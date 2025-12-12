焦點

精神科醫生籲感不安即遠離資訊　附情緒熱線

Media OutReach Newswire

恒隆與九百集團簽約南京西路1038號商業營運項目

Hang Lung Properties

簽訂20年期營運租約，恒隆南京西路物業組合擴大44% 為「恒隆V.3」策略再添全新里程碑

香港及上海 - Media OutReach Newswire - 2025年12月12日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「公司」或「恒隆」）今日宣布攜手上海九百集團簽約上海南京西路1038號商業營運項目。項目由恒隆以20年的營運租賃形式經營，將為恒隆在南京西路的項目增加約96,000平方米的總樓面面積，擴大約44%至約312,335平方米。此舉亦是「恒隆V.3」策略落地的最新里程碑，充分彰顯公司致力於透過高資本效益的投資及資產優化，鞏固其在核心市場的領導地位，並為上海建設國際消費中心城市注入新動能。

廣告
南京西路1038號商業營運項目簽約儀式
南京西路1038號商業營運項目簽約儀式


南京西路1038號商業營運項目坐落於南京西路黃金地段，其前身為梅龍鎮廣場。從上海恒隆廣場至梅龍鎮廣場的片區，素有「梅泰恒」之稱，是上海南京西路「核心中的核心」，亦是滬上首屈一指的零售及生活時尚中心。作為上海城市更新的標杆典範，南京西路1038號商業營運項目將被升級為一個充滿活力的綜合商業地標，涵蓋零售、酒店及辦公空間。項目聚焦於追求高品質體驗空間的新一代消費群體，致力於打造全新社交樞紐，匯聚全球領先的時尚品牌與新興消費力量，提供融合文化底蘊與前沿潮流的沉浸式多元體驗。

恒隆地產行政總裁盧韋柏先生表示：「我們很榮幸能在上海市政府的引領下，與靜安區政府及九百集團攜手合作這一具劃時代意義的標杆項目。南京西路不僅是滬上乃至全國頂級時尚及商業地標，更是承載上海文化底蘊與歷史記憶的核心脈絡。能夠參與南京西路中段的煥新重塑，我們倍感責任重大。此次升級是『恒隆V.3策略落地的又一里程碑，我們將透過精心策劃的卓越消費體驗，進一步踐行『以客為尊的承諾，以更豐富多元的業態組合，進一步強化恒隆內地投資組合的協同效應、吸引更廣泛的客群，持續鞏固該區作為國際生活時尚樞紐的地位。我們為有機會延續靜安區的歷史文脈，助力靜安建設地標性商圈而感到自豪。」

南京西路1038號商業營運項目擁有深厚的歷史文化底蘊，其前身梅龍鎮廣場是首個將「購物中心」概念引入上海的商業項目。追溯歷史，此處與毗鄰的美琪大戲院是大華飯店的原址。該飯店於1920年代是上海最奢華的花園酒店之一，既是昔日重要的政治及社交活動場所，也是海派文化的鮮明象徵。海派文化以開放包容、潮流摩登的國際化理念引領了20世紀上半葉上海的先鋒浪潮，其影響延續至今，並深深融於現代中國的生活方式。在近一個世紀後，於此重現酒店業態，既是對其輝煌歷史的致敬，亦是為新一代重現和續寫這份傳奇。

九百集團董事長許騂表示：「南京西路是上海的城市封面，也是九百集團深耕發展的核心陣地。此次南京西路1038號商業營運項目的推進，既是積極響應靜安打造『南京西路高端服務引領發展軸』的戰略規劃，也是九百集團邁向高質量發展的重要里程碑。我們將以該項目為契機，深度融入南京西路中央活動區建設，共同探索文商旅融合的新範式。」

南京西路1038號商業營運項目將顯著提升恒隆於上海的物業組合的整體規模及協同效應——在持續增強當地社區活力、豐富文化氛圍，強化南京西路高端時尚生活定位的同時，將進一步推動恒隆的可持續的收入增長，並提升其投資組合的整體資產價值。

南京西路「核心中的核心」
南京西路「核心中的核心」


附錄

關於南京西路1038號商業營運項目

地址：

上海市靜安區南京西路1038號

佔地面積：

約11,700 平方米

總樓面面積分佈：

（平方米）

南京西路1038
商業營運項目

上海恒隆廣場

（含擴建項目）

恒隆於南京西路

各項目總計

總面積

約96,000

一期及二期項目（商場及辦公樓）：213,255

三期項目
（擴建部分）：
地面面積 3,080

約312,335


近期「恒隆V.3」策略項目概覽

項目

城市

資產優化

昆明恒隆廣場尚義街

昆明

為城市探索者打造必訪的街區及打卡熱點

上海恒隆廣場擴建項目

上海

零售可租賃面積增加13%

杭州恒隆廣場擴展項目

杭州

零售面積增加40%，臨街面積增加逾200%

無錫恒隆廣場擴展項目

無錫

零售面積增加38%

南京西路1038號商業營運項目

上海

恒隆位於南京西路項目的總樓面面積增加約44%至約312,335平方米




Hashtag: #HangLung

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於恒隆地產

恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港及上 海，公司管理的物業組合總面積超過 350 萬平方米，覆蓋香港及內地，涵蓋零售、辦公、住宅 及酒店物業。

公司在香港的多元化物業組合包括位於優越地點的辦公樓及商場，以及坐落於尊貴地段的豪華 住宅項目。在內地，公司以恒隆廣場「66」品牌命名的綜合商業及零售項目遍及各大城市，包 括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的核心區域，被視為優質商業地 標。

公司在可持續發展方面引領房地產行業，獲得 MSCI ESG「AA」評級，並入選 CDP 氣候變化最高評分 A 級榜單。公司在內地的八成營運物業已採用可再生能源，並承諾於 2050 年前實現淨零排放。

恒隆地產 ——「只選好的 只做對的」

如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.hanglung.com。


新聞稿由客戶提供

宏福苑五級大火

其他人也在看

鍾鎮濤帶21歲女兒走紅毯！父女同框掀熱議：根本「迪士尼公主」真人版！

鍾鎮濤帶21歲女兒走紅毯！父女同框掀熱議：根本「迪士尼公主」真人版！

爸爸穿著經典黑色西裝，氣場穩重又紳士，鍾懿則以白色短洋裝登場，裙擺輕盈、妝容乾淨，站在爸爸身旁時那個自然又明亮的笑容，立刻成為媒體爭相捕捉的畫面！兩人靠得親密卻自然，完全是「父女合體的最佳示範」。紅毯當下就掀起討論，不少人驚呼她像「公主現身」，不只是因為...

styletc ・ 3 小時前
日本最具爭議的生命課 網批：太殘忍了！

日本最具爭議的生命課 網批：太殘忍了！

在日本，很多學校都會開設「生命課程」，用意是希望孩子們能夠從小就理解生命的可貴。

Japhub日本集合 ・ 1 小時前
方力申興奮宣布愛女Isla出世 爆太太葉萱最新生育大計「生住三個先」

方力申興奮宣布愛女Isla出世 爆太太葉萱最新生育大計「生住三個先」

現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈Maple懷孕消息。去到今日方力申喺社交網站興奮公佈喜訊，Maple喺預產期前已提早誕下愛女Isla，母女平安。

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
日本青森地震海嘯再度來襲！未來可能出現更大規模地震 遊日人士需保持高度警覺

日本青森地震海嘯再度來襲！未來可能出現更大規模地震 遊日人士需保持高度警覺

香港時間2025年12月12日早上10時44分，日本東北地區再度遭遇強烈地震襲擊。這場震央位於青森縣東面外海的地震，震級達到6.7級，日本氣象廳隨即對青森縣、岩手縣、宮城縣和北海道太平洋沿岸地區發出海嘯警報，指可能出現一米高的海嘯，各位遊日人士必須提高警覺。

Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
拋棄歐洲？牛彈琴：美國打算組建C5 全世界大吃一驚

拋棄歐洲？牛彈琴：美國打算組建C5 全世界大吃一驚

具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」今 (12) 日刊文表示，美國在日前發布的《國家安全戰略》(NSS)中暗示以「核心五國(C5)」機制取代傳統七大工業國集團(G7)，新架構囊括美、中、俄、印、日五國，徹底排除歐洲主要國家，這一顛覆性構想雖遭白宮否認，但國際觀察人士普遍認為，C5 符合特朗普一貫的「美國優先」邏輯。

鉅亨網 ・ 6 小時前
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！

高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！

青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。

Japhub日本集合 ・ 1 天前
劉亦菲素顏遊阿拉伯　玩貓頭鷹似足霍格華茲學生

劉亦菲素顏遊阿拉伯　玩貓頭鷹似足霍格華茲學生

【on.cc東網專訊】內地有「神仙姐姐」之稱的女星劉亦菲化身至索車模，親臨阿拉伯的阿布扎比賽車場欣賞賽車，離開車場後再變身「美少女」到地道餐廳High Tea輕鬆一下。家中飼養了多隻貓狗的她，無差別博愛，見駐場的貓頭鷹可愛，就戴上護腕跟這位「新朋友」合照留念，可

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
中環歷山大廈女子於廁所分娩　母嬰送院情況穩定｜Yahoo

中環歷山大廈女子於廁所分娩　母嬰送院情況穩定｜Yahoo

中環歷山大廈一名 37 歲女子在商場廁所內分娩。嬰兒一度昏迷，母嬰二人同送瑪麗醫院，現時二人情況穩定。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
朱智賢聘工人姐姐照顧毛孩卻以疲倦為由拒絕放狗 ：你哋會點處理？

朱智賢聘工人姐姐照顧毛孩卻以疲倦為由拒絕放狗 ：你哋會點處理？

前港姐朱智賢（Ashley）最近聘請了工人姐姐，並於面試時表明照顧狗隻是其主要工作，不過對方卻以疲倦為由拒絕放狗兼態度差劣，Ashley忍不住於社交平台詢問網民意見。

Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
陳曉華首公開回應與郭晉安緋聞 強調工作為上未有單獨約會

陳曉華首公開回應與郭晉安緋聞 強調工作為上未有單獨約會

無綫台慶劇《新聞女王2》喺噚日（11日）於天水圍舉辦宣傳活動，劇中演員陳曉華、王敏奕、龔慈恩、何廣沛及蔣祖曼等人都有出席。近日有傳媒報道指陳曉華與郭晉安戲假情真，喺宣傳活動中黐實對方，更與朱敏瀚戀情出現暗湧，搞到男方要出招箍煲。而喺噚日嘅宣傳活動上，陳曉華就為事件首度公開回應。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
陳若思首做姊妹晒花絮照驚見MIRROR成員 Jerermy被指撞樣五索大方回應網民討論

陳若思首做姊妹晒花絮照驚見MIRROR成員 Jerermy被指撞樣五索大方回應網民討論

陳若思（Amber）近日首度做姊妹，並於IG分享當日的照片，從照片中可見，姊妹團的其中一員為MIRROR成員李駿傑（Jerermy），再次引發網民談論他與五索的外貌。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
【萬寧】yuu會員獨享多款產品優惠（即日起至18/12、25/12、1/1）

【萬寧】yuu會員獨享多款產品優惠（即日起至18/12、25/12、1/1）

無論係想用積分換購產品，定係想掃平貨，只要你係yuu會員就可享會員優惠價，帶走一系列精選貨品！用埋恒生enJoy卡簽賬，每買$1仲可以賺到3分yuu積分，買嘢兼儲分，買得多賺得多！立即睇下有咩獨家會員優惠貨品啦！

YAHOO著數 ・ 6 小時前
「最強小三」五索分享奢華頭等艙體驗 歎魚子醬兼有專人煎蛋煲飯

「最強小三」五索分享奢華頭等艙體驗 歎魚子醬兼有專人煎蛋煲飯

現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與坐擁百億身家嘅66歲大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生嘅生活點滴，被外界形容為「最強小三」 。五索同馬生愛得高調，二人早前飛往美國慶祝交往10周年。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明　林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假

瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明　林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假

【Now新聞台】瑪嘉烈醫院擴建工程負責監測工程震動的分判商懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進，醫療衞生界議員林哲玄指情況並不理想。立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「10年建院計劃都差不多完成，才找到(問題)是不理想，可以揭示出一個很嚴重的問題，我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨。香港的勞工請不到便請黑工，之後糧又不出，又拖欠薪金，加上近日的災情都不無關係。我相信上任之後，所有立法會的會員都會相當緊張，一定要改革。」 #要聞

now.com 新聞 ・ 1 天前
據報滙控停止培育下一代管理層「國際經理」計劃

據報滙控停止培育下一代管理層「國際經理」計劃

英國《金融時報》引述消息報道，滙控(0005.HK)為節省成本，停止提供培育下一代管理層的「國際經理」計劃，曾參與該計劃的滙控前高層包括歐智華(Stuart Gulliver)及范寧(John Flint)。 消息指，現任行政總裁艾橋智去年上任後，確定該培訓計劃停止招募新血，目前計劃下的僱員估計不足100人。

AASTOCKS ・ 2 小時前
荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途

荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途

全球僅得 1,500 至 7,000 隻的夏候鳥仙八色鶇月初出沒於荔枝角公園，引來攝影愛好者圍拍。至上周四（4 日），愛護動物協會接獲通報，懷疑有人利用食物誘拍仙八色鶇，遂派員了解，發現牠右側翅膀受傷。至今日(10 日），漁護署派員救走仙八色鶇，並送往嘉道理農場暨植物園檢查及治理。經檢查後發現翼尖骨折，影響遷徙能力，園方會研究合適方案，作教育展覽用途。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
150人爭沙田新居屋 愉德苑457呎325.4萬成交 入伙兩年即成銀主盤引熱搶

150人爭沙田新居屋 愉德苑457呎325.4萬成交 入伙兩年即成銀主盤引熱搶

新居屋出現銀主盤且以抽籤形式放售，吸引大批準買家。入伙僅兩年的沙田愉德苑，昨日（10日）由萊坊香港以抽籤方式出售一個銀主單位，收到約150份申請，最終以原價325.4萬元沽出，呎價約7,120元。

28Hse.com ・ 1 天前
將軍澳美食｜將軍澳九龍東皇冠假日酒店1月起改名 3間餐廳年底結業

將軍澳美食｜將軍澳九龍東皇冠假日酒店1月起改名 3間餐廳年底結業

位於將軍澳的九龍東皇冠假日酒店即將改名！酒店近日宣布將於2026年1月正式更名，而酒店內的3間餐飲設施將於2025年12月31日正式結業，有不少街坊和食客都表示不捨！

Yahoo Food ・ 2 小時前
灌麵湯殺妻案　狠夫獲判死緩

灌麵湯殺妻案　狠夫獲判死緩

【on.cc東網專訊】陝西省渭南市女子吳某莉經常遭受家暴，去年疑被丈夫李某春灌入麵湯嗆死。渭南市中級人民法院發布消息，周五（12日）依法對李某春故意殺人一案一審公開宣判，判處他死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身。

on.cc 東網 ・ 5 小時前
網民大推合味道最好食係呢隻口味？ 多年以來從未被超越惹熱議！

網民大推合味道最好食係呢隻口味？ 多年以來從未被超越惹熱議！

最近有網民於連登出帖，大讚合味道「香辣海鮮味」，直接將其封神，指多年來無其他口味能超越，其辣粉超好味！帖文一出，立即引起網友熱議，不少網友認同樓主，且舉出有能力與之一拼的其他口味；不過亦有人慨嘆合味道杯麵的味道已大不如前，紛紛懷緬各款已消失的口味，引起其他人共鳴，立即睇下文了解內容啦！

Yahoo Food ・ 10 小時前