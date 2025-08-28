「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
恒隆65周年啟動「連繫・這裏」社區投資理念 支持房委會「共築・創業家2.0」計劃 三位創業者進駐開業
提供免租舖位與市場推廣支援 實踐青年創意夢想
香港及上海，中國 - Media OutReach Newswire - 2025年8月28日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「公司」或「恒隆」）宣布全力支持香港房屋委員會「共築・創業家2.0」計劃、由三位青年創業家開設的商店已正式開幕。此計劃為恒隆65周年推出的全新社區投資理念「連繫・這裏」在香港的首個落地項目，旨在支援青年創業、推動本地創意產業及促進社區共融。日前，香港房屋局局長何永賢女士更親臨店舖，與青年創業家會面交流，給予肯定與鼓勵。
恒隆作為「共築・創業家2.0」計劃的支持夥伴，從近80份申請中選出三位脫穎而出的青年創業家，為他們提供山頂廣場、康怡廣場及淘大商場優質舖位，以及六個月的免租經營期。此舉旨在為創業家提供一個真實營商環境，讓他們測試商業概念，並與顧客直接互動以探索市場契機。除了免租經營期外，恒隆更為店舖提供基本翻新、全面的市場推廣支援、品牌曝光平台及接觸潛在顧客的機會，全方位協助他們開拓零售市場，實踐創業夢想。
香港房屋局局長何永賢女士表示：「『共築・創業家2.0』計劃的成功，充分展現了公私營協作的價值。我衷心感謝恒隆地產的鼎力支持，攜手將計劃擴展至私營市場，為有志創業的年輕人提供了一個非常實質的平台，讓他們的創新意念能夠在真實的市場環境中啟航。同時，這些充滿創意的年輕人為社區及香港的零售業注入新動力，並鼓勵更多初創企業家實踐抱負。」
恒隆期望透過「連繫・這裏」社區投資項目，推動年青人的多元發展，鼓勵創業家精神，同時推動創意與文化發展，並促進社群健康與共融。
恒隆地產首席財務總監趙家駒先生表示：「『連繫・這裏』是恒隆慶祝成立65周年的重要里程碑，亦是我們實踐『只選好的 只做對的』理念、回饋社區的具體行動。我們於上海港匯恒隆廣場率先啟動計劃，反應熱烈，成果令人鼓舞。恒隆非常高興能與房委會合作，於香港各區商場支持青年創業。我們的角色不僅是提供實體舖位，更著重『賦能』（empowerment）— 助創業者將獨特想法轉化為可持續的業務，同時為顧客帶來更豐富多元的零售體驗。」
「連繫・這裏」將於今年10月在濟南及昆明舉行，及後於12月以另一形式再度回歸香港。
附錄：有關三間脫穎而出的初創企業及三位青年創業家的分享
LAM WING SUM是香港可持續時尚品牌，希望透過本地原創設計和創新環保技術，用時裝啟發大眾對生活及可持續未來的想像。近年積極推廣「修補藝術」工藝，以繡花和修補展現不完美。地址：香港山頂道118號山頂廣場2樓218號舖
Rosemania & Co.創立於2024年2月，由線上起家。品牌以「珍藏永恆情感」為核心理念，售賣自家設計永生花玻璃罩、 永生花花束，以及記憶膠囊等花藝品。地址：香港鰂魚涌康山道1-2號康怡廣場南座4樓S5A號舖
PokeCard專售Pokémon卡片及球星卡，當中包括各類卡盒及鑑定卡，滿足玩家及收藏家的需求。品牌的理念旨在於數碼時代重拾實體卡的價值，透過活動及比賽，再次連繫人與人之間的交流。地址：香港九龍灣牛頭角道77號淘大商場1期1樓F126-127A號舖
Hashtag: #恒隆地產
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於恒隆地產
恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港及上海，公司管理的物業組合總面積超過350 萬平方米，覆蓋香港及內地，涵蓋零售、辦公、住宅及酒店物業。
公司在香港的多元化物業組合包括位於優越地點的辦公樓及商場，以及坐落於尊貴地段的豪華住宅項目。在內地，公司以恒隆廣場「66」品牌命名的綜合商業及零售項目遍及各大城市，包括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的核心區域，被視為優質商業地標。
公司在可持續發展方面引領房地產行業，獲得 MSCI ESG「AA」評級，並入選 CDP 氣候變化最高評分 A 級榜單。公司在內地的八成營運物業已採用可再生能源，並承諾於 2050 年前實現淨零排放。
恒隆地產 ——「只選好的 只做對的」。
如欲了解更多資訊，請瀏覽
。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售 網上炒價驚見XXXX元 即睇搶購攻略(附連結)
【8月28日更新】泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於今晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可am730 ・ 4 小時前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 天前
王祖藍爆細細粒一場直播收500萬 直封「富婆」請教帶貨技巧：佢有錢過我啦
近年唔少藝人都會直播帶貨以增加額外收入，部分更透過帶貨賺到盆滿缽滿，例如細細粒（陳嘉佳）憑帶貨及擔任吃播狂吸金。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 1 天前
Taylor Swift要結婚了！甜曬鑽戒，Travis Kelce在夢幻花園裡求婚成功
Taylor Swift要結婚了！美國職業美式橄欖球運動員Travis Kelce，在夢幻花園裡向Taylor求婚成功，甜蜜爆登。Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李家鼎患胃炎暴瘦廿幾磅 醫生講解三大成因 鼎爺真係中其中一項？
人稱「鼎爺」嘅李家鼎因為主持《阿爺廚房》而成為飲食達人，更加開展餐飲事業。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
迷你Labubu有強勁對手？ Chiikawa「BB」、任天堂幼兒Mario殺到
泡泡瑪特Labubu 迷你版8月28日晚上在多家線上平台開售，有分析指旗下IP進入成熟收割期，加上公司執行能力強勁，未來盈利能力維持理想。之不過，熱炒的星星人、迷你Labubu，盤點市場其實有對手，原來一眾日本IP包括Chiikawa、任天堂IP已經轉為劍指幼兒市場，屆時中國小孩從小就喜愛日本IP，Labubu若不變陣，將面對激烈挑戰Yahoo財經 ・ 5 小時前
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？
日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道
K-pop 的練習生制度以競爭激烈聞名，無數年輕人將青春押注其中，卻未必能等到出道機會。韓裔美籍的 Gina Maeng 就是其中之一。她曾是 JYP 娛樂力捧的練習生、IU 同期練習生，被傳曾有望成為 Wonder Girls 成員，卻苦等 12 年仍未能一完歌手夢。最終她選擇放下，攻讀喬治城大學法律博士，為自己寫下一段「人生逆轉勝」的勵志故事。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
中國多家銀行警告 信用卡資金不得用於投資股票、基金等
【彭博】— 隨著散戶紛紛湧入股市，搶搭中國1萬億美元股市上漲的列車，中國多家商業銀行正加強監管使用信用卡投資股票的客戶。Bloomberg ・ 7 小時前
姚焯菲自爆想退出娛樂圈 難兼顧升學陷情緒崩潰
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）即將離港赴美升讀大學，近日她亮相節目談到同時兼顧升學與事業，自爆曾一度崩潰：「我其實都有試過崩潰，我喺新西蘭讀書嘅時候覺得唱歌同讀書，兩件事一齊做好辛苦。有一段時間，我唔想返香港。」及後安慰自己：「你捱過東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
謝霆鋒父子同遊杜拜被野生捕獲 Lucas表情動作激似爸爸被指「謝霆鋒2.0」
最近有網友於杜拜偶遇謝霆鋒與長子謝振軒（Lucas），兩父子不論是表情動作也非常相似，因此Lucas不時被指是「謝霆鋒2.0」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港特區護照確定9月8日加價！升幅高達16.2% 即將過期建議提早續期辦理
大家今年飛了幾多轉？護照空白頁如所剩無幾的話，建議大家快去換證！政府已經確定今年9月8日起調整特區護照申請費，全上調$60，即32頁護照的費用增至$430，而48頁護照則增至$520，大家如有護照續期或申請需求，可考慮在新收費上調前進行辦理，盡慳出遊成本。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
外賣平台價格大戰之下 美團營收不及預期 淨利潤大跌近九成
【彭博】— 在與競爭對手阿里巴巴集團控股和京東集團展開全國範圍的餐飲外賣價格戰後，美團公佈了12%的季度營收增幅，低於預期。Bloomberg ・ 1 天前
特朗普曾4次致電 印度總理莫迪就是不接
據德媒《法蘭克福匯報》周三（27 日）報導，美國決定對印度徵收額外關稅後，美國總統特朗普最近幾周 4 次試圖撥通印度總理莫迪的電話，但莫迪均拒絕接聽。鉅亨網 ・ 1 天前