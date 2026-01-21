博愛慈善跑｜牽繩跑歷高低彎曲 視障跑者與領跑員成好友 出賽為大埔火災籌款︱Yahoo

「不倒翁共融運動協會」跑者月初與領跑員於中環海濱試跑博愛慈善跑部份路線。

【Yahoo新聞報道】眼睛看不見卻能跑遍全港，甚至參加海外跑賽，這是視障運動員與領跑員同步邁進的成果。20多位來自「不倒翁共融運動協會」的視障跑者和領跑員正為本周日（25日）「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」備戰，為該院安老院舍及大埔火災支援項目籌款，亦趁機指導健視跑者體驗領跑員的技巧和意義，鼓勵更多健視和視障人士投入運動。

「不倒翁」創辦人梁小偉（Gary sir）帶領參加者熱身。

初嘗領跑的健視跑者蒙眼體驗視障運動員的身體感受。

健視人士向資深領跑員及視障跑手學習領跑。

繩與聲音導航 領跑員體能須比視障者高兩成

視障跑者身邊總有一位領跑員，兩人以一條短繩連繫著彼此的手平行前進。領跑員最重要的工作是擔任視障運動員的眼睛，帶領方向，時刻留意路面情況，遇上急彎、梯級、上斜、路面不平、有障礙物等等，要預早並言簡意賅告知跑手，令雙方都能安全抵達終點。領跑員的體能一般須比視障運動員高 20% 至 30%，還要細心留意視障跑者的步速、呼吸、擺手姿勢，從而調整配合，令雙方節奏一致。

由喘氣跑數百米到完成半馬

以上技巧都是視障運動員陳家寶與領跑員陳欣欣（Angela）的心得。「我哋無可能自己跑步，只可以用手掌行路，跑步一定要有領跑員。」家寶自十多歲確診青光眼，到五十歲時只能看到微弱光線，以往很少機會運動，雖早聽聞有「不倒翁共融運動會」，卻對起步有猶疑，「唔敢嚟，無相熟朋友，又唔知自己跑唔跑到」。他在疫情後首次嘗試，由運動會安排領跑員，從最初跑數百米就喘氣，兩三年後已能夠完成半馬，亦曾到內地和台灣參賽。「最大收穫除咗身體好，社交圈子都擴闊。」除了運動會一周兩三次練習，跑者和領跑員還會額外再約跑步，運動前後一起吃喝旅遊，「有啲領跑員仲會嚟地鐵站接送我哋去訓練」。

視障運動員陳家寶與領跑員陳欣欣是長期夥伴，跑過多場賽事。

二人深有默契，大部份時間不需要說話溝通，只要透過軟繩觀察對方方向和步速。

偶然遇上 受視障跑者熱情感動

Angela 就是家寶較常配對的領跑員，她起初偶然在運動場遇見「不倒翁」的練跑活動。「因為我哋平時返工放工都好攰，除非有比賽先出嚟練吓，但見到佢哋咁有心，要行出嚟已經好難，仲要咁勤力練跑，我都好想陪佢哋一齊跑，調返轉係佢哋影響我去做義工。」她指家寶非常勤力且有豐富經驗，練跑並無太多困難，也在練習中累積經驗磨合。「有一次引路徑有暗斜，路面有少少凸出嚟，我覺得我嗰邊無問題，但佢嗰邊爭啲 kick 倒。我覺得內疚，所以提醒自己原來咁少變化對佢嚟講係陷阱，可能會有危險，我都要睇得細微啲。」

受傷到康復 一路相伴

原先身處兩個世界的人在跑步中建立連結，另一位跑者王炳輝與領跑員許文輝受訪時更是同聲同氣，畢竟曾共患難。「我見住佢受傷，到康復再操返。」在成為領跑員之前，文輝也活躍參與不少義務工作，「自己跑又可以幫到佢一齊跑，慢慢玩得耐成為一個團隊，唔只跑完就走」。他與視障跑者炳輝合作超過三年，跑過多場賽事各區路線，包括中興盃、街馬、國慶回歸號，剛過去的周日亦再度攜手跑畢渣打馬拉松的半馬賽事。

跑者王炳輝（左）與領跑員許文輝。

「一個人跑得快 一班人跑得遠」

兩位「輝哥」都是「快腳」，追求挑戰自我，但成績從不是團隊最看重的事。「我哋最緊要目標係安全，完成比賽，享受比賽過程。」炳輝在失明以後才開始跑步，同樣指練跑令他身體更強壯健康，「跑得好開心，個人開朗咗，唔使成日鬱住喺屋企。好多謝佢哋義工出心出力，唔計較時間，隨時都幫我哋，我哋先有機會出嚟活動」。被問到何以建立對領跑員的信心，炳輝毫不猶疑說：「我豁出去！始終都有機會受傷，但你唔信任領跑員就會好難跑」。文輝則形容團隊是「一齊儲里數」，「一個人跑得快，其實都係慢慢操練。如果一班人跑，我哋可以跑得遠，里數越積越多，一個會比一齊跑仲更加開心」。

Mars（最前右）本身也是長跑好手，首次參與領跑便與 Gary sir 同跑。

初嘗領跑「比想像中更加複雜」

趁住「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」的機會，幾位恒基員工亦初次學習擔任領跑員。其中地產資訊科技分析師吳錦鴻（Mars）本身是長跑好手，近期逐漸想減少參賽，改為以運動照顧他人。他早有加入「不倒翁」的想法，體驗後坦言比他想像的更複雜。「最簡單講要提示佢上斜落斜轉變，平時講係無問題，但對視障人士要講得好清楚，例如轉左邊 45 度，一定要講得好清楚，否則佢就撞」。

Reyan（左）首次體驗領跑後有感觀察力被提升。

地產策劃經理從領跑學共融設計

恒基地產地產策劃（二）部策劃經理李紫妍（Reyan）亦形容體驗頗深，要站在視障人士角度提高警覺，「練到我嘅觀察力，可能好微小嘅斜都要出聲，同埋渠蓋行落去有聲，會影響到佢哋，見到嘅時候可能要提佢哋行過少少」。除了陪伴視障人士運動之外，Reyan 亦期望透過領跑了解不同能力人士需要，將經驗融入建築設計，「慢慢我們身體的機能會退化，共融設計是為了將來，其實我們可能是受惠的人士。我希望整個社會有不同能力嘅人都可以面向群眾，我們都應該做一啲事令他們可以融入所有人的世界」。

約 25 名「不倒翁共融運動協會」視障運動員將參與今屆博愛慈善跑。

「恒基x博愛中環海濱慈善跑 2026」將於周日（25 日）舉行，為恒基地產 50 周年首個大型對外慶祝活動。參賽跑手將跑經中環海濱及心臟地帶，途經多個地標如中環大會堂、摩天輪、國際金融中心ifc、The Henderson、會展，以及興建中的Central Yards。活動所籌得款項將用於博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍項目及大埔火災重建及支援項目。