恢復石油交易 美國准企業參與委內瑞拉油氣業
（法新社華盛頓10日電） 美國今天進一步放寬對委內瑞拉石油產業的限制。由於委內瑞拉先前已解除國有部門的管控，美方如今擴大允許美企進入當地從事石油業務。
美國財政部發布1項許可，放行若干涉及委內瑞拉政府及委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）的商業往來，藉此提供在委國「探勘、開發、生產石油或天然氣」所需的物資、技術與軟體。
美國財政部另發布許可，授權港口及機場營運所需的特定交易；而第3份文件則開放部分與委內瑞拉產油相關的活動。
根據美國媒體報導，美國能源部長萊特（Chris Wright）計劃於未來某個時間點前往委內瑞拉，進行石油相關會談。
自2019年起遭美國制裁的委內瑞拉，擁有全球約1/5的石油儲量，過去曾是美國主要原油供應國之一。
加州禁止聯邦官員執法戴口罩 法官裁定駁回
（法新社華盛頓9日電） 美國聯邦法官今天駁回加州一道法規，其內容禁止聯邦移民官員在執法時遮蓋臉部。不過，法官維持加州的規定，要求聯邦官員在執法時，必須主動出示身分證件。
中加走近惹怒白宮 特朗普批加拿大「我們不吃中國剩飯」
美國總統特朗普再度升高對加拿大施壓力道，公開威脅若未獲得橋梁資產與補償，將阻止連接加拿大安大略省與美國密西根州的戈迪・豪大橋 (Gordie Howe Bridge) 啟用，並批評加拿大與中國深化經貿合作，形容美國可能只能撿到「殘羹剩飯」。
特朗普稱將阻止美加新建大橋啟用 稱要擁有該橋半數權益
美國總統特朗普在社交媒體上貼文要脅，將阻止連接美國底特律與加拿大安大略省溫莎市的新建46億美元大橋啟用。
分析稱「境外勢力」助力高市歷史性大勝 中日台關係將何去何從？
Getty Images日本股市對高市早苗的勝選表現積極。 日本首相高市早苗領導的自民黨，在2月8日眾議院提前選舉中創下歷史性的勝利。執政的自民黨單獨斬獲316席，已超過465席總數的三分之二（310席），加上執政盟友維新會36席，執政聯盟共獲得352席。 高市上任僅110天後的政治賭注以壓倒性優勢獲勝，投票率55.68%，提前投票創歷史新高。《紐約時報》報導稱，日本首位女首相以減稅、財政刺激、對中國強硬及移民管控贏得認可，為保守議程掃清障礙。還有報導稱，這標誌日本保守勢力全面回歸主流，二戰後首見單一政黨獨立達成此成就。 ...
全球貿易逆勢繁榮打破「失序」迷思！專家：美國退場 世界經濟卻更繁忙了
雖然加拿大總理卡尼上月在達沃斯論壇上疾呼「美國單邊主義導致全球體系斷裂」，專家也斷言「戰後經濟秩序瀕臨崩潰」，現實世界卻正上演一場無聲反擊，全球貿易非但未因美國收縮而萎縮，反而在沒有華盛頓的舞台上蓬勃生長。
特朗普自豪宣稱美國已進入「特朗普經濟」 民調卻顯示多數民眾不買單
美國總統特朗普近日接受《NBC》專訪時宣稱，美國已正式進入「特朗普經濟」（Trump economy）時代，並對目前的經濟表現表達高度自豪。
南韓無人機越界飛北韓 警方突擊搜查情治單位
（法新社首爾10日電） 南韓當局針對無人機飛越邊界並在北韓上空遭擊落事件展開調查，軍警聯合調查專案小組今天突襲搜查有關情治單位。法新社報導，如今警方表示，正在調查3名現役軍人及1名國家情報院（National Intelligence Service）人員，懷疑他們與此案有關。
道指尾盤漲幅差點全吐 特朗普或增派第二支航母艦隊駛向伊朗
《Axios》週二 (10 日) 獨家報導，美國總統特朗普受訪表示，若與伊朗的談判未能達成協議，他正考慮向中東增派第二支航空母艦打擊群，以便在外交破局時，為可能的軍事行動預作準備。
安世危機恐更難消 多位對華鷹派人士將加入荷蘭新內閣占據要職
【彭博】--
馬克宏籲歐洲把握「格陵蘭時刻」 發動經濟革命應對美國威脅
法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 近日在接受《世界報》與《金融時報》等多家媒體採訪時，向歐洲發出了強烈警示。他指出，歐洲應將近期圍繞格陵蘭島、貿易及技術的爭端視為「格陵蘭時刻」(Greenland mome
傳北京或因美對台售武阻特朗普4月訪華
英國《金融時報》日前報道，北京當局警告美國，若推進新一筆200億美元的對台軍售案，可能有礙美國總統特朗普4月的訪華行程。
英國內閣全員表態支持 施紀賢暫獲喘息
【彭博】— 施紀賢的內閣成員周一紛紛對這位英國首相表示支持，這為他穩住岌岌可危的首相之位爭取了時間。此前，蘇格蘭工黨領袖呼籲他辭職。
安永料香港2025至2026財年錄約5億元赤字 財政儲備略降至6,538億
安永預計港府2025至2026財政年度將錄得約5億元赤字，財政赤字較政府於2025年2月公布的財政預算案中原先預測的670億元赤字大幅收窄。
中國最高法院推翻加國公民販毒死刑判決 外交部：依法獨立審理
中國最高院推翻加國公民死刑判決 外交部：依法獨立審理《紐約時報》報道，中國最高法院上周五推翻下級法院，對加拿大公民謝倫伯格販毒案的死刑判決，謝倫伯格的代表律師指案件將發回重審，預料謝倫伯格不太可能會再次被判死刑。最高法院今次的判決，正席加拿大總理卡尼幾周前訪華，與國家主席習近平會晤後不久。中國外交部發言人林劍在例行記者會被問到，今次宣判是否中加關係改善的信號，他回應指，近日中國有關司法機關對有關死刑案進行覆核，並作出宣判，是依法獨立審理和判決。 加拿大外交部表示，已知曉中國最高法院作出的一項決定，但未透露具體細節，又指加方一直呼籲中方對案件予以寬大處理，將繼續支持謝倫伯格和他的家人。 (ST)
高市早苗｜自民黨選舉大勝 指中方不會就台灣問題讓步 胡錫進：高市早苗非鐵娘子是攪屎棍
因應日本首相高市早苗解散國會並舉行眾議院選舉，其領導的自民黨在選舉中取得壓倒性勝利，引起內地網民關注。前《環球...
施紀賢暫時鞏固首相地位 政敵靜觀其變各有盤算
【彭博】—施紀賢在威斯敏斯特經歷了戲劇性的一天後，鞏固了其英國首相的地位，此前他一度面臨被迫下台的危機。但這次喘息可能只是暫時的。
日本眾議院選舉 自民黨壓倒性大勝 中國外交部回應！
日本周日（8 日）舉行眾議院選舉，自民黨獲得壓倒性勝利，中國外交部周一對此表示，本次選舉反映的一些深層次結構性的問題，值得國際社會深思。
黎智英判刑｜聯合國、加拿大促放人 賴清德：「一國兩制」名存實亡 外交部：無權說三道四｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英因串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪，昨（9 日）被判監 20 年。聯合國呼籲立刻撤銷判決並釋放黎智英，加拿大亦促當局基於人道主義放人。台灣領導人賴清德今（10 日）表示，判決再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，呼籲北京當局立即釋放黎智英，「停止假借司法之名、行政治迫害之實」。
李家超：巴拿馬裁決已損害當地營商信心 將盡早敲定宏福苑長遠住宿方案｜Yahoo
巴拿馬最高法院在上月底裁定，長和旗下巴拿馬港口公司（PPC）和巴拿馬政府簽署續約經營兩個巴拿馬港口違憲。行政長官李家超今早（10 日）出席行政會議前，被問到會否約見本港商界，呼籲他們要謹慎投資，李家超回應指，相信今次事件已經損害投資者對巴拿馬當地的營商環境信心，會審視現在和未來在當地的投資，希望巴拿馬當局認真保障合法精神，認真保障企業的合法利益。
委國反對派人士瓜尼帕獲釋後又被帶走 檢方稱他違反規定
（法新社卡拉卡斯9日電） 委內瑞拉檢察機關發表聲明證實，反對派領袖暨諾貝爾和平獎得主馬查多的盟友瓜尼帕，因未「嚴格遵守所規定的義務」，昨天獲釋出獄後不久即遭逮捕、軟禁。檢方宣稱，瓜尼帕未能「嚴格遵守所規定的義務」，因此下令對他實施軟禁，「以維護刑事程序」。