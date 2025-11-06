恤衫扣法2款貼士，拯救「男友寬大恤衫」！秋冬當外套、單穿也高級恤衫推薦

秋冬季天氣涼涼的，想穿冷衫又怕太熱，那就要把衣櫃裡的恤衫拿～出～來！恤衫可以單穿，又可以當作外套般穿搭。這款男女通殺的單品，如何穿才不會太單調呆板？近期見到不少時尚KOL在玩恤衫扣法教學，將寬鬆恤衫「起死回生」，只要從恤衫扣法小細節出發，馬上將要棄置的恤衫重回時尚舞台，來學習一下吧！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

「恤衫扣子錯位穿法」，是很多時尚人為了令恤衫穿起來不沉悶而做的步驟，而扣法都有好多種，這次來參考博主然氣兒的教學（影片按此），2個貼士都超易學，一起來看看！

（小紅書圖片）

恤衫扣法貼士1. 中間扣子往下扣一粒，再把最下（或是尾2）的扣子扣在剛才扣起來的上一個扣眼，扣完就會有皺褶層次，超輕鬆完成。

（小紅書圖片）

（小紅書圖片）

恤衫扣法貼士2. 扣眼的一邊衫，中間位向上內折一扣位，變成疊起來兩層；隨後就正常地在中間對齊兩層扣鈕，扣兩粒完成。這樣子有一邊的腰線會抬高，可以看到褲頭，看起來就更有造型了！

（小紅書圖片）

（小紅書圖片）

學了這些恤衫扣法貼士，來看一下這陣子紐約品牌ONS也推出了不少恤衫，從最百搭正式的Oxford Shirt到休閒輕鬆的Denim Shirt都有；有直紋款也有格紋款，選用柔軟磨毛法蘭絨、細緻斜紋布及混色棉Oxford等高質布料製，保暖之餘也保持俐落線條。每件恤衫均經預洗處理，合身舒適，易於打理。品牌款式主打是男生款，但現在學了恤衫扣法，女生也可以拿「男友恤衫」來做穿搭！

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

