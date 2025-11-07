《怪奇物語》第5季終章11月播出！6位小演員8年對比照曝光，見證珍貴成長印記

《怪奇物語》第5季終章首映禮亮相，6位小演員再度同框，相信不只演員們覺得百感交雜，看著他們長大的觀眾都會很期待這部終章作品。終章距離第一季原來已經是9年的事，現在看回2017年第二季的首映禮畫面，拼在今次的首映照片，這成長印記實在太珍貴了！

2025年的照片（ Getty Images ）

2017年的照片（Getty Images）

小演員們在9年間都成長了不少，演繹主角Eleven的Millie Bobby Brown去年都已經嫁人了；「紅髮精靈」Max（Sadie Sink）也在很多戲劇裡有演出，更曾參與Taylor Swift的微電影作品。

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

《怪奇物語》第五季會在Netflix 11月26日上架。這部由杜夫兄弟創作的美國科幻恐怖影集，自2016年在Netflix上架成為全球話題影集。9年後終於來到終章，到底Hawkins最後會變成怎樣？大反派Vecna會被消滅嗎？一切謎團都會在月尾終章播放時解開。

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

