼恐嚇
【on.cc東網專訊】飾演漫威超級英雄「鷹眼」的美國男星謝洛美維拿（Jeremy Renner）被37歲華裔女導演周依指控性騷擾與恐嚇。周依於社交網站指控謝洛美今年6月直接聯絡她，謝洛美未經同意連環傳送自己的色情照片，當她私下向他表示反感，他恐嚇會向美國移民及海東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
鮮娛糧︱鄧伊婷峇里島索到犯規 無限「峰」光嗌瘋狂
【on.cc東網專訊】藝人鄧伊婷樣子甜美兼身材出眾，不時在社交網晒靚相派福利，近日她在社交平台晒出在峇里島拍攝的靚相，並寫道：「終於有時間找回峇里島的碎片裏，藏着最瘋狂的青春」，眾多相片中當屬她上身穿着粉色比堅尼，下身身穿白色泳裝的最為吸睛，高舉雙手綁頭髮的她盡東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
42歲阿Sa蔡卓妍生日前戀情曝光！與年輕10歲健身教練Elvis譜姊弟戀
本月22日便迎來43歲生日的蔡卓妍（阿Sa）早前承認與拍拖6年的「百億富三代」石恆聰分手，而臨近生日則爆出她與年輕10歲、現年33歲健身教練林俊賢（Elvis）譜出姊弟戀，兩人早前更被拍到一起到紅館看林家謙演唱會，更因一隻貓貓而「泄密」，讓戀情曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳家樂全裸上陣拍戲 廖子妤嚇到斷片
【on.cc東網專訊】藝人陳家樂、廖子妤（Fish）及導演譚惠貞昨晚（6日）出席英皇電影《像我這樣的愛情》於第22屆香港亞洲電影節首映。談到Fish於戲中戴眼鏡造型看起來不像她的樣子，她笑指那是真正的近視鏡，因自己有600、700度近視，鏡片令眼睛看起來變小，加東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前