【恆香老餅家】網店限定早鳥優惠 臘腸買2送1（即日起至30/12）

網店限定早鳥優惠，恆香為您帶來經典臘味「買二送一」限時優惠！秋風起，食臘味正當時！香氣濃郁、油潤入味，每一口都是地道港式風味。無論送禮或自用，都是秋冬入廚必備佳品。超值優惠價買二送一 （平均$113／包），款式自由配搭：金牌切肉腸（半斤裝），金牌加瘦臘腸（半斤裝）， 鮮鴨潤腸（半斤裝）， 鮮鵝潤腸（半斤裝）。

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至2025/12/30

地點：恆香老餅家網店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso