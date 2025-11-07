焦點

Yahoo Style HK

《怪奇物語》第5季終章11月播出！6位小演員8年對比照曝光，見證珍貴成長印記

Yahoo Style
Yahoo Style
《怪奇物語》第5季終章11月播出！6位小演員8年對比照曝光，見證珍貴成長印記
《怪奇物語》第5季終章11月播出！6位小演員8年對比照曝光，見證珍貴成長印記

《怪奇物語》第5季終章首映禮亮相，6位小演員再度同框，相信不只演員們覺得百感交雜，看著他們長大的觀眾都會很期待這部終章作品。終章距離第一季原來已經是9年的事，現在看回2017年第二季的首映禮畫面，拼在今次的首映照片，這成長印記實在太珍貴了！

2025年的照片（Getty Images）
2025年的照片（Getty Images
2017年的照片（Getty Images）
2017年的照片（Getty Images）

小演員們在9年間都成長了不少，演繹主角Eleven的Millie Bobby Brown去年都已經嫁人了；「紅髮精靈」Max（Sadie Sink）也在很多戲劇裡有演出，更曾參與Taylor Swift的微電影作品。

廣告
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

《怪奇物語》第五季會在Netflix 11月26日上架。這部由杜夫兄弟創作的美國科幻恐怖影集，自2016年在Netflix上架成為全球話題影集。9年後終於來到終章，到底Hawkins最後會變成怎樣？大反派Vecna會被消滅嗎？一切謎團都會在月尾終章播放時解開。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

