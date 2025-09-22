樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
恒隆舉辦周年酒會慶祝高瞻遠矚65載 公布「恒隆 V.3」策略 實現資本高效增長
中國香港及上海 - Media OutReach Newswire - 2025年9月22日 - 恒隆集團有限公司（香港聯交所股份代號：00010）與恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（統稱「恒隆」或「集團」）今日舉辦65周年慶祝酒會，雲集重要商業夥伴、業界領袖及主要持份者，共慶恒隆多年來卓越成就，並共商未來藍圖。集團於酒會上公布「恒隆V.3」策略，為下一階段的增長奠定堅實基礎，並同時公布最新大型綜合商業項目杭州恒隆廣場的最新進展。
恒隆集團及恒隆地產榮譽董事長陳啟宗先生表示：「回顧過去65載，我感到無比自豪——這是一段由我父母二人開啟的旅程，亦與香港及內地的卓越發展同步演進。」他亦指：「我們的成就不僅體現在所構建的資產組合，更在於我們所建立的深厚關係。對於我們的商業同仁、政府合作夥伴以及業界眾多摯友，您們始終如一的信任與長期合作，是我們成功的基石。恒隆的未來與我們服務的城市緊密相連，我深信，在陳文博先生的領導下，這份合作與進步的精神會繼續傳承下去，持續蓬勃發展。」
從香港到內地 締造優享生活空間
恒隆的願景始於一系列重塑了香港城市風貌的開創性項目。通過在中環、銅鑼灣、九龍灣及旺角等核心地區戰略佈局，打造多個矚目的綜合發展項目，集團在香港建立了強大的物業版圖，為城市發展樹立標杆。這些成就蘊含恒隆「締造優享生活空間」的願景，更於集團在90年代拓展內地市場時發揚光大。憑藉享譽盛名的恒隆廣場「66」品牌，集團已在內地九個城市發展11個世界級項目，為高端零售及綜合發展項目訂立了卓越的行業標準。
策略演化：從恒隆 V.1 到恒隆 V.3
恒隆先後經歷三個重要的策略發展階段：「恒隆 V.1」是基礎階段，指在香港佈局多元化業務；「恒隆 V.2」是集團在內地重點擴張階段，聚焦發展大型資本密集型綜合商業項目。「恒隆 V.3」是集團的下一階段策略，側重在現有項目所在地拓展業務，以高資本效益的方式，精選現有項目再投資，並全面提升顧客體驗，進一步擴大項目規模、可見度及可達性。「恒隆 V.3」希望透過善用及提升旗下資產的價值，把投資回報最大化。
恒隆集團及恒隆地產董事長陳文博先生表示：「在回顧過去65年成就之際，我們正邁向令人振奮的新階段。V.3 在 V.2 取得重大成功的基礎上應運而生，是恒隆的策略升級。我們充分利用在既有市場的領導地位和對市場的深入了解，聚焦於核心城市擴展、增強投資回報率及提升顧客體驗，為持份者釋放更大價值。上海港匯恒隆廣場北座優化項目、上海恒隆廣場擴建項目、昆明恒隆廣場尚義街項目，以及杭州恒隆廣場擴展項目等，皆是放大現有資產價值，同時兼顧資源效益的成功例證。」
杭州恒隆廣場進展：杭州的最新地標
作為恒隆在內地的第11個綜合商業項目，杭州恒隆廣場坐落於市中心黃金地段，預計將於2025年底起分階段開幕。截至目前，零售部分預租率已達83%，成績斐然；將於今年稍後時間推出的辦公樓Ｅ座更已全幢100%租出。杭州文華東方酒店則預計於2026年下半年開業，進一步鞏固杭州恒隆廣場作為當地頂級生活潮流地標的領導地位。
「杭州恒隆廣場位於武林廣場，是內地極具消費活力的商圈，此策略性選址充分體現了我們於內地締造優享生活空間的願景。」恒隆集團及恒隆地產行政總裁盧韋柏先生表示：「項目具備標誌性的建築風格，商場與塔樓結構連為一體，打造出獨特的空中花園，呈現令人驚歎的景觀，社區歸屬感油然而生。借助武林商圈的地利和名氣，我們將融合高端酒店與活躍購物氛圍，打造出當地首屈一指的零售地標。此外，恒隆對可持續發展和環境保護的堅定承諾亦體現於項目的每處細節，令杭州恒隆廣場成為未來同類項目的楷模。」
隨着和百大集團的合作落地，杭州恒隆廣場的影響力將進一步增強。恒隆與百大集團簽訂了一份為期20年的租賃協議，承租毗鄰杭州恒隆廣場的杭州百貨大樓南座及北座，租約自2028年4月1日起生效。這次合作將使杭州恒隆廣場的零售面積大幅增加40%，臨街面積亦大增超過200%，既增強了客群聯通，又提升了項目規模、整體氛圍及恒隆在當地的競爭優勢。
承65載傳奇 創未來新篇
恒隆65周年不只慶祝過去的豐碩成果，更確立了集團邁向未來的策略。在「恒隆 V.3」的指引下，集團已做好應對市場各種變化的充分準備，運用多年的深厚基奠及多面的清晰策略，創造持久的業務增長，並為持份者提供長遠價值。
圖片：
Hashtag: #HangLung #恒隆
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於恒隆集團及恒隆地產
恒隆集團有限公司（香港聯交所股份代號：00010）自 1960 年起從事地產發展業務。集團透過附屬公司恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）管理的物業組合總面積超過350 萬平方米，覆蓋香港及內地，涵蓋零售、辦公、住宅及酒店物業。
集團在香港的多元化物業組合包括位於優越地點的辦公樓及商場，以及坐落於尊貴地段的豪華住宅項目。在內地，集團以恒隆廣場「66」品牌命名的綜合商業及零售項目遍及各大城市，包括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的核心區域，被視為優質商業地標。
集團在可持續發展方面引領房地產行業，獲得 MSCI ESG「AA」評級，並入選 CDP 氣候變化最高評分 A 級榜單。集團在內地的八成營運物業已採用可再生能源，並承諾於 2050 年前實現淨零排放。
恒隆集團及恒隆地產 ——「只選好的 只做對的」。
如欲了解更多資訊，請瀏覽
。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 12 小時前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 7 小時前
曾志偉與內地導演智慧較量 否認TVB沒落 霸氣強調今年有錢賺
無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉近日為內地熱播綜藝節目《王牌對王牌》擔任嘉賓，於節目其中一個環節中與內地導演唐國強展開一場智慧較量，各不相讓。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞
何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
Coach手袋低至33折！GenZ最愛Brooklyn 28、新款Empire 34比官網平近$700、官網斷貨Swing Zip袋都有折！
Coach手袋近年設計風格大改，當中Coach Brooklyn系列手袋曾一度成為Lyst熱搜排名第一名，更受不少GenZ喜愛熱捧，可見人氣極高！想平價入手Coach手袋，Yahoo購物專員有好推介，網購平台Zalora有不少Coach手袋優惠，包括有人氣Brooklyn系列手袋、2025年夏季新款Empire 34手袋都比官網平，還有Coach香港官網賣斷貨的Swing Zip袋都有折，即抵精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
商台DJ泰山爆跟隨蘇施黃8年從不敢頂嘴 被罵到自尊盡失：揾支筆車埋我度
商台DJ泰山（曾匡民）早前自爆患上前列腺癌四期，並已擴散至頭骨、盆骨、尾龍骨等部位，幸經多種療程後奇蹟好轉，體內九成癌細胞「走晒」，身體日漸康復。而泰山日前接受資深傳媒人金成訪問，談及跟隨蘇施黃8年的感受，坦言學到很多東西，但期間一直被蘇絲黃「罵得好甘」，導致自尊全無，形容對方甚至「揾支筆車埋我度」，但過程中又學習到很多東西。離開蘇絲黃後，泰山稱要花一年多時間才能重組自己的生活及人生方向。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙強颱風殺到 留意家居保險魔鬼在細節
一文睇晒「家居保險」颱風保障範圍，包括打風爆窗、水浸、暴雨、停電等常見損毀，並說明空置物業、新裝修玻璃窗損毀、冷藏食物損失及理賠程序，還有如何運用家居保險減低財物損失，並分享防風措施助你安心度過颱風季節。Yahoo財經 ・ 11 小時前
熱潮急煞！傳中國要中資券商停辦香港RWA業務
《路透》周一 (22 日) 援引兩位知情人士消息報導，中國證券監管機構已非正式要求部分本地券商暫停在香港展開「實體資產」(RWA)代幣化業務，顯示北京對於這股快速升溫的數位資產熱潮抱持審慎態度。鉅亨網 ・ 4 小時前
安踏低開4.6% 旗下「始祖鳥」就西藏煙花秀致歉
安踏(2020.HK)今早(22日)低開4.6%，報92.35元，市前成交100.64萬股，涉資9,377.54萬元。 上周五(19日)知名戶外品牌安踏旗下「始祖鳥」贊助藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區(海拔約5,500米)燃放藝術煙花，相關煙花秀視頻上周六(20日)在網絡發布後，引發眾多網民對煙花秀可能危害當地生態環境的擔憂。AASTOCKS ・ 14 小時前
麥明詩晒半歲囝囝近照 頭髮濃密下巴肥嘟嘟 坐穩見醫生勁可愛
「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年與機師老公盛勁為拉埋天窗，今年3月發文透露囝囝出世。日前，Louisa再於社交平台分享多張囝囝到醫院檢查的照片，曝光囝囝半歲近況。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
美國大豆收穫季但中國訂購量為零！豆農呼籲特朗普「立即做出改變」
美國大豆正值收穫季，但中國訂購量為零，引發美國豆農的擔憂。中美關稅與出口政策影響大豆市場競爭力，美國豆農急需中國市場支持。鉅亨網 ・ 1 天前
中國夜經濟「越夜越High」 為何香港獨憔悴 施政報告都無再提
近日內地有最新夜間經濟（香港稱為「夜繽紛」）數據出爐，截至2024年底，中國夜間經濟規模已突破36.4萬億，按年大增17.6%，內地支付寶的數據顯示夜經濟不再只是輔助，而是中國經濟的核心動力，各省市大街小巷入夜後都相當暢旺，相較之下，香港則陷入獨憔悴格局，連夜繽紛網站都停止運作，以下探討到底是什麼原因Yahoo財經 ・ 1 天前
日本咖哩飯連鎖店「加價失敗」的啟示
特朗普關稅正掀起全球加價浪潮，藉此把成本轉嫁予消費者，但面對日益疲弱的消費需求，加價決策可謂步步為營。話說近月日本便發生了「加價失敗」事件，大型咖哩專賣連鎖店「CoCo壹番屋」，便因加價導致顧客持續流失，連續五個月按年下跌，以下一探究竟，為什麼這次會加價失敗Yahoo財經 ・ 9 小時前
打風食乜好｜颱風必備公仔麵+罐頭推介10款 三養辣雞麵/自製法國大餐/$16新東陽滷肉燥
打風食乜好？颱風樺加沙殺到！天文台隨時改發八號烈風或暴風信號，之前8號風球時市民到超市「掃貨」的場面依然歷歷在目，超市貨架隨時又現空空如也的奇景。所以幾時都話，做足準備總無錯，這次為大家推介打風必備十款即食麵跟罐頭，讓大家打風在家中工作/Hea都能食餐好！Yahoo Food ・ 12 小時前
鄧健泓移民加拿大一度財困 老婆要求搬大屋「新居」曝光
歌手鄧健泓與老婆石詠莉移民加拿大兩年多，選擇定居於當地消費税較低的卡加里（Calgary），他們初到當地時親自為大屋裝修，打造愛巢。不過近日鄧健泓表示，老婆石詠莉出聲要求搬屋。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
樺加沙逼近 旅程要取消？旅遊保險如何保障？
旅遊計劃若遇上天災如颱風、地震、水災等等而令行程取消，一般旅遊保險都會保障受保人的損失。本文就和大家拆解購買旅遊保險時，有關因天災令行程取消的保障事宜，看看有甚麼保障範圍及投保細節條款要留意。Yahoo財經 ・ 10 小時前
52歲全度妍「韓國最辣美魔女」，好體態迷倒孔劉直呼理想型！凍齡保養秘方：熱愛行山及Pilates訓練核心
由全度妍、金高銀主演的《認罪之罪》將於Netflix 2025年第4季上映。年屆53歲的全度妍因天然的外貌與火辣的身材，被封為「韓國最辣美魔女」，更成功迷倒男神孔劉，直呼對方是他的理想型！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
比亞迪李雲飛：股票投資有買就有賣 感謝芒格和巴菲特對公司認可
對於股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡悉售比亞迪(1211.HK)持股，比亞迪公關處總經理李雲飛表示，巴郡於2022年8月開始陸續減持其於2008年購買的比亞迪股票，去年6月其持股就已在5%以下。AASTOCKS ・ 13 小時前