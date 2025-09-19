恒隆呈獻「尋日銅年」主題展覽慶祝65周年

小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
香港及上海，中國 - Media OutReach Newswire - 2025年9月19日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「公司」或「恒隆」）宣布，為慶祝公司成立65周年，於銅鑼灣Fashion Walk精心策劃的「尋日銅年」主題街頭展覽正式揭幕。自1960年9月13日創立以來，恒隆在香港的城市發展中一直扮演不可或缺的角色。是次展覽旨在向這段歷史致敬，以新穎方式與公眾一同探索恒隆在銅鑼灣蛻變中的角色，彰顯公司「締造優享生活空間」的長遠承諾。
作為公司65周年慶典的重點項目，主題展覽展期由即日起至10月12日，訴說恒隆與社區共同發展的故事，追溯銅鑼灣從「香港小銀座」的黃金時代，逐步演進為今日繁榮興盛的商業區的歷程。
恒隆地產高級董事——零售業務及香港業務Mikael Jaeraas 先生表示：「『尋日銅年』展覽帶大家穿梭時空回到昔日銅鑼灣，藉此慶祝公司與香港共同成長65年。我們在銅鑼灣的物業組合多年來持續影響時尚、餐飲及生活潮流；而Fashion Walk致力於打造蓬勃的街區經濟，同時積極融入社區及都市生活態度。是次展覽不僅重溫集體回憶，亦再次突顯恒隆為香港零售市道注入動力的堅持。我們誠邀公眾參與及一同慶祝這個重要里程，重新發掘塑造香港的動人故事。」
恒隆在銅鑼灣的足跡始於1975年，當年引入日本標誌性百貨公司松坂屋進駐百德新街的恒隆中心，為香港零售發展史寫下嶄新一頁；而恒隆中心於翌年隆重開幕。恒隆於1988年收購前大丸百貨舊址，進一步鞏固了公司在銅鑼灣的長遠投資。時至今日，公司在該區的物業組合包括恒隆中心及Fashion Walk——橫跨百德新街、記利佐治街、京士頓街、加寧街及告士打道的時尚生活熱點，將多元化的購物餐飲體驗與社區脈絡融為一體，並坐擁維多利亞公園的翠綠景致。
穿越銅鑼灣的黃金時代
主題展覽位於百德新街，設有四個沉浸式裝置，重現該區的文化與商業歷史。
「尋日銅年」：重新演繹香港標誌性的霓虹燈招牌，融合傳統文字排版與現代LED技術，重現昔日璀璨的街景。
「大丸有落」：向日式百貨公司及東瀛文化風潮致敬：靈感始於1960年落戶Fashion Walk現址的大丸百貨所掀起的風潮，以裝置展示多款復古零售珍品，讓參觀者重溫銅鑼灣蛻變為繁榮與現代化象徵的年代。
「時尚風華」：頌揚銅鑼灣作為時尚與生活品味樞紐的互動裝置，讓訪客透過虛擬技術「穿上」70至90年代的經典造型，體驗昔日風采。
「恒隆六十五」：此專區透過互動遊戲及歷史問答，呈現公司65年來的輝煌歷程，以及其對香港民生與社區發展的深遠貢獻。
導賞活動深化社區聯繫
為加強與公眾的連繫，恒隆與本地文化企業「活現香港」攜手呈獻「尋日銅年」城市遊。由即日起至10月11日，共計40場導賞團將帶領參加者穿梭於銅鑼灣14個地標，從恒隆的物業以至歷史古蹟，深入發掘該區豐富歷史，彰顯恒隆植根社區的深厚淵源。恒隆商場hello獎賞計劃會員更可免費參與導賞。
「尋日銅年」展覽及一系列相關活動，均為恒隆65周年慶典的核心環節，反映公司在領先地產發展商以外的社會角色，以及其對社區文化傳承的承擔，深度融入香港的城市脈絡。
圖片說明
第一站
「尋日銅年」主題標誌打卡裝置結合霓虹招牌，糅合舊日中文字從右至左排列方式以及經典中英合璧商戶招牌風格設計，連結銅鑼灣現今與過往。
第二、三、四站
從「大丸有落」和「時尚風華」到「恒隆六十五」，這些互動裝置不僅生動地呈現了香港自1960年代至今的消費趨勢變遷，更見證了恒隆於過去65載，如何將銅鑼灣發展為現今繁盛的時尚生活樞紐。
復古愛好者可以將「尋日銅年 ‧ 時尚年華代幣」投入裝置，得到「時尚風華，銅年換意 ‧ 換裝公仔小卡」隨機卡包一個。五款隨機卡包將會包含六款經典時裝。
Hashtag: #恒隆地產
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於恒隆地產
恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港及上海，公司管理的物業組合總面積超過350 萬平方米，覆蓋香港及內地，涵蓋零售、辦公、住宅及酒店物業。
公司在香港的多元化物業組合包括位於優越地點的辦公樓及商場，以及坐落於尊貴地段的豪華住宅項目。在內地，公司以恒隆廣場「66」品牌命名的綜合商業及零售項目遍及各大城市，包括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的核心區域，被視為優質商業地標。
公司在可持續發展方面引領房地產行業，獲得 MSCI ESG「AA」評級，並入選 CDP 氣候變化最高評分 A 級榜單。公司在內地的八成營運物業已採用可再生能源，並承諾於 2050 年前實現淨零排放。
恒隆地產 ——「只選好的 只做對的」。
如欲了解更多資訊，請瀏覽
。
