恒隆地產邁向可持續發展新里程 訂立更遠大目標

「25 x 25」可持續發展指標圓滿達成 發布全新2030年指標

香港及上海，中國 - Media OutReach Newswire - 2026年1月12日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「公司」或「恒隆」）今天發表20項新的2030年可持續發展指標，標誌着新階段發展正式開展，並彰顯公司超標達成「25 x 25」可持續發展指標的佳績。





TC.PNG



「25 x 25」指標於2021年推出，為恒隆在應對氣候變化、資源管理、福祉和可持續交易四大優先議題，制定了涵蓋至2025年底的行動計劃。公司不僅已達成既定目標，更在減少溫室氣體排放、推動可再生能源及能源效益方面，超越了原有指標。這些具體而全面的成果，亦推動公司建立了可持續發展創新與持續改善的基礎。



在這些佳績的基礎上，恒隆憑藉更豐富的數據、更成熟的組織架構及更宏大的願景，透過升級的2030年指標，進一步鞏固其於業界的可持續發展領導地位。



新的20項2030年指標延續恒隆的可持續發展四大優先議題，重點包括：



應對氣候變化 ：成為亞洲首批全面符合科學碳目標倡議（SBTi）的最新建築行業科學碳目標設定標準（涵蓋短期及長期減碳目標），並符合1.5°C減排路徑的房地產企業。同時，恒隆亦是亞洲首家訂立氣候風險價值（Climate Value-at-Risk）目標的房地產企業。

資源管理 ：成為亞洲首家就所有新發展項目及大型翻新工程訂立生物多樣性淨增益（10%）目標的房地產公司，以支持城市生態系統及優化綠化空間。

福祉 ：透過社區投資計劃創造不低於港幣4,000萬元的社會價值。

可持續交易：與內地及香港合共佔公司租賃樓面面積25%的租戶，展開可持續發展合作。



恒隆的可持續發展方針繼續以貫徹整個價值鏈的協作為核心，並突破傳統指標框架。公司期望透過具體可量化的指標，與供應商及租戶攜手推動上下游的共同進步。此外，公司亦積極支持標準制訂的創新工作，促進跨行業及跨區域的有效舉措。



恒隆地產董事長兼可持續發展督導委員會主席陳文博先生表示：「我們欣然開展可持續發展之旅的新篇章，這充分彰顯恒隆在該領域的領先行動力，更在思想領導層面擴大其影響力。透過與價值鏈各方夥伴緊密合作，我們有信心兌現這些承諾，並持續推動亞洲可持續發展的卓越實踐。」



恒隆地產副董事—可持續發展John Haffner先生補充道：「過去數年，我們見證了遠大的目標如何凝聚團隊的努力，並推動創新文化。憑藉過往的成就和寶貴經驗，我們的2030年指標更加清晰且以數據為主導，有助恒隆在社會層面產生更深遠的影響。」



有關「25 x 25」的總結及全新2030年指標的全部詳情，將於3月發布的恒隆《2025年可持續發展報告》中全面披露。報告將進一步闡述公司的成就、經驗，以及為支持2030年指標而制訂的新計劃，並誠邀合作夥伴及公眾攜手合作，共創可持續的未來。



附錄



2030年可持續發展目標及指標概覽





廣告 廣告

優先議題

2030年目標

2030年指標

應對氣候變化

遵循科學減排路徑，減少碳足跡，並積極適應氣候變化

1. 營運碳排放：以2023年為基準年，持有及租賃建築的範圍1、2、3營運溫室氣體排放強度（每平方米）降低56.1%

2. 隱含碳排放：以2023年為基準年，建築隱含碳排放降低42%

3. 可再生電力：整個物業組合中業主用電的70%採用可再生能源

4. 氣候適應：與未實施適應措施的情況相比，氣候風險價值（Climate Value-at-Risk）降低10%

資源管理

推動自然資源的高效循環利用，促進自然再生

5. 能源使用強度：以2023年為基準年，業主方能源使用強度降低10%

6. 營運廢棄物：營運物業產生的營運廢棄物回收利用率達35%

7. 建築廢棄物：建築工地產生的施工廢棄物回收率達90%

8. 水資源：以2023年為基準年，淡水使用強度降低8%

9. 生物多樣性：所有新開發項目及含景觀改造的大型翻新工程實現10%生物多樣性淨增益









福祉

營造安全、包容、健康的空間，提升各持份者的生活品質

10. 健康與安全：實現員工和承包商零工亡事故、零重傷及零職業病，將員工及承包商損失工時受傷比率控制在1.5或以下

11. 室內空氣質素：確保在90%以上的時間中，PM2.5、總揮發性有機化合物及二氧化碳濃度符合RESET空氣標準

12. 員工敬業度：員工敬業度調研評分持續保持第75%分位

13. 多元包容：員工團隊中具多元化背景人員佔比不低於5%*

14. 多元包容：維持1:1的男女員工薪酬比率，管理職位實現性別平衡

15. 社會價值：透過社區投資計劃創造不低於港幣4,000萬元的社會價值

可持續交易

攜手價值鏈上的關鍵持份者，共同推進可持續發展優先議題

16. 租戶用電強度：向100%中國內地物業的租戶提供用電強度基準評測，並與租戶合作使其用電強度較2023年減少10%

17. 租戶：在內地及香港適用物業中，參與租戶可持續發展合作計劃的租賃面積佔比達25%

18. 供應商：定期對100%的現有供應商開展ESG風險篩查，並為重點供應商提供ESG評估，確保其覆蓋公司50%的採購支出

19. 採購：營運採購支出的15%符合可持續採購標準

20. 標準制訂：在標準制訂方面開展至少三項創新舉措，以加速學習進程和可持續發展影響



*我們對多元化背景的定義包括傷健人士及少數族裔。





Hashtag: #HangLungProperties #恒隆地產



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於恒隆地產

恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港及上海，公司管理的物業組合總面積超過350 萬平方米，覆蓋香港及內地，涵蓋零售、辦公、住宅及酒店物業。



公司在香港的多元化物業組合包括位於優越地點的辦公樓及商場，以及坐落於尊貴地段的豪華住宅項目。在內地，公司以恒隆廣場「66」品牌命名的綜合商業及零售項目遍及各大城市，包括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的核心區域，被視為優質商業地標。



公司在可持續發展方面引領房地產行業，獲得 MSCI ESG「AA」評級，並入選 CDP 氣候變化最高評分 A 級榜單。公司在內地的八成營運物業已採用可再生能源，並承諾於 2050 年前實現淨零排放。



恒隆地產 ——「只選好的 只做對的」。





如欲了解更多資訊，請瀏覽

https://www.hanglung.com

。

新聞稿由客戶提供

