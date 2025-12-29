恒基兆業榮獲 2025 年度「亞洲最佳永續發展企業」

印尼峇里島 - Media OutReach Newswire - 2025年12月29日 - 亞洲企業卓越與永續發展獎 (ACES) 評審委員會宣布，恒基兆業地產有限公司 (股份代號：12) 榮獲 2025 年度「亞洲最佳永續發展企業」殊榮，此為 ACES 永續發展類別中的最高獎項。作為亞洲最具權威的企業獎項之一，ACES 大獎旨在表彰企業在領導力與永續營運上的卓越表現。恒基兆業從 147 間決賽入圍企業中脫穎而出，成為 45 間企業的獲獎者之一，並憑藉其在永續卓越發展方面的堅定承諾，獲此至高榮譽乃實至名歸。





恒基兆業榮獲 2025 年 ACES「亞洲最佳永續發展企業」大獎

ACES 大獎主席 Shanggari Balakrishnan 博士表示：「恒基兆業充分體現了創新、責任與環境管理如何齊頭並進，重新定義亞洲永續發展的未來藍圖。」恒基兆業憑藉其全面的永續發展策略 G.I.V.E. (涵蓋綠色建築、創新、價值創造及社區影響)，持續將永續建築及責任創新推向新高。該公司同時訂立以科學為本的目標，致力於 2050 年前實現淨零排放，進一步彰顯其對永續卓越發展的長遠承諾。



恒基兆業貫徹環境、社會及企業管治 (ESG) 理念，並全面融入每一項目組合，充分展現其作為企業發展動力的核心角色。集團旗下地標項目 The Henderson 正是此一理念的完美體現。該建築由國際知名建築事務所 Zaha Hadid Architects 設計，其靈感來自香港象徵「堅毅與新生」的紫荊花，樹立行業全新標竿。此乃香港唯一榮獲十項鉑金級認證的超甲級寫字樓，涵蓋 WELL、LEED、BEAM Plus、SmartScore、WiredScore、ActiveScore 及 ModeScore 等多項永續發展及智慧科技標準。



The Henderson 採用先進的數碼孿生技術，實現 ESG 數據的即時監控與效能優化，其空中花園融合親生物設計與身心健康概念，打造健康的幸福領域。多項已獲專利的永續技術，包括太陽能感應通風器及升降機殺菌艙，已全面應用於大樓日常營運，印證恒基兆業對永續與韌性城市的未來遠見。



透過藝術、科技與永續發展的交織融合，The Henderson 實踐集團「進步與地球共融並進」的理念，持續以永續發展與以人為本的設計堅持，締造啟迪心靈、守護環境、惠澤後代的理想空間。





