恆豐中心籌建紀念碑 紀念李小龍故居

【Now新聞台】佐敦恆豐中心籌建紀念碑，紀念上址為李小龍故居。

李小龍故居臨時紀念牌揭幕，恆豐中心昔日是7個街號相連的建築，為李小龍童年和青年時居所，他曾居於上址近30年。即使他赴美留學返港後，亦多次回到此處居住，是李小龍一生居住最久的地方。

李小龍會希望新紀念碑成為遊客到訪熱點，讓市民和遊客對李小龍有更多了解，而永久紀念碑預計2至3年後完成。

出席活動的李小龍弟弟李振輝回憶當年離港後，首次回到上址感到窩心。

廣告 廣告

李小龍弟弟李振輝：「想不到從1969年離開香港到美國讀書後，第一次可以回到以前舊居，真的很開心。以前整座大廈的樓梯都可以上天台，當時每次過年，我們都在上面玩燒炮仗。」

#要聞