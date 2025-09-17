恒安國際MSCI ESG評級躍升至「A」級， 並於多個國際性ESG重要指標中表現持續亮眼

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月17日 - 恒安國際集團有限公司（「恒安國際」或「公司」；股票編號：1044，連同其附屬公司統稱「集團」）欣然宣佈，在國際權威指數機構明晟（「MSCI」）近日公佈2025年度最新環境、社會及治理（「ESG」）評級中，恒安國際的評級由「BBB」躍升至「A」級，位列中國家庭及個人用品行業第一，彰顯其於可持續發展上優異表現，獲得國際高度認可。



MSCI ESG評級作為全球投資機構廣泛採納的權威評估體系，每年從環境、社會及治理三個維度，對納入其指數的全球上市公司進行綜合評估，旨在衡量企業應對長期ESG風險的能力。該評級不僅被視為國際資本市場的權威性參考指標，亦為企業提升國際認可度及優化融資能力的重要工具。



恒安國際的MSCI ESG評級近年來穩步提升，表現持續向好。2025年評級結果顯示，本集團在產品碳足跡、原材料採購、化學品安全等議題的分數均大幅提升，且均高於行業平均水平，充分體現公司在多個ESG維度的卓越表現。



作為集團三大核心戰略之一，恒安國際以長期主義踐行責任擔當，連續9年披露環境、社會及管治報告，連續3年發佈氣候相關披露報告，以公開透明的信息披露展現可持續發展承諾與行動成效。2024年，本集團發佈「GROWTH」ESG戰略框架，聚焦卓越治理、綠色發展、客戶關懷、員工賦能、信賴夥伴、健康社區六大核心領域，為「百年千億」的長遠發展願景打好基礎。



2025年，恒安國際在各個國際性ESG重要指標皆表現亮眼。8月底，標普全球企業可持續發展評估（CSA）公佈集團2025年度最新評估結果，集團得分從2024年的56分大幅提升至62分。截至同年9月，其成績遠超行業32分的平均水平，領先於91%的同行企業，位列全球第9名。



此外，集團在恒生指數公司9月公佈的恒生ESG評級結果中，保持「A」等級，並連續兩年被納入恒生可持續發展企業基準指數，成為2025年中國生活用紙和婦幼衛生用品行業唯一入選的企業。此外，集團亦連續三年入選標普全球(S&P Global)《可持續發展年鑒（中國版）》，並被評選為行業最佳進步企業，成為生活用品行業ESG發展標桿企業。



2025年，恒安國際MSCI ESG 評級躍升至「A」級，並在多個ESG指標中表現持續突破，獲得多個國際權威機構的充分認可。展望未來，本集團將繼續以「GROWTH」戰略為指引，持續深化ESG與業務發展的融合創新，在環境、社會及治理方面等關鍵領域實現突破，致力於成為行業可持續發展的標桿。





Hashtag: #恒安國際



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

公司背景

恒安集團於一九八五年成立，主要於中國製造、分銷和出售個人衛生用品。恒安國際的股份於一九九八年起在香港聯合交易所上市。集團自二零一一年六月起成為恒生指數成份股，並於二零二四年九月獲納入恒生可持續發展基準指數（HSSUSB）成份股。



新聞稿由客戶提供

