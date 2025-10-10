恒隆地產旗下商場國慶黃金周表現亮麗

內地銷售雙位數增長 本港客流穩步上揚

中國香港及上海 - Media OutReach Newswire - 2025年10月10日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「公司」或「恒隆」）公布，位於內地及香港的物業組合於2025年國慶黃金周首四天（10月1日至4日）期間的初步營運數據。內地商場表現強勁，租戶銷售額及客流均錄得顯著增長；香港商場客流亦穩步回升。



內地物業組合表現突出 多地商場錄得銷售客流雙增長





廣告 廣告

公司以恒隆廣場「66」品牌命名的物業組合遍及中國內地九大城市



恒隆地產旗下內地物業組合於國慶黃金周期間推出豐富的營銷活動及有效的會員促銷策略，首四天總租戶銷售額較去年同期（四天）增長約15%，展示出強勁的復甦勢頭。增長最突出的分別是武漢恒隆廣場及上海港匯恒隆廣場，租戶銷售額分別激增逾70%及50%。會員銷售方面，首四天整體按年升近20%，成績令人鼓舞。



值得一提的是，國慶日（10月1日）當天，內地物業組合的租戶銷售額按年增長逾20%，旗下七成營運商場均錄得雙位數增長。武漢恒隆廣場憑藉人氣IP「黄油小熊」（ButterBear）秋日烘焙工坊華中首展吸引大量顧客到場，租戶銷售額更較去年翻倍。





武漢恒隆廣場憑藉人氣IP「黄油小熊」（ButterBear）在國慶節當日吸引大量顧客到場， 租戶銷售額更較去年翻倍



客流方面亦見活躍，整體內地物業組合於10月1日至4日按年上升3%。其中，無錫及武漢的恒隆廣場表現出眾，首四天客流較去年同期增幅均超20%。





國慶黃金周的首四天，無錫恒隆廣場客流按年增長逾20%





租戶銷售額

↑ 按年增長約15%



· 武漢恒隆廣場：↑按年增長逾70%

· 上海港匯恒隆廣場：↑按年增長逾50%

客流

↑按年增長3%



· 無錫恒隆廣場及武漢恒隆廣場：↑按年增長逾20%





香港物業組合人流回升 山頂廣場增幅逾兩成



香港物業組合方面，國慶黃金周首四天的客流按年錄得4%的增長，反映本地消費氣氛有所改善。其中，山頂廣場表現尤為突出，客流按年增長達26%，為整體客流增長作出主要貢獻。





山頂廣場於國慶黃金周期間表現突出，首四天客流按年增長達26%





Hashtag: #HangLung #恒隆



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於恒隆地產

恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港及上 海，公司管理的物業組合總面積超過 350 萬平方米，覆蓋香港及內地，涵蓋零售、辦公、住宅 及酒店物業。



公司在香港的多元化物業組合包括位於優越地點的辦公樓及商場，以及坐落於尊貴地段的豪華 住宅項目。在內地，公司以恒隆廣場「66」品牌命名的綜合商業及零售項目遍及各大城市，包 括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的核心區域，被視為優質商業地 標。



公司在可持續發展方面引領房地產行業，獲得 MSCI ESG「AA」評級，並入選 CDP 氣候變化最高 評分 A 級榜單。公司在內地的八成營運物業已採用可再生能源，並承諾於 2050 年前實現淨零排放。



恒隆地產 —「只選好的 只做對的」。



如欲了解更多資訊，請瀏覽

https://www.hanglung.com

。



新聞稿由客戶提供

