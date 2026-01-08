恒生私有化方案上午舉行法院會議及股東大會表決(潘磊華報道)

【Now新聞台】恒生銀行私有化方案，上午舉行法院會議及股東大會表決。滙豐銀行主席王冬勝稱，兩間銀行將產生更大協同效應，對加強本港國際金融中心實力，意義重大。

滙豐在去年10月提出以每股155元、涉資1061億元，將恒生銀行私有化。私有化建議周四上午舉行法院會議及股東大會表決，結果將於同日公布。如果獲得恒生股東批准及法院認可，私有化預期在1月26日生效，恒生將於1月27日撤銷本港上市地位。

恒生銀行1933年創立有超過90年歷史，上市已超過半個世紀 。滙豐銀行主席王冬勝在報章撰文指，希望利用私有化這個契機，釋放兩間銀行更大協同效應，這是一項對香港市場重大投資，體現對香港繼續作為國際金融中心，以及連接中國與世界的重要橋樑承諾和信心。

王冬勝稱，必須強調私有化並非要抹去兩家銀行之間差異，更要藉此強化彼此互補優勢，更好地服務客戶和社區，為股東帶來更大價值。滙豐和恒生產生更大協同效應，擴大本港金融業的發展，加強國際金融中心的實力，意義重大。

