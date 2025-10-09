恒生私有化｜滙豐擬每股作價155元私有化恒生 較昨日收市溢價30%

滙豐擬每股作價155元私有化恒生，較昨日收市價溢價30%。(資料圖片)

滙控(0005)在港交所公告稱，滙豐亞太作為要約人，已要求恒生銀行(0011)董事會向計劃股東提呈建議，根據公司條例第 673 條以協議安排方式將恒生銀行私有化，並撤銷其上市地位。

一旦計劃生效，計劃股份將予以註銷，以換取計劃對價，即持有每股計劃股份可獲現金港幣155元(扣除股息調整金額，如有)。私有化計劃對價較恒生銀行股份於香港聯交所最後交易日收市價每股港幣119.00元溢價約30.3%。

滙豐控股及滙豐亞太認為，此計劃對價較恒生銀行股份的市場價值呈豐厚溢價。(資料圖片)

滙豐控股及滙豐亞太：計劃對價反映恒生未來潛在價值

滙豐控股及滙豐亞太認為，此計劃對價較恒生銀行股份的市場價值呈豐厚溢價，並反映恒生銀行於未來數年業務發展的潛在價值，同時為計劃股東提供即時變現的機會。恒生銀行股東將獲得2025年第三次中期股息，該股息不會從計劃對價中扣除。恒生銀行於本公告日期後宣派且記錄日期為計劃生效日期前的所有其他股息，將從計劃對價中扣除。私有化計劃對價將不會提高，滙豐控股及滙豐亞太亦不保留提高計劃對價的權利。

