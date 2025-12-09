宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
恒隆進一步拓展無錫零售物業布局 「恒隆 V.3」策略再添重要里程碑
簽訂長期營運租約令無錫恒隆廣場零售面積擴大近40%
香港及上海 - Media OutReach Newswire - 2025年12月9日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「恒隆」或「公司」）今天宣布與無錫市梁溪城市發展集團有限公司合作，以一份長期租約獲得位於無錫市中心的一個地標性商業煥新項目的經營權。新項目將與毗鄰的無錫恒隆廣場產生顯著的協同效應，成為公司增長戰略藍圖「恒隆 V.3」策略下的新亮點，進一步鞏固恒隆在華東地區高端零售市場的領導地位。項目前身為無錫新世界百貨，開業後將為無錫恒隆廣場新增約4.7萬平方米的商業空間，令其總零售面積擴大38%至約16.9萬平方米。
新項目坐擁無錫中央商務區核心地段，與地鐵無縫銜接。恒隆的煥新計劃以體驗式零售和社區連結為特色，預期引入超過80個品牌，涵蓋餐飲、時尚零售及生活體驗等業態，為新一代高品味年輕消費者傾力打造一個全新的城市生活空間，進一步增強與無錫恒隆廣場現有綜合體的連接性與協同效應。
恒隆地產行政總裁盧韋柏先生表示：「我們很高興能成功取得這個項目的經營權，標誌著『恒隆 V.3』策略再創重要里程碑，引領公司邁向下一階段增長。無錫是恒隆布局中國內地市場、深耕長三角的戰略重鎮之一，有效輻射蘇州及常州，聯動上海、南京、杭州。取得該項目既印證恒隆的核心營運能力，更承載着無錫市及梁溪區人民政府的信任與支持。」
「隨著『恒隆府』和希爾頓格芮精選酒店等二期項目陸續亮相，無錫恒隆廣場將繼續提升其作為蘇南地區頂級商業地標的整體價值和魅力。我們將始終秉持『以客為尊』的理念，透過高效的資本運用，致力於為持份者創造長期可觀的投資回報，亦為無錫的商業發展和城市更新注入持續活力。」
「恒隆 V.3」策略集中透過高資本效益和精挑細選的再投資項目，全面提升顧客體驗，並持續深化和拓展公司在現有核心市場的版圖。這些項目旨在與現有物業組合形成快速協同效應，透過提升整體規模、可見度及可達性，以實現投資回報最大化。過去一年，公司已成功推進多個「恒隆 V.3」項目，包括上海恒隆廣場擴建項目、昆明恒隆廣場尚義街項目，以及杭州恒隆廣場擴展項目等。
本次合作簽約儀式在無錫舉行，無錫市市長蔣鋒會見了恒隆地產董事長陳文博，並共同見證了項目的簽約儀式。市政府秘書長陳壽彬參加會見和簽約見證儀式，恒隆地產行政總裁盧韋柏也共同出席了此次活動。
附錄
關於無錫恒隆廣場擴展項目
地址：
無錫市中山路319-339、341號
總建築面積分布：
（平方米）
無錫恒隆廣場
無錫恒隆廣場
無錫恒隆廣場
總面積
549,321
約55,000
約604,321
零售
122,227
約47,000
約169,227
辦公樓
137,543
–
137,543
寓所
101,153
–
101,153
酒店
7,165
–
7,165
停車場 / 其它
181,233
約8,000
約189,233
近期「恒隆V.3」策略項目概覽
項目
城市
資產優化
昆明恒隆廣場尚義街
昆明
為城市探索者打造必訪的街區及打卡熱點
上海恒隆廣場擴建項目
上海
零售可租賃面積增加13%
杭州恒隆廣場擴展項目
杭州
零售面積增加40%，臨街面積增加逾200%
無錫恒隆廣場擴展項目
無錫
零售面積增加38%
關於恒隆地產
恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港及上 海，公司管理的物業組合總面積超過 350 萬平方米，覆蓋香港及內地，涵蓋零售、辦公、住宅 及酒店物業。
公司在香港的多元化物業組合包括位於優越地點的辦公樓及商場，以及坐落於尊貴地段的豪華 住宅項目。在內地，公司以恒隆廣場「66」品牌命名的綜合商業及零售項目遍及各大城市，包 括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的核心區域，被視為優質商業地 標。
公司在可持續發展方面引領房地產行業，獲得 MSCI ESG「AA」評級，並入選 CDP 氣候變化最高評分 A 級榜單。公司在內地的八成營運物業已採用可再生能源，並承諾於 2050 年前實現淨零排放。
恒隆地產 ——「只選好的 只做對的」。
如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.hanglung.com。
