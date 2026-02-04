恐佈級驚人AI代理 OpenClaw (前MoltBot/ClawdBot) 實測！超詳細攻略：低成本用頂級模型祕技大公開！｜廣東話｜文恩澄

OpenClaw (前身 MoltBot / ClawdBot) 最近在 AI 界爆紅！它不只是一個聊天機械人，更是一個可以完全控制你電腦、執行任務的 「恐佈級驚人 AI 代理 (AI Agent)」！🤯 今集我會同大家深入實測這個開源工具，並提供 超詳細攻略，看看它是否真的如傳聞中那麼萬能？

我會分享如何將它變成你的私人秘書、程式設計師、甚至網店店長！最重要的是，我發現了一個 「低成本用頂級模型祕技大公開」，讓你不用花大錢也能享受最強 Claude 大腦！🤫 不過，Open Claw 強大的同時也伴隨著極高風險，使用前有什麼 安全隱患 必須注意？為什麼我建議要準備一台「專用電腦」？立即去片，聽聽我的真實建議！👇