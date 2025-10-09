恒生私有化｜艾橋智：恒生繼續招聘料滙控3季可補足資本 廖宜建︰私有化與壞帳無關

滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建重申，今次私有化計劃是對香港增長的投資，恒生的壞帳情況並不是考慮之內(林靜攝)

滙豐控股(005)擬以每股155元私有化恒生銀行(011)，震撼金融界。據悉，滙控行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)表示，私有化恒生後會繼續在本港招聘，不會改變持續投資香港的策略，至於滙控因為收購恒生而暫停回購三個季度的決定，他指是因為要動用內部資本，而預計計及盈利等各項因素下，約三個季度可以補足金額。按要約，滙控今次私有化恒生的支付總額約1,061億元。

現時出手是策略決定

他又指出，早前滙豐香港和恒生行政總裁任命和今次私有化純粹是時間上的巧合，集團早在2月就併購提出4項條件，而恒生全部符合，現時出手屬於策略決定。

滙控維持50%派息政策

滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建則重申，今次私有化計劃是對香港增長的投資，恒生的壞帳情況並不是考慮之內；強調恒生會保留獨立認可機構牌照。至於滙控的派息，他指會維持50%派息比率的政策。

他又表示，今次要約建議是滙控擴充香港業務及實現架構精簡靈活的策略重點，更重要的是可以更加直接地投資滙豐和恒生共用的服務，加快技術升級，以及在最具發展潛力的領域當中，擁有更大的投資靈活度，從而推動更強勁的增長提升營運效率。

