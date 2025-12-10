怪奇物語Stranger Things迷必住Airbnb！每晚$11,000起入住Byers一家屋企

全球熱門影集《怪奇物語》（Stranger Things）最終季現正熱播，正當影迷們引頸期盼結局之際，除了緊貼追劇，你還可以到美國親身經歷一場最地道的霍金斯鎮之旅！Airbnb上有一幢以Byers一家為主題的特色旅居，它高度還原了劇中1983年霍金斯鎮的場景，從標誌性的聖誕燈牆到各種80年代復古元素都忠實呈現，為超級粉絲們帶來模糊虛構與現實界線的獨特沉浸式體驗！怎樣才可以入住？立即看看！



Stranger Things - Byers Home位於美國佐治亞州費耶特維。（圖片來源：Airbnb）

《怪奇物語》中最標誌性的互動式聖誕燈牆。（圖片來源：Airbnb）

兩年時間還原 粉絲集資擁有

這間Byers House主題旅居位於美國佐治亞州費耶特維（Fayetteville），地理位置其實不算偏僻，距離哈茨菲爾德傑克遜亞特蘭大國際機場僅15至20分鐘車程，而距離影集相關的Trilith Studios也只需10分鐘，位置極為便利，在Airbnb上更獲得4.97分的高分！

值得一提的是，這項計畫已投入長達兩年的時間精心策劃和還原，由數十位粉絲和專業人士共同設計，早前在Arrived投資平臺上眾籌，早前已成功集資並正式投入運作。雖然與Netflix官方並無直接聯繫，但其粉絲熱情和還原度絕對值得影迷朝聖。

Joyce用來與Will聯絡的電話，復古味濃厚。（圖片來源：Airbnb）

廚房設備一應俱全，可以自己烹調早午晚三餐。（圖片來源：Airbnb）

Will失控時所在的廁所，看似簡陃但非常新淨。（圖片來源：Airbnb）

旅居外的細節一樣忠於劇集。（圖片來源：Airbnb）

三房兩浴 供6人入住

Byers House主題旅居設有三間臥室及兩間浴室，最多可接待6位房客入住。所有房間都以影集人物為靈感設計，包括擺放了1張加大雙人牀的Jonathan's Room，房內更配備了黑膠唱片機。Will's Room則設有1張標準雙人牀，讓你感受少年Will的生活氛圍。另外還有一間充滿奇異氣氛的Upside Down風格雙層牀房，設有4張雙層牀，住客可在此處與朋友挑戰經典的《龍與地下城》遊戲。由於建築和安全要求，旅居嚴格規定每間臥室僅允許2人入住，所以入住總人數上限為6位。

Jonathan的房間搖滾味濃，還設有黑膠唱片機及Amiga 500遊戲機。（圖片來源：Airbnb）

Will房間裡細節滿滿，你認得幾多？（圖片來源：Airbnb）

Upside Down風格雙層牀房，氣氛詭異。（圖片來源：Airbnb）

怪異觸手一直延伸至房間外。（圖片來源：Airbnb）

重溫經典劇情 玩Amiga 500遊戲機

入住這間Airbnb，住客可以享受一系列與影集相關的獨家體驗。你可以在Byers客廳中那面互動式聖誕燈牆下，以最應景的方式觀看《怪奇物語》劇集，客廳配備了75吋三星相框電視。想體驗更復古的娛樂？你可以使用客廳的老式CRT電視和錄影機觀看VHS錄影帶的經典電影，或者到Jonathan的房間裡嘗試操作Amiga 500遊戲機。此外，這所旅居亦配備BMX自行車，讓你體驗霍金斯鎮的單車文化，並同時提供新的爐子、洗碗機、洗衣機、乾衣機等現代電器，確保入住體驗舒適便利。

客廳裡的老式CRT電視和錄影機不只是裝飾品，還可以用來觀看VHS錄影帶的經典電影，（圖片來源：Airbnb）

看不慣雪花電視？客廳其實還配備了75吋三星相框電視。（圖片來源：Airbnb）

雖然外觀是80年代，但洗衣機、乾衣機等現代電器齊備，不用擔心。（圖片來源：Airbnb）

預約困難！每晚房價約$11,000起

Byers House主題旅居現已於Airbnb上開放預約，但極之搶手，最快都要去到2026年2月起才有空位（只剩一晚！），每晚房價約為$11,000起（具體價格視乎預訂日子而定），並設有嚴格規則，包括禁止舉辦任何派對或社交聚會。任何網紅或其他媒體若需進行商業攝影、錄影或其他媒體拍攝，必須事先得到屋主書面同意，並需支付500美元的商業拍攝費用。

Byers House主題旅居在Airbnb上極之搶手。（圖片來源：Airbnb）

Stranger Things - Byers Home的每晚房價約為$11,000起。（圖片來源：Airbnb）

晚上更添神秘氣氛，同時是膽量挑戰。（圖片來源：Airbnb）

Stranger Things - Byers Home

地址：美國佐治亞州費耶特維

網址：按這裏

