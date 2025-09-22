恒隆舉辦周年酒會慶祝高瞻遠矚65載 公布「恒隆 V.3」策略 實現資本高效增長

中國香港及上海 - Media OutReach Newswire - 2025年9月22日 - 恒隆集團有限公司（香港聯交所股份代號：00010）與恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（統稱「恒隆」或「集團」）今日舉辦65周年慶祝酒會，雲集重要商業夥伴、業界領袖及主要持份者，共慶恒隆多年來卓越成就，並共商未來藍圖。集團於酒會上公布「恒隆V.3」策略，為下一階段的增長奠定堅實基礎，並同時公布最新大型綜合商業項目杭州恒隆廣場的最新進展。



恒隆集團及恒隆地產榮譽董事長陳啟宗先生表示：「回顧過去65載，我感到無比自豪——這是一段由我父母二人開啟的旅程，亦與香港及內地的卓越發展同步演進。」他亦指：「我們的成就不僅體現在所構建的資產組合，更在於我們所建立的深厚關係。對於我們的商業同仁、政府合作夥伴以及業界眾多摯友，您們始終如一的信任與長期合作，是我們成功的基石。恒隆的未來與我們服務的城市緊密相連，我深信，在陳文博先生的領導下，這份合作與進步的精神會繼續傳承下去，持續蓬勃發展。」



從香港到內地 締造優享生活空間



恒隆的願景始於一系列重塑了香港城市風貌的開創性項目。通過在中環、銅鑼灣、九龍灣及旺角等核心地區戰略佈局，打造多個矚目的綜合發展項目，集團在香港建立了強大的物業版圖，為城市發展樹立標杆。這些成就蘊含恒隆「締造優享生活空間」的願景，更於集團在90年代拓展內地市場時發揚光大。憑藉享譽盛名的恒隆廣場「66」品牌，集團已在內地九個城市發展11個世界級項目，為高端零售及綜合發展項目訂立了卓越的行業標準。



策略演化：從恒隆 V.1 到恒隆 V.3



恒隆先後經歷三個重要的策略發展階段：「恒隆 V.1」是基礎階段，指在香港佈局多元化業務；「恒隆 V.2」是集團在內地重點擴張階段，聚焦發展大型資本密集型綜合商業項目。「恒隆 V.3」是集團的下一階段策略，側重在現有項目所在地拓展業務，以高資本效益的方式，精選現有項目再投資，並全面提升顧客體驗，進一步擴大項目規模、可見度及可達性。「恒隆 V.3」希望透過善用及提升旗下資產的價值，把投資回報最大化。



恒隆集團及恒隆地產董事長陳文博先生表示：「在回顧過去65年成就之際，我們正邁向令人振奮的新階段。V.3 在 V.2 取得重大成功的基礎上應運而生，是恒隆的策略升級。我們充分利用在既有市場的領導地位和對市場的深入了解，聚焦於核心城市擴展、增強投資回報率及提升顧客體驗，為持份者釋放更大價值。上海港匯恒隆廣場北座優化項目、上海恒隆廣場擴建項目、昆明恒隆廣場尚義街項目，以及杭州恒隆廣場擴展項目等，皆是放大現有資產價值，同時兼顧資源效益的成功例證。」



杭州恒隆廣場進展：杭州的最新地標



作為恒隆在內地的第11個綜合商業項目，杭州恒隆廣場坐落於市中心黃金地段，預計將於2025年底起分階段開幕。截至目前，零售部分預租率已達83%，成績斐然；將於今年稍後時間推出的辦公樓Ｅ座更已全幢100%租出。杭州文華東方酒店則預計於2026年下半年開業，進一步鞏固杭州恒隆廣場作為當地頂級生活潮流地標的領導地位。



「杭州恒隆廣場位於武林廣場，是內地極具消費活力的商圈，此策略性選址充分體現了我們於內地締造優享生活空間的願景。」恒隆集團及恒隆地產行政總裁盧韋柏先生表示：「項目具備標誌性的建築風格，商場與塔樓結構連為一體，打造出獨特的空中花園，呈現令人驚歎的景觀，社區歸屬感油然而生。借助武林商圈的地利和名氣，我們將融合高端酒店與活躍購物氛圍，打造出當地首屈一指的零售地標。此外，恒隆對可持續發展和環境保護的堅定承諾亦體現於項目的每處細節，令杭州恒隆廣場成為未來同類項目的楷模。」



隨着和百大集團的合作落地，杭州恒隆廣場的影響力將進一步增強。恒隆與百大集團簽訂了一份為期20年的租賃協議，承租毗鄰杭州恒隆廣場的杭州百貨大樓南座及北座，租約自2028年4月1日起生效。這次合作將使杭州恒隆廣場的零售面積大幅增加40%，臨街面積亦大增超過200%，既增強了客群聯通，又提升了項目規模、整體氛圍及恒隆在當地的競爭優勢。



承65載傳奇 創未來新篇



恒隆65周年不只慶祝過去的豐碩成果，更確立了集團邁向未來的策略。在「恒隆 V.3」的指引下，集團已做好應對市場各種變化的充分準備，運用多年的深厚基奠及多面的清晰策略，創造持久的業務增長，並為持份者提供長遠價值。



圖片：





恒隆集團及恒隆地產榮譽董事長陳啟宗先生在開幕致辭上分享集團的傳承及「締造優享生活空間」的願景

廣告 廣告





恒隆集團及恒隆地產董事長陳文博先生公布恒隆 V.3策略，推動集團下一階段資本高效增長





恒隆董事會成員舉杯同慶集團65周年。由左至右：恒隆集團及恒隆地產首席財務總監趙家駒、恒隆集團非執行董事陳仰宗、恒隆集團獨立非執行董事廖長江、恒隆地產獨立非執行董事陳南祿、恒隆集團及恒隆地產行政總裁盧韋柏、恒隆集團及恒隆地產榮譽董事長陳啟宗、恒隆集團及恒隆地產董事長陳文博、恒隆集團獨立非執行董事廖柏偉、恒隆地產獨立非執行董事陳嘉正、恒隆地產獨立非執行董事馮婉眉、恒隆地產獨立非執行董事李天芳



關於恒隆集團及恒隆地產

恒隆集團有限公司（香港聯交所股份代號：00010）自 1960 年起從事地產發展業務。集團透過附屬公司恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）管理的物業組合總面積超過350 萬平方米，覆蓋香港及內地，涵蓋零售、辦公、住宅及酒店物業。



集團在香港的多元化物業組合包括位於優越地點的辦公樓及商場，以及坐落於尊貴地段的豪華住宅項目。在內地，集團以恒隆廣場「66」品牌命名的綜合商業及零售項目遍及各大城市，包括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的核心區域，被視為優質商業地標。



集團在可持續發展方面引領房地產行業，獲得 MSCI ESG「AA」評級，並入選 CDP 氣候變化最高評分 A 級榜單。集團在內地的八成營運物業已採用可再生能源，並承諾於 2050 年前實現淨零排放。



恒隆集團及恒隆地產 ——「只選好的 只做對的」。



如欲了解更多資訊，請瀏覽

https://www.hanglung.com

。







