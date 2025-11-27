宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
恒安國際捐贈總值600萬港元的善款及生活物資 應急馳援大埔宏福苑火災救援
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月27日 - 恒安國際集團有限公司（「恒安國際」或「公司」；股票編號：1044，連同其附屬公司統稱「集團」）宣佈捐贈總值600萬港元的善款及生活物資，全力支持大埔宏福苑的災後救援與安置工作，協助受災居民渡過難關。
本次捐贈包括港幣300萬元的善款，以及價值港幣300萬元的應急生活物資，用於支援受災居民的緊急救助及過渡期間的生活保障。
恒安國際向大埔宏福苑火災遇難者致以深切哀悼，以及向前線救援人員致以崇高敬意。集團表示，將持續密切關注救援進展，全力提供後續支持。
心手相牽，守望相助，恒安國際與香港同胞並肩前行！
天佑香港，家國恒安！Hashtag: #恒安國際
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
恒安國際集團有限公司
恒安集團於1985年成立，主要於中國製造、分銷和出售個人衛生用品。恒安國際的股份於1998年起在香港聯合交易所上市。集團自2011年6月起成為恒生指數成份股，並於2024年9月獲納入恒生可持續發展基準指數（HSSUSB）成份股。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼接佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 3 小時前
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾 60 求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
大埔宏福苑周三發生五級火，災情今（27 日）持續，消防處下午在現場最新指，死亡人數增至 55人。宏福苑共有七座大廈受波及。消防處共接獲 341 個求助個案，其中 279 宗已成功處理，即當中仍有逾 60 個求助個案等待救援。消防處副處長黃嘉榮表示，處方會每個單位破門搜索，從來沒有放棄，暫不會評估求助個案生存率。Yahoo新聞 ・ 37 分鐘前
受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子on.cc 東網 ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，宏昌閣外牆棚架猛烈燃燒，火勢迅速蔓延至多幢樓宇，造成多人受傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，消息震動全港。直至深夜，現場仍未完全撲熄，多名居民無法返家，只能在街頭或臨時場地暫避。面對突如其來的災難，大埔社區展現了強大的互助精神，在困境中燃起一絲溫暖。Yahoo Food ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防逐層破門搜索 稱未放棄任何一個求助
大埔宏福苑發生五級大火，火勢一度蔓延多座大廈，釀成嚴重傷亡。消防處交代最新進展指，死亡人數增加至55人，現場有51人證實當場死亡，4人送院後不治。 4座大廈大致救熄 男長者由天台救出 消防表示，現場共有4座大廈火勢已大致救熄，其中3座火勢受控，相關大廈的求助個案已全部處理。行動中，消防隊伍今早於其中一座大樓天台救出一名男性長者，再轉移至地下。 逐層上樓破門搜索 消防處指，現時正「一層層推進上樓」，每個單位都會破門進入，進行徹底搜索，強調「到呢一刻從來冇放棄過」，亦不排除其後仍可救出更多傷者。處方形容，現場溫度極高，加上大廈外圍維修竹棚及棚網有倒塌危機，火場範圍龐大，是前線消防員面對的最大挑戰之一。 341宗求助279宗已處理 未評估個別求助生存率 截至下午2:50，處方共接獲341宗求助個案，已成功處理當中279宗，並持續回覆餘下查詢電話，但承認部分電話一度未能接通，如成功聯絡將即時派出搜救小隊登樓搜索。 消防處強調，現階段不會就個別求助個案的生存率作評估，行動首要目標仍然是撲滅火警及搜救被困居民。 98架救護車到場 前線醫護搶救傷者 醫護方面，當局已調派共98輛救護車及大批醫護人員到Fortune Insight ・ 1 小時前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，大埔民政處於下午約5時半，開放多個處所和學校用作臨時庇護中心，包括廣福社區會堂、東昌街社區會堂等。廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學亦自發開放，讓居民暫時休息。《Yahoo新聞》記者晚上6時許到達廣福邨阮鄭夢芹小學視察，校內約有50多人等候回家，當中大多為廣福邨居民。場內有水和梳打餅予居民充飢。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 澳洲總理、英國外相、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火引起國際關注，中外多家媒體如《新華社》、《日本放送協會》（NHK）《英國廣播公司》（BBC）、美國《有線新聞網絡》（CNN）等都有相關報道。外國個別政府高層跟政府機構都發聲明，對死難者致以深切哀悼，並慰問受影響人士。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 55 死有消防員殉職 4 座大致救熄 3 座火勢受控｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑五級火警，截至周四下午 3 時，火警已造成 55 人死亡，包括一名消防員。警拘捕三人涉誤殺。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國遊客偕母遊日 關西機場墮樓亡
一名中國遊客今日（25 日）在日本關西機場從高處墮下喪生，報道引述警方稱，事發時死者危坐在機場四樓的護欄上，警方發現後嘗試把他拉回安全位置，但不成功，男子繼而墮至一樓，失去意識，送院後證實死亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
京東(09618.HK)救援應急物資運抵香港 佳宝超市正調配第二批救援物資
京東集團(09618.HK)表示，就大埔宏福苑火災已第一時間成立應急保障團隊，確保救災物資的專車專送，旗下京東物流(02618.HK)率先啟動預案並成立應急小組，自香港1號倉及廣東自營倉加急調配床單、保暖被褥、衛生用品、毛巾及即食麵、飲用水、自熱小火鍋等急需物資，首批救援應急物資於昨日(26日)夜晚至今日(27日)淩晨運送至各庇護中心，其他批次應急物資持續會不斷送出。 同時，集團旗下佳宝超市作已成立專項應急響應專班，於昨晚緊急調配飲用水、餅乾、即食麵等生活急需物資，送達受災區域指定地點，目前第二批救援物資已完成裝車，將根據現場需求隨時調撥補充。 集團表示，根據創始人兼主席劉強東規定，當全國任何地方發生災難，京東臨近庫房的管理者都有權捐出庫房的災區所需要的物資，毋須匯報。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 52 分鐘前
大埔宏福苑火災增至55死 四座樓火勢大致救熄
消防處就大埔宏福苑五級火警公布最新情況，屋苑八座大廈中一座沒有被火勢波及，目前有四座已大致救熄，其餘三座樓火勢獲有效控制。火災發生至今處方共出動304架次消防及救援車輛、1,250多名消防員，期間收到341宗求助個案，已成功處理279宗個案，其中四座大致救熄的大廈中已沒有未處理的求助個案。 是次火災中有51人當場死亡，有72名傷者送院，當中4人送院後證實不治，令死亡人數增至55人，目前共8名消防員受傷，1人殉職。目前消防處分派不同行動專隊及小隊作行動部署，正動用11條滅火喉，派出26隊搜救隊，並於今早約11時在安泰閣31樓救出一名男性長者。 消防處副處長黃嘉榮表示，處方接獲大量傷者求助個案，處理需時，現場發現大廈外棚架有倒塌危險，火災現場溫度亦極高，增加救援工作難度，目前餘下三座救援工作推進順利，小隊正在不同樓層進行破門徹底搜索，不排除會救出更多傷者。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26日）下午 2 時 51 分起焚燒，截至周四（27 日）早上 6 時造成 44 死 58 傷，包括有消防員殉職，有 279 人失聯。警方已拘捕三名男子，涉嫌誤殺。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
大埔宏福苑五級火 增至逾44名死者 警拘工程公司三人涉嚴重疏忽
香港大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，至周四早上6時仍有3座火勢仍未救熄，消防及警方舉行記者會，稱累計死亡人數增至逾44人，但強調相信大廈內仍有生還者，目前多座大廈搜救最高至23樓，滅火工作則進行至10樓以上。AASTOCKS ・ 10 小時前
大埔宏福苑五級火至今 44 死｜港姐謝嘉怡透露祖母家遭火燒｜差估私宅租金指數 200.2 破頂｜11 月 27 日・Yahoo 早報
宏福苑火警焚燒 10 多小時至今仍未救熄，截至周四清晨 6 時，火警已造成 44 人死亡，包括一名消防員，另外有 58 人受傷，留醫傷者當中有 15 人危殆、23 人嚴重，另外有 279 人仍然失聯，死亡數字超越 1996 年的佐敦嘉利大廈 41 死五級火警。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
宏福苑五級火︱今年至少10宗棚架起火 多宗煙頭肇禍 屋宇署曾稱主動抽查防護網︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，火勢隨棚架圍網快速蔓延，更波及整個屋苑共七座大廈，令不少市民關注棚架及圍網相關起火意外。《Yahoo新聞》翻查資料，今年1月至11月，最少有10宗棚架起火事故，不乏因煙頭點燃肇禍。當中今年十月中環華懋大廈棚架引致三級火後，屋宇署亦曾稱將主動抽查建築地盤防護網是否阻燃。《Yahoo新聞》就屋宇署巡查進度向署方查詢，正待回覆。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（ 26 日）下午發生的五級火警，至今造成嚴重傷亡。行政長官李家超與多名官員今日（ 27 日）凌晨會見記者，其中保安局局長鄧炳強指，由於火勢蔓延速度異常快速，情況並不尋常，事件已交由警方循刑事方向調查。行李家超表示，火災至今造成 36 人死亡，另有 279 人失聯，現時有 29 名傷者仍在醫院留醫，其中 7 人情況危殆。李家超表示，警務處和消防處已成立專責小組調查火警，並會將事件送交死因庭。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
大埔宏開苑五級火｜李嘉誠基金會設立3000萬港元緊急援助基金 支援大埔宏福苑火災
李嘉誠基金會宣佈設立3000萬港元緊急援助基金，以支援註冊慈善機構，特別是服務於大埔地區的慈善機構，為受大埔宏福苑火災影響的個人和家庭提供緊急援助及長期支持。Fortune Insight ・ 4 小時前