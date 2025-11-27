宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
恒隆宣布撥款港幣1,100萬元成立「大埔宏福苑火災賑災基金」
包括港幣1,000萬元現金及100萬元過渡性居所
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月27日 - 對於大埔宏福苑昨日發生的嚴重火災，恒隆集團及恒隆地產（「恒隆」）深表哀痛與關注，並向所有受影響市民致以深切慰問。恒隆宣布撥款總額港幣1,100萬元，成立「大埔宏福苑火災賑災基金」，提供現金及住宿支援。
是次款項將用於支援受災居民的緊急生活開支及相關援助工作。此外，考慮到災民痛失家園，急需安身之所，恒隆將提供共20個、為期兩個月的康蘭居（Kornhill Apartments）單位作過渡性居所。
恒隆亦藉此向連日來不眠不休投入救援工作的消防、警務、醫護和前線人員，致以衷心感謝及崇高敬意。我們將繼續與社會各界攜手，為社區提供適切支援，協助市民渡過難關。
Hashtag: #HangLung #恒隆
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
信和集團及黃廷方慈善基金撥款2,000萬元賑災 預備約160間酒店客房提供免費住宿
信和集團表示，對於大埔宏福苑發生的火災事故，集團與社會大眾同感沉重。謹向受影響居民致以最深切的慰問與最熱忱的關切。信和集團及黃廷方慈善基金將撥款2,000萬港元支援賑災。同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備約160間客房，隨時為有需要的居民提供免費住宿支援，希望減輕他們尋找暫居之所的負擔。 因應居民的迫切需求，集團已迅速備妥各類生活物資，並轉交政府相關部門協調發放。此外，今日(27日)下午集團義工同事亦前往大埔聖公會救主堂社會服務中心，為市民送上餐盒和熱湯。謹盼以這份心意，為大家帶來溫暖與力量。同舟共濟，共渡難關。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前
宏福苑五級火｜馬會捐一億 李嘉誠基金會、李兆基基金各捐 3 千萬元 新地、周大福、信和各捐 2 千萬元｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火至周四（27 日）中午焚燒接近 24 小時，商界和民間機構陸續宣布撥出款項協助救災。其中，李嘉誠基金會宣布捐出 3,000 萬元，周大福集團捐出 2,000 萬元，小米、騰訊，安踏體育都分別表示會捐出 1,000 萬元。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
大埔宏福苑五級火｜樂施會宣布取消「樂施毅行者2025」 公眾捐款全數支援受災居民｜Yahoo
大埔宏福苑五級火發生接近一日，造成至少 44 死 66 傷。樂施會今日（27日）宣布，取消原定於 11 月 28 至 30 日舉行的「樂施毅行者 2025」，以便政府及救援人員集中資源，全力投入救援工作。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔屋邨宏福苑 11 月 26 日發生奪命火災，香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
李嘉誠基金會撥款3,000萬元成立宏福苑火災緊急援助基金 另額外撥5,000萬元作後續支援
李嘉誠基金會宣布即時撥款3,000萬元設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日(26日)宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。另外，基金會將撥出額外5,000萬元作後續支援，協助社區重建。AASTOCKS ・ 11 小時前
全港146個順豐站即日起義務收集應急資源
順豐香港表示，為支援大埔宏福苑火災事故，將啟動「災後支援計劃」，並提供多項資源以助於前線緊急救援和善後工作，全港146個順豐站自即日起義務收集應急資源，包括洗護用品(洗髮水、沐浴露)、床品(床單、被子)、衛生用品(紙巾、衛生巾)、數據卡、充電器、內衣除外衣物，以及醫療用品(急救包、常用藥物)，將提供免費運輸協助慈善團體及當地組織，將物資送至受影響居民手中。 此外，順豐站會免費提供封箱膠紙、紙箱等包裝材料，供有需要的人士使用。 順豐香港亦已成立義工隊，大量員工全力協助救援工作，除了現場支援外，亦為慈善機構提供義務運輸，協助尋找失聯親屬及支持各項救援行動。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
滙豐：為未能出示香港身份證、存摺或提款卡宏福苑火災受影響客戶作特別服務安排
滙豐表示，對宏福苑火災深感哀痛，對遇難者表示沉痛哀悼，並向傷者及受影響家庭致以深切慰問。該行實施一系列緊急措施，為受災居民，包括遺失身份證明或銀行文件及急需現金或其他服務的的客戶提供適切支援。AASTOCKS ・ 7 小時前
大埔宏福苑五級火｜馬雲公益基金會捐3000萬
馬雲公益基金會捐贈3000萬元，向受災家庭和個人提供經濟援助，向消防員和應急人員及其家庭提供幫助。基金會向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向受災家庭和社區表達誠摯慰問，致敬每一位逆行而上的救援英雄。 阿里巴巴集團啟動首批捐款2000萬元，支援香港火災救援及後續過渡安置、生活物資補給、情緒疏導等。阿里巴巴向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向所有受災家庭和社區表達誠摯慰問，也向每一位逆行而上的救援英雄致以崇高敬意。 螞蟻集團和在港企業AlipayHK首批捐贈1000萬元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給等工作。向救災一線的所有消防醫護人員、社會愛心力量致以崇高的敬意。Fortune Insight ・ 9 小時前
宏福苑五級火︱大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（ 26 日）下午發生火警，至下午 6 時 22 分升為五級，事故中造成 55 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發屋苑所在的大埔區，地區防火委員會在過去約 6 年推動防火宣傳和教育，相關工作多圍繞宣傳活動、嘉年華、山火預防及家居安全等範疇。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
40人遇難 3人被捕 香港大埔火災一文速覽
香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓周三（26 日）下午發生火災，造成重大人員傷亡。香港特區政府和社會各界正全力展開傷員救治、善後安撫等工作。鉅亨網 ・ 15 小時前
京東(09618.HK)救援應急物資運抵香港 佳宝超市正調配第二批救援物資
京東集團(09618.HK)表示，就大埔宏福苑火災已第一時間成立應急保障團隊，確保救災物資的專車專送，旗下京東物流(02618.HK)率先啟動預案並成立應急小組，自香港1號倉及廣東自營倉加急調配床單、保暖被褥、衛生用品、毛巾及即食麵、飲用水、自熱小火鍋等急需物資，首批救援應急物資於昨日(26日)夜晚至今日(27日)淩晨運送至各庇護中心，其他批次應急物資持續會不斷送出。 同時，集團旗下佳宝超市作已成立專項應急響應專班，於昨晚緊急調配飲用水、餅乾、即食麵等生活急需物資，送達受災區域指定地點，目前第二批救援物資已完成裝車，將根據現場需求隨時調撥補充。 集團表示，根據創始人兼主席劉強東規定，當全國任何地方發生災難，京東臨近庫房的管理者都有權捐出庫房的災區所需要的物資，毋須匯報。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
大埔五級火災救援 | 仁濟、樂善堂、保良局、東華三院等社福機構 為災民提供經濟、殮葬、住宿及情緒支援
大埔宏福苑發生五級火警，周三（26日）下午2時51分，消息指由宏福苑宏昌閣外牆棚架開始起火，大火至今仍未熄滅，火警已造成至少增至55人死（包括一名殉職消防員）、72人傷、其中15人危殆、279人仍然失去聯絡。仁濟醫院、樂善堂、保良局、東華三院、信義會、李嘉誠基金會等多間社福機構/慈善團體為受影響家庭提供物資、餐點、經濟、殮葬、住宿、情緒諮詢、兒童托管及社工轉介等支援。 仁濟仁濟醫院董事局宣布從「仁濟緊急援助基金」中撥款港幣三百萬元，為死傷者家屬提供經濟援助，同時設立專項戶口接受捐款，盼社會各界伸出援手，一同為災民提供最實質的幫助。基金將優先用於為經濟困難的死者家屬提供援助，並會向每名遇難者家屬提供殮葬援助港幣二萬元。仁濟醫院董事局主席及團隊亦於火警發生後前往現場，向受影響居民發放包括充電寶、枕頭棉被、兒童及成人尿片、紙巾、即食麵等緊急應援物資，以解燃眉之急。仁濟六大震災救援項目及服務包括︰ 殮葬支援 情緒支援 兒童託管 長者照顧 經濟援助 物資援助【捐款辦法】網上捐款https://www.yanchai.org.hk/form_option/once轉數快仁濟醫院識別碼 812466ESDlife 生活易 ・ 7 小時前
香港宏福苑大火 倖存住戶急尋失聯災民
（法新社香港27日電） 香港新界大埔宏福苑發生致命火災，69歲退休住戶郭女士昨天救出年長鄰居後，今天上午仍不斷查看各社群媒體群組的資訊，尋找其他失聯居民平安無事的消息。郭女士、其他住戶及志工紛紛採取行動協助救災，例如創建WhatsApp群組和應用程式，協尋當局通報失聯的數百位居民。法新社 ・ 5 小時前
宏福苑五級火｜ 社署調遣社工到庇護中心 大埔區所有服務中心全日開放 新生會流動車提供情緒支援｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，災情今日持續，社署表示，正動員人力和物資為當區居民提供支援，已調遣社工、臨床心理學家和專業支援人員到所有臨時庇護中心及醫院跨部門援助站；署方要求大埔區所有青少年中心全日開放運作，支援當區暫時未能照顧子女的家長。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制
大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成至少44人死亡、58人受傷，包括一名消防員不幸殉職，火勢至今仍未完全撲滅。社交媒體平台Facebook專頁「我們都是在石籬長大的」上，有網民上載照片並發帖指「怡勝花園拆網中」，迅速引發網上熱議，多名網民質疑維修承辦商拆除保護網的時機，留言稱「今日忽然拆網肯定有問題」、「琴日唔拆依家先拆」，另外多個屋苑被發現拆棚網，包括黃埔花園及怡樂花園。BossMind ・ 9 小時前
荃灣尖沙咀20分鐘內分別發生火警 濃煙席捲半空 (有片)
今日(27日)早上8時22分，荃灣荃樂街荃樂大廈一單位的睡房起火，驚動多人報案，住戶嘗試撲救。救援人員到場將火救熄，並在單位內救出一男一女，他們均吸入濃煙不適。 經初步調查，相信單位內有拖板短路引致火警。事件中近100人疏散至安全位置。從網上圖片及影片可見，單位內烈火熊熊，大量濃煙從窗戶冒出，消防架起雲梯並射水灌am730 ・ 13 小時前