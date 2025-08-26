恒隆地產 恒隆商場

恒隆地產今年踏入65周年，特別為「hello會員」獻上雙重驚喜！於9月1日起至30日，恒隆旗下港九多個商場將舉行「恒隆商場大抽獎」及「購物美饌賞」，包括Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、康怡廣場、淘大商場及中環物業（包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈），共6,500份獎品。無論是參與大抽獎贏大獎，還是想消費賺額外電子券，今個盛夏到恒隆旗下商場購物，絕對是收穫滿滿！

恒隆地產 恒隆商場

第1賞：「恒隆商場大抽獎」參加抽獎即贏走iPad或雙人來回機票

由9月1日至30日期間，hello會員於Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、康怡廣場、淘大商場及中環物業消費港幣$300或以上，上載消費單據至恒隆商場App或hello微信小程序並獲成功批核，即可獲一次抽獎機會，每日最多3次，整個活動期內最高90次，抽獎機會多到爆！消費愈多，中獎機會愈大！而配合65周年，恒隆特別送出共6,500份總值超過港幣71萬元的獎品及禮遇。獎品陣容非常吸引，包括11吋iPad Pro Wi-Fi 512GB（太空黑）（頭獎）、香港航空福岡雙人來回機票（二獎）、尚品尊貴養生禮籃（三獎）、香港航空亞洲雙人來回機票（首爾或曼谷）等豐富獎品。抽獎將於10月15日進行，結果會在10月20日於多個平台公布。

恒隆地產 恒隆商場

第2賞：「購物美饌賞」 最高賺港幣$1,350電子現金券

獎賞當然不止於此！除了抽獎，恒隆亦於Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心及家樂坊推出「購物美饌賞」。hello會員於指定商戶（包括珠寶鐘錶、美容護理、時尚服飾及餐飲）單一消費即有獎，凡消費滿港幣$1,800至$24,999，即送港幣$50電子現金禮券及$20電子餐飲優惠券；滿港幣$25,000至$59,999，送港幣$400電子現金禮券及$40電子餐飲優惠券；滿港幣$60,000或以上，送港幣$800電子現金禮券及$40電子餐飲優惠券。每位會員於推廣期，最多可換領總值港幣$1,250電子現金禮券及$100電子餐飲優惠券，數量有限，送完即止！

打造潮流購物新熱點 多間國際品牌強勢加盟

恒隆旗下商場一向吸引眾多潮流人士及美食家，其中Fashion Walk集合adidas Originals旗艦店、松本清香港旗艦店，以及法國香氛品牌Maison Margiela，仲有意大利餐廳Casa Cucina、英式酒吧The Black Dog、人氣音樂酒吧Mercury Recalls by Lost Star等多間商店及餐廳，日夜都精彩。

至於雅蘭中心、荷李活商業中心及家樂坊，就雲集多個珠寶鐘錶名牌如周大福、周生生、謝瑞麟，加上大型運動用品專門店迪卡儂等商店，無論是潮人、美妝控，或是運動愛好者，都可以盡情掃貨。

立即hello會員 享更多獨家購物優惠

即日起成為hello會員，消費每港幣$1就可賺取1 hello積分，2,500積分可換10 hello dollar，直接當港幣$10用。平台覆蓋八大恒隆商場，超過600間商戶，優惠遍布食、買、玩，一App在手，著數無窮！

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/生活/恒隆65周年慶典大抽獎-推出會員獨家獎賞-共派6-500份豪華禮品/593213?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral