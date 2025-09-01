恒隆於全國推出65周年慶典活動

焦點

中國香港及上海 - Media OutReach Newswire - 2025年9月1日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「公司」或「恒隆」）宣布正式啟動65周年慶典月，於香港及內地八個城市推出一系列推廣活動，為期一個多月的慶祝活動還將與全國性周年義工日互相結合，旨在回饋對恒隆的成功至關重要且充滿活力的社區。

自1960年9月13日於香港創立以來，恒隆致力締造優享生活空間。公司除了發展高端物業，亦積極引入市場首發品牌及創新客户體驗。於1990年代，恒隆的業務版圖拓展至內地，旗下位於八個主要城市核心商業區的綜合商業項目均已成為當地地標。

香港慶祝活動：融合本地情懷與豐富獎賞

為回顧恒隆精彩的歷程，「尋日銅年」主題展覽將於9月18日在Fashion Walk揭幕，與大眾一同探索恒隆過去數十年在銅鑼灣的發展歷程。展覽將突顯維多利亞公園一帶的時尚及潮流品味於多年來的演變，以及恒隆在塑造以Fashion Walk和恒隆中心為核心的銅鑼灣零售格局中，所扮演的關鍵角色，當中彰顯了恒隆「只選好的 只做對的」的經營理念。

9月1日至30日，恒隆旗下八個香港商場將舉辦「恒隆65周年呈獻：恒隆商場大抽獎」。hello 恒隆商場獎賞計劃會員凡以單一電子消費滿港幣300元，即可獲抽獎機會一次，每日最多可獲三次機會。活動將送出合共6,500份獎品。

恒隆地產高級董事——零售業務及香港業務Mikael Jaeraas 先生表示：「我們在慶祝公司65年的光輝歷程之際，回顧植根香港的發展，並展望未來。『尋日銅年』主題展覽旨在致敬我們與社區之間的集體回憶和深厚連結，誠邀大眾參與一同重溫這段銅鑼灣的歷史。同時，我們的大抽獎活動以數千份豐富獎品，向忠實顧客表達直接和實質的回饋。多年來，我們藉着豐富多元的體驗，與顧客建立真誠聯繫，更築起恒隆與香港緊密相連的關係。」

內地八城聯動展開65周年消費推廣及典活動

恒隆65周年慶典月將以前所未有的規模，延伸至內地八個城市的十個商場。自9月起，一系列大型推廣活動將送出高價值禮遇。恒隆會員計劃「恒隆會」會員消費滿指定金額即可獲額外積分，並可享專屬禮遇及特別獎勵。活動期間，顧客亦有機會參與抽獎，贏取豐富獎品。除消費推廣活動外，無錫恒隆廣場、大連恒隆廣場及武漢恒隆廣場亦會舉辦大型活動，慶祝恒隆的周年紀念，為顧客帶來更多精彩體驗。周年慶的熱烈氣氛亦將延伸至恒隆的辦公樓組合，透過互動活動及派送周年禮品與租戶同慶。

恒隆地產高級董事——內地業務彭兆輝先生表示：「恒隆在內地以空前盛大的慶祝活動，把握市場的蓬勃活力。我們精心策劃『65』主題推廣活動，打造一場喜慶氛圍與互動體驗並存的盛事，為顧客提供沉浸式零售新場景，並緊貼文化潮流脈動，鼓勵訪客於社交平台分享他們的獨特體驗，參與引領 『城市脈動』。」

全國性周年義工日彰顯社區承諾

為配合65周年慶典月，恒隆的全國性周年義工日將於9月舉行。公司將攜手各地政府、非牟利組織及租戶，動員香港及九個內地城市，合共多達1,400名義工參與。今年的活動主題將聚焦於各城市的歷史文化，致力弘揚非物質文化遺產的傳承。與恒隆合作的非牟利組織將透過其廣泛社區網絡，識別合適的受惠對象。這項集合全公司力量共同參與的義工活動，預計將貢獻超過7,600個服務時數，惠及逾7,300名社區人士，進一步深化恒隆與其項目所在城市之間的深厚連結。


附錄：恒隆65周年慶典月重點活一覽

香港：

重點活動

商場


恒隆65周年呈獻：恒隆商場大抽獎

Fashion Walk
山頂廣場
雅蘭中心
荷李活商業中心
家樂坊
康怡廣場
淘大商場
中環物業

9月1日 至30日

「尋日銅年」主題展覽

Fashion Walk

9月18日 至 10月12日


內地：

重點活動

商場

日期

恒隆65周年主題活動


上海恒隆廣場
上海港匯恒隆廣場
瀋陽市府恒隆廣場
無錫恒隆廣場
大連恒隆廣場
昆明恒隆廣場
武漢恒隆廣場
瀋陽皇城恒隆廣場
濟南恒隆廣場
天津恒隆廣場

9月4 日至

10月 15日

甜蜜奇遇：大連恒隆廣場九周年慶

大連恒隆廣場

9月19日至21日

Take Center Stage：無錫恒隆廣場
12周年慶

無錫恒隆廣場

9月19日至21日

黃油小熊秋日烘焙工坊華中首展

武漢恒隆廣場

9月27日至
10月 26日


Hashtag: #HangLung #恒隆

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於恒隆地產

恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港及上海，公司管理的物業組合總面積超過350 萬平方米，覆蓋香港及內地，涵蓋零售、辦公、住宅及酒店物業。

公司在香港的多元化物業組合包括位於優越地點的辦公樓及商場，以及坐落於尊貴地段的豪華住宅項目。在內地，公司以恒隆廣場「66」品牌命名的綜合商業及零售項目遍及各大城市，包括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的核心區域，被視為優質商業地標。

公司在可持續發展方面引領房地產行業，獲得 MSCI ESG「AA」評級，並入選 CDP 氣候變化最高評分 A 級榜單。公司在內地的八成營運物業已採用可再生能源，並承諾於 2050 年前實現淨零排放。

恒隆地產 ——「只選好的 只做對的」。

如欲了解更多資訊，請瀏覽

https://www.hanglung.com




