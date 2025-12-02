恒隆宣布其1,100萬港元賑災基金的過渡性住宿支援計劃現接受申請

中國香港及上海 - Media OutReach Newswire - 2025年12月2日 - 為支援大埔宏福苑火災受影響居民，恒隆集團及恒隆地產（「恒隆」）今日宣布開始接受災民申請計劃中的免租金的過渡性居所，作為其1,100萬港元「大埔宏福苑火災賑災基金」的支援措施之一，以協助災民渡過難關。





KA acco banner TC



「康蘭居過渡性住宿支援計劃」將為早前受大埔宏福苑火災影響而頓失居所的居民提供臨時住宿。作為支援社區承諾的一部分，恒隆將提供位於鰂魚涌康蘭居的20個服務式住宅單位作為過渡性居所，將免收租金及管理費，為期兩個月。單位類型由開放式至三房不等，以應付不同家庭的需要。



申請及分配詳情





廣告 廣告

申請資格：

計劃適用於所有受火災影響的大埔宏福苑住戶

申請日期：

由即日（2025年12月２日）開始接受報名

申請方法：

受影響居民可提交網上申請，詳情請瀏覽恒隆地產網站

結果通知：

第一批成功申請者將於2025年12月5日接獲通知

入住日期：

成功申請者預計可於2025年12月５日起開始入住





由於單位數量有限，單位將按公平、合理及以最有迫切需要人士優先的原則進行分配。



如有任何關於申請的查詢，請電郵至CorpComm@HangLung.com 或致電 +852 2879 0338（熱線時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至6時）與恒隆「大埔宏福苑火災賑災基金」工作小組聯絡。



Hashtag: #HangLung



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於恒隆集團及恒隆地產

恒隆集團有限公司（香港聯交所股份代號：00010）自 1960 年起從事地產發展業務。集團透過附屬公司恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）管理的物業組合總面積超過350 萬平方米，覆蓋香港及內地，涵蓋零售、辦公、住宅及酒店物業。



集團在香港的多元化物業組合包括位於優越地點的辦公樓及商場，以及坐落於尊貴地段的豪華住宅項目。在內地，集團以恒隆廣場「66」品牌命名的綜合商業及零售項目遍及各大城市，包括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的核心區域，被視為優質商業地標。



集團在可持續發展方面引領房地產行業，獲得 MSCI ESG「AA」評級，並入選 CDP 氣候變化最高評分 A 級榜單。集團在內地的八成營運物業已採用可再生能源，並承諾於 2050 年前實現淨零排放。



恒隆集團及恒隆地產 ——「只選好的 只做對的」。



如欲了解更多資訊，請瀏覽

https://www.hanglung.com

。







新聞稿由客戶提供

