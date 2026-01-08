天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
恒生私有化方案上午舉行法院會議及股東大會表決(潘磊華報道)
【Now新聞台】恒生銀行私有化方案，上午舉行法院會議及股東大會表決。滙豐銀行主席王冬勝稱，兩間銀行將產生更大協同效應，對加強本港國際金融中心實力，意義重大。
滙豐在去年10月提出以每股155元、涉資1061億元，將恒生銀行私有化。私有化建議周四上午舉行法院會議及股東大會表決，結果將於同日公布。如果獲得恒生股東批准及法院認可，私有化預期在1月26日生效，恒生將於1月27日撤銷本港上市地位。
恒生銀行1933年創立有超過90年歷史，上市已超過半個世紀 。滙豐銀行主席王冬勝在報章撰文指，希望利用私有化這個契機，釋放兩間銀行更大協同效應，這是一項對香港市場重大投資，體現對香港繼續作為國際金融中心，以及連接中國與世界的重要橋樑承諾和信心。
王冬勝稱，必須強調私有化並非要抹去兩家銀行之間差異，更要藉此強化彼此互補優勢，更好地服務客戶和社區，為股東帶來更大價值。滙豐和恒生產生更大協同效應，擴大本港金融業的發展，加強國際金融中心的實力，意義重大。
#要聞
其他人也在看
金條、飾金、紙黃金價格大比拼！邊度買賣黃金更化算？
黃金作為避險資產，一直備受投資者和消費者關注。不論是實物金條、銀行紙黃金，還是傳統飾金，其價格均受到國際金價、匯率及市場供需影響。想買賣黃金，本港各大金鋪與銀行每日報價略有不同，對投資者或購買黃金的人士來說，掌握即日買賣價的差異至關重要。本文將綜合比較本港主要金鋪及銀行的黃金即日報價，包括紙黃金價格、飾金買賣價，及金條/金粒買賣價，為讀者提供參考，以便做出更明智的投資或購買決策。Yahoo財經 ・ 21 小時前
胡‧說樓市｜十大屋苑估值90%跑贏大市，銀行助攻樓價逆轉？
2025年的香港樓市表現比市場原先預期理想，低息環境雖然未見大幅下調，但已足以成為入市的推動氣氛 。對於有按揭需求的買家而言，銀行在貸款審批及估值上的配合程度，往往是決定能否順利入市的關鍵 。根據《胡 ‧ 說樓市》編輯部整理的數據，全港十大屋苑的銀行估值在2025年錄得一律升幅，部分屋苑的估值回升幅度甚至跑贏大市。Yahoo 地產 ・ 1 天前
全球車廠市值排名大洗牌 小米反超比亞迪躋身前三 保時捷跌出前十
最新數據顯示，全球車廠市值格局迎來重大調整，截至 2025 年 12 月 31 日收盤，特斯拉、豐田、小米、比亞迪包辦前四席位，其中小米以 1314.9 億美元市值超越比亞迪的 1302.3 億美元，躍居全球第三，成為首個躋身全球前三的中國新勢力車廠。這一變化標誌著資本對中國智慧電動轉型的深度認可，也反映出產業競爭邏輯的深刻變化。鉅亨網 ・ 2 天前
表面對委內瑞拉變局波瀾不驚 華爾街卻已嗅到2026年的風險氣息
Bloomberg 【彭博】-- 華爾街多頭若想在2026年實現連續第四年兩位數回報，則需要諸多利好因素齊聚。美國與其鄰國的貿易緊張局勢依然高企，美國經濟顯露疲態，即便歷經三次降息後利率仍居高不下，而人工智能板塊遠非穩操勝券。地緣政治風險同樣不容忽視。儘管美國在委內瑞拉的軍事行動未衝擊美國金融市場情緒，但突如其來的行動提醒投資者：在這個經歷著世代性地緣政治變革的世界裡，任何交易理論都可能脆弱不堪。CIBC Capital Markets股票與投資組合策略主管Christopher Harvey周一接受彭博電視採訪時表示，「我們認為市場低估了宏觀風險 —— 而這次美國干預委內瑞拉的行動，正是我們未曾預見的宏觀風險。」迄今為止，華爾街對此次抓捕尼古拉斯·馬杜羅的突襲行動反應平淡。標普500指數周一上漲0.Bloomberg ・ 1 天前
《大行》瑞銀列出中資股喜愛名單(表)
瑞銀發表報告，列出港股及中資股喜愛(Most preferred names)名單： 股份│目標價 地平線機器人－Ｗ(09660.HK)│13.2港元 福耀玻璃(03606.HK)│96港元 騰訊控股(00700.HK)│780港元 招金礦業(01818.HK)│37港元 陽光電源(300274.SZ)│225元人民幣 通威股份(600438.SH)│27.6元人民幣 寧德時代Ａ(300750.SZ)│465元人民幣 華泰證券Ａ(601688.SH)│31.2元人民幣 網易(NTES.US)│185美元 北方華創(002371.SZ)│587.5元人民幣 宇通客車(600066.SH)│38元人民幣 阿里巴巴(BABA.US)│216美元 萬國數據(GDS.US)│57美元 (wl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
港燈(02638.HK)發行20億港元債券
港燈－SS(02638.HK)成功發行20億港元債券，由滙豐擔任發行的聯席全球協調行。 滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示，是次發行因港燈電力投資的信用評級優良，加上其債券具市場稀有性，吸引廣泛投資者踴躍參與。交易同時反映區內對香港企業債券的殷切需求，以及對本港經濟基本面的信心。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前
《大行》花旗列出中資科網股投資評級及目標價(表)
花旗列出中資科網股投資評級及目標價(表) 花旗發表亞太區科網股今年展望報告，列出中資科網股投資評級及目標價： 股份│投資評級│目標價 阿里巴巴(BABA.US)│買入│225美元 阿里巴巴(09988.HK)│買入│223港元 百度(BIDU.US)│買入│181美元 網易(NTES.US)│買入│161美元 京東(JD.US)│買入│44美元 美團(03690.HK)│中性│115港元 騰訊(00700.HK)│買入│751港元 拼多多(PDD.US)│買入│170美元 攜程(TCOM.US)│ 買入│86美元 Baozun(BZUN.US)│買入│4.8美元 唯品會 (VIPS.US)│中性│21美元 同程旅行(00780.HK)│買入│28港元 汽車之家(ATHM.US)│中性│26美元 滴滴出行(DIDIY.US)│買入│8.3美元 滿幫 (YMM.US)│買入│15美元 Kanzhun(BZ.US)│買入│26美元 易鑫(02858.HK)│買入│3.5港元 閱文(00772.HK)│買入│38港元 愛奇藝(IQ.US)│買入│2.7美元 騰訊音樂(TME.US)│買入│29AASTOCKS ・ 1 天前
今日我咁睇｜A股發力內地券商值留意 阿里巴巴股價仍疲弱 恒指難上27000｜小編苟豪
1.與小編所料，昨日券商又再炒起，帶起恒指進一步向上，但考慮到阿里巴巴股價持續偏弱，加上京東、美團等與電商或外...BossMind ・ 23 小時前
內地50萬億定存「鬆綁」利股市 存息僅1厘 或配置理財品提升回報
內地銀行定期存款利率持續下行，內地《中國證券報》引述分析報道，今年到期的中長期定期存款將有50萬億元（人民幣．下同），這筆巨額資金的流向備受關注，暫時未出現存款大規模流失情況。不過，有經濟師對本報表示，預期大部分到期資金會進入內地股市，也可能配置於其他綜合類型理財產品或貴金屬等類別，若然出現存款「搬家」流出銀行體系，本來已面對淨息差創歷史新低的內銀，成本壓力將進一步加重。信報財經新聞 ・ 1 天前
瑞銀傳分段裁員 最快月中開刀
瑞銀集團收購合併其前競爭對手瑞信集團快將踏入3周年，集團亦加快精簡架構。彭博引述消息人士透露，在瑞銀任職超過25年、駐紮新加坡的環球分銷聯席主管Eric Lafon已經離職，而本月中旬，瑞銀將展開新一輪裁員，隨着收購及整合瑞信而關閉的電腦系統推進，今年稍後集團亦會迎來另一輪裁員。信報財經新聞 ・ 6 小時前
2026年會股市崩盤嗎？選擇權市場說8% 投資人卻猜31%
2026 年股市會崩盤嗎？根據《華爾街日報》周三報導，這是個 64 兆美元的大問題。三位金融專家分析指出，選擇權市場給予未來一年標普 500 指數暴跌 30% 的機率僅 8%，但一般投資人的預估高達 31%，顯示多數人過度擔憂崩盤。鉅亨網 ・ 5 小時前
GUM：去年強積金平均回報16.7% 人均賺逾4.5萬創新高
強積金顧問GUM公布，2025年強積金人均賺逾4.5萬元，超過2024全年「人均回報」逾一倍，2024年人均賺21,559元。強積金今年已連升4個季度。若按年計，強積金已連升3年。具體而言，2023年平均回報率為3.5%；2024年升8.8%；2025年達16.7%。AASTOCKS ・ 17 小時前
通膨連4年超2%卻仍負利率！日本央行轉鷹但日元欲升越貶 物價或將失控？
日本央行 (BOJ) 總裁植田和男周一 (5 日) 明確釋放鷹派訊號稱，若經濟與通膨持續當前趨勢，將繼續升息以逐步退出超寬鬆政策。這一表態強化了日本貨幣政策的歷史性轉向。 在上月將政策利率上調至 0.75% 的 30 年新高後，日本正加速擺脫長期通縮陰影。 目前鉅亨網 ・ 1 天前
聽聞輝達CEO一席話 數據中心冷卻股應聲降溫
【彭博】-- （本文為機器翻譯，準確性基於第三方軟件服務，反饋請點擊）制冷系統製造商股價周二大跌，此前輝達執行長的言論引發市場對數據中心冷卻產品需求的擔憂。生產水冷式制冷設備及類似系統的江森自控股價一度跌11%，創2022年以來最大盤中跌幅。摩丁製造公司一度下跌21%，開利全球公司和特靈科技股價也同步下挫。 輝達執行長黃仁勳在拉斯維加斯消費電子展上表示，搭載新型Rubin晶片的伺服器機架將可採用無需配備水冷機的水溫進行冷卻。巴克萊分析師Julian Mitchell指出，「鑒於輝達在整個AI生態系統中的主導地位，其言論雖乍看誇張，實則不容小覷。」推薦閱讀：晶片競賽白熱化、AI支出存疑 輝達股價神話面臨前所未有的考驗原文標題Data-Center Cooling Stocks Sink After Nvidia CEO Talks at CESMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
不只一批！傳委內瑞拉原油改道 美國無限期接手
《CNBC》周三 (7 日) 援引知情人士消息報導，委內瑞拉向美國出口受制裁原油的安排並非一次性措施，而是將持續進行。美國總統川普日前已對外說明，委內瑞拉將移交數千萬桶受制裁原油，由美方負責銷售與資金控管。鉅亨網 ・ 9 小時前
GameStop仿Tesla推CEO零年薪方案
美國電玩零售商 GameStop(GME-US)周三 (7 日) 公布一項全新執行長薪酬方案，將執行長柯恩 (Ryan Cohen) 的報酬與公司市值與獲利表現全面掛鉤，前提是須成功推動公司轉型，並將市值拉升至 1,000 億美元水準。鉅亨網 ・ 12 小時前
牛市降溫但AI狂飆！高盛揭示2026年美股五大趨勢
高盛發布 2026 年美股展望，預測標普 500 指數全年漲幅約 12%，AI 投資持續加碼，週期性投資將領先市場，併購交易活躍有望增長 15%。投資人可掌握牛市延續與新 AI 受益股機會。鉅亨網 ・ 14 小時前
特朗普稱要求國防企業加大投資否則不得派息或回購 國防股下跌
美國總統特朗普表示，除非國防公司加大對生產和研發的投資，否則不會允許該類公司發放股息或回購股票。消息影響下，國防股Lockheed Martin(LMT.US)、General Dynamics(GD.US)等均跌約3%。 特朗普又稱，國防公司高層的薪資上限應為500萬美元，直到該等公司建成他所謂的「全新現代化生產工廠」。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
聰心雅談│如何完美避開年初升勢？（何啟聰）
有多少投資者在入市前真的有認真地參考相關的數據，作出比較後才決定是否入場？不少人還是習慣在升市時才看看當時哪隻股份熱炒，問有甚麼股份還可以買，又或是見市場已升了一段幅度，便只好揀質素較弱的股份憧憬會追落後，但這些做法都不大可能跑贏大市。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
《大行》星展升滙控(00005.HK)目標價至139.2元 收入與盈利增長展望樂觀
星展發表報告，維持對滙豐控股(00005.HK)2026財年收入與盈利增長的樂觀展望，主要基於三大因素：1）淨利息收入的下行風險將被結構性對沖及負債成本降低等利好因素抵銷；2）非利息收入預期將維持強勁增長動能；預期香港資本市場於2026財年將保持強勁；信貸成本應可控，因香港商業地產信貸風險未有顯著惡化跡象。 星展對滙控2026財年及2027財年盈利預測分別上調2%和7%。將2025-2027財年淨利息收入預測上調至逾430億美元。2026財年銀行淨利息收入面臨的逆風較去年小，因美國減息幅度縮小，且香港銀行同業拆息自2025年第二季的歷史低位回升。 基於樂觀盈利前景，星展假設滙控2026-2027財年(不計特殊項目)股本回報率約為16%，儘管較2025財年高基數有所回落。預期滙控將於今年稍後重啟股份回購計劃，且2026財年股票總回報率將持續超過6%。該行重申滙控「買入」評級，目標價由113.7元升至139.2元，相當於預測2026年財年市賬率1.47倍。 該行料滙控2025年至2027年股息回報各為5.2厘、5.6厘及6.3厘，料2025年至2027年平均股東權益報酬率各為12.6%、1AASTOCKS ・ 23 小時前