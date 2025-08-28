恒隆65周年啟動「連繫・這裏」社區投資理念 支持房委會「共築・創業家2.0」計劃 三位創業者進駐開業

提供免租舖位與市場推廣支援 實踐青年創意夢想

香港及上海，中國 - Media OutReach Newswire - 2025年8月28日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「公司」或「恒隆」）宣布全力支持香港房屋委員會「共築・創業家2.0」計劃、由三位青年創業家開設的商店已正式開幕。此計劃為恒隆65周年推出的全新社區投資理念「連繫・這裏」在香港的首個落地項目，旨在支援青年創業、推動本地創意產業及促進社區共融。日前，香港房屋局局長何永賢女士更親臨店舖，與青年創業家會面交流，給予肯定與鼓勵。





恒隆地產首席財務總監趙家駒先生（右二）及香港房屋局局長何永賢女士（右三）參觀山頂廣場店舖，了解三位青年創業家的品牌理念與產品



恒隆作為「共築・創業家2.0」計劃的支持夥伴，從近80份申請中選出三位脫穎而出的青年創業家，為他們提供山頂廣場、康怡廣場及淘大商場優質舖位，以及六個月的免租經營期。此舉旨在為創業家提供一個真實營商環境，讓他們測試商業概念，並與顧客直接互動以探索市場契機。除了免租經營期外，恒隆更為店舖提供基本翻新、全面的市場推廣支援、品牌曝光平台及接觸潛在顧客的機會，全方位協助他們開拓零售市場，實踐創業夢想。





恒隆地產首席財務總監趙家駒先生（右三）、香港房屋局局長何永賢女士（左二）、及房屋署總產業測量師/商業樓宇馮怡女士（右一）與三位青年創業家交流分享



香港房屋局局長何永賢女士表示：「『共築・創業家2.0』計劃的成功，充分展現了公私營協作的價值。我衷心感謝恒隆地產的鼎力支持，攜手將計劃擴展至私營市場，為有志創業的年輕人提供了一個非常實質的平台，讓他們的創新意念能夠在真實的市場環境中啟航。同時，這些充滿創意的年輕人為社區及香港的零售業注入新動力，並鼓勵更多初創企業家實踐抱負。」





三位脫穎而出的創業家與香港房屋局局長何永賢女士（右一）分享創業經歷



恒隆期望透過「連繫・這裏」社區投資項目，推動年青人的多元發展，鼓勵創業家精神，同時推動創意與文化發展，並促進社群健康與共融。





三位青年創業家開設的商店已分別於山頂廣場、康怡廣場及淘大商場正式開幕，實踐創業夢

恒隆地產首席財務總監趙家駒先生表示：「『連繫・這裏』是恒隆慶祝成立65周年的重要里程碑，亦是我們實踐『只選好的 只做對的』理念、回饋社區的具體行動。我們於上海港匯恒隆廣場率先啟動計劃，反應熱烈，成果令人鼓舞。恒隆非常高興能與房委會合作，於香港各區商場支持青年創業。我們的角色不僅是提供實體舖位，更著重『賦能』（empowerment）— 助創業者將獨特想法轉化為可持續的業務，同時為顧客帶來更豐富多元的零售體驗。」





上海港匯恒隆廣場於7月率先響應「連繫・這裏」社區投資理念，舉辦了為期兩個周末的「拾光復古，靈感漫遊」夏日復古市集。活動成功匯聚逾40個由年輕人主理的新興品牌，為他們提供免租金的展銷平台，讓創意與商業得以碰撞，助力一眾青年創業家開拓市場，實踐夢想

「連繫・這裏」將於今年10月在濟南及昆明舉行，及後於12月以另一形式再度回歸香港。





附錄：有關三間脫穎而出的初創企業及三位青年創業家的分享





LAM WING SUM是香港可持續時尚品牌，希望透過本地原創設計和創新環保技術，用時裝啟發大眾對生活及可持續未來的想像。近年積極推廣「修補藝術」工藝，以繡花和修補展現不完美。地址：香港山頂道118號山頂廣場2樓218號舖



創辦人 林穎琛：「作為本地時裝設計師，要在香港開店不易，租金成本是最大的挑戰。今次有幸獲恒隆支持，在山頂廣場這個知名的地標開設品牌首間實體店，對我來說是建立品牌的重要里程碑。這裏能讓我接觸來自世界各地的旅客，非常適合推廣我揉合環保與手工的設計理念。感謝恒隆為本地創意提供這樣寶貴的機會。」

Rosemania & Co.創立於2024年2月，由線上起家。品牌以「珍藏永恆情感」為核心理念，售賣自家設計永生花玻璃罩、 永生花花束，以及記憶膠囊等花藝品。地址：香港鰂魚涌康山道1-2號康怡廣場南座4樓S5A號舖



創辦人 劉樂湉：「非常多謝恒隆對年輕創業者的全力支持，不單提供免租金舖位，還幫忙進行市場推廣，令我深深感受到他們對這個計劃的重視與用心。恒隆團隊非常細心，處處為我們著想，令我更有信心將永生花品牌發展得更好。本來經營網店的我原本已擁有一批來自港島東區的穩定客群，而康怡廣場本身就是我熟悉的社區，今次能夠在此起步，更添親切感，也幫助我接觸更多家庭客，實踐以花藝連繫社區的初心。」 PokeCard專售Pokémon卡片及球星卡，當中包括各類卡盒及鑑定卡，滿足玩家及收藏家的需求。品牌的理念旨在於數碼時代重拾實體卡的價值，透過活動及比賽，再次連繫人與人之間的交流。地址：香港九龍灣牛頭角道77號淘大商場1期1樓F126-127A號舖



創辦人 蕭嘉威：「我從小在淘大花園附近社區長大，對這裏有特別感情。感謝恒隆給我這個難得的機會，提供完善設備和免租支援，讓我推動卡牌文化、建立實體社群。店舖空間亦令我可以舉辦卡牌比賽，並有資格申請成為官方道館，提升品牌專業度。透過這個平台，希望將興趣變成事業，連繫更多志同道合的玩家。」







關於恒隆地產

恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港及上海，公司管理的物業組合總面積超過350 萬平方米，覆蓋香港及內地，涵蓋零售、辦公、住宅及酒店物業。





公司在香港的多元化物業組合包括位於優越地點的辦公樓及商場，以及坐落於尊貴地段的豪華住宅項目。在內地，公司以恒隆廣場「66」品牌命名的綜合商業及零售項目遍及各大城市，包括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的核心區域，被視為優質商業地標。





公司在可持續發展方面引領房地產行業，獲得 MSCI ESG「AA」評級，並入選 CDP 氣候變化最高評分 A 級榜單。公司在內地的八成營運物業已採用可再生能源，並承諾於 2050 年前實現淨零排放。





恒隆地產 ——「只選好的 只做對的」。





