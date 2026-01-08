恒生銀行通過私有化 1 月 27 日正式撤銷上市地位︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】恒生銀行（00011.HK）今日公佈，股東已經批准私有化方案建議。在法院會議上，約 85.75 % 投下票數的無利害關係股份贊成決議案，支持香港上海滙豐銀行私有化恒生銀行。同時，股東大會亦批准實施該建議及計劃的特別決議案。

在獲得高等法院認許以及達成計劃文件所載的其他條件後，私有化計劃預計於 1 月 26 日生效並具備約束力。恒生銀行預期在 1 月 27 日下午 4 時正，正式撤銷在香港聯合交易所的上市地位。恒生銀行表示將繼續按照《收購守則》及《上市規則》規定，就私有化進程發布進一步公告。