恒安國際捐贈總值600萬港元的善款及生活物資 應急馳援大埔宏福苑火災救援

恒安國際集團有限公司（「恒安國際」或「公司」；股票編號：1044，連同其附屬公司統稱「集團」）宣佈捐贈總值600萬港元的善款及生活物資，全力支持大埔宏福苑的災後救援與安置工作，協助受災居民渡過難關。



本次捐贈包括港幣300萬元的善款，以及價值港幣300萬元的應急生活物資，用於支援受災居民的緊急救助及過渡期間的生活保障。



恒安國際向大埔宏福苑火災遇難者致以深切哀悼，以及向前線救援人員致以崇高敬意。集團表示，將持續密切關注救援進展，全力提供後續支持。



心手相牽，守望相助，恒安國際與香港同胞並肩前行！



天佑香港，家國恒安！Hashtag: #恒安國際



恒安國際集團有限公司

恒安集團於1985年成立，主要於中國製造、分銷和出售個人衛生用品。恒安國際的股份於1998年起在香港聯合交易所上市。集團自2011年6月起成為恒生指數成份股，並於2024年9月獲納入恒生可持續發展基準指數（HSSUSB）成份股。



