恒隆宣布撥款港幣1,100萬元成立「大埔宏福苑火災賑災基金」

馬雲公益基金會捐贈3000萬元，向受災家庭和個人提供經濟援助，向消防員和應急人員及其家庭提供幫助。基金會向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向受災家庭和社區表達誠摯慰問，致敬每一位逆行而上的救援英雄。 阿里巴巴集團啟動首批捐款2000萬元，支援香港火災救援及後續過渡安置、生活物資補給、情緒疏導等。阿里巴巴向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向所有受災家庭和社區表達誠摯慰問，也向每一位逆行而上的救援英雄致以崇高敬意。 螞蟻集團和在港企業AlipayHK首批捐贈1000萬元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給等工作。向救災一線的所有消防醫護人員、社會愛心力量致以崇高的敬意。

Fortune Insight ・ 9 小時前