恭碩良近況曝光 紮孖辮造型惹網民熱議 曾與林憶蓮愛得火熱

恭碩良鍾情音樂，為多功能音樂人，曾以歌手身份喺香港發行專輯，亦因打鼓造詣深厚，成為陳奕迅、張學友、林憶蓮等演唱會御用鼓手。不過，令人印象深刻嘅係佢與樂壇天后林憶蓮嘅一段姊弟戀。恭碩良近年甚少出現於幕前，今年6月決心北上發展，因而開設小紅書，不過未知是否音樂風格較小眾，開設3個月後其粉絲人數仍是得1千7百左右（截至9月8日晚上11時30分）；然而，有網民發現恭碩良原定9月底舉行嘅佛山演唱會突遭下架，亦有網民將偶遇恭碩良嘅照片放到小紅書，恭碩良面容滄桑，而且其孖辮造型令人感奇特。

從照片所見，恭碩良留有一頭中分長髮，紮咗兩條鬢辮，頭頂頭髮似乎有啲斑白及滿面鬍子，與過往型男造型存在反差。而且，當恭碩良與女粉絲合照時，因情緒高漲而令行為姿勢都變得古怪，引起網民熱議，表示：「兩條小辮子好得意」、「81年老成這樣」、「有點認不住來」、「這是恭碩良？」、「孖辮咁得意架」、「有型更有才。」、「亞洲鼓王！」等等。

恭碩良與林憶蓮於2011年被傳媒影到拍拖，其後大方承認相戀，二人拍拖期間愛得高調，一度傳出婚訊，不過恭碩良與林憶蓮皆公開表示唔需要一紙婚書。2013年，二人曾傳出分手，林憶蓮即時於社交平台否認並發表愛的宣言：「無論過去與未來，都會一直愛着這個美麗的男人。」2016年恭碩良陷入事業低潮期間，林憶蓮亦陪伴一步一步走過；惟2020年有傳恭碩良戀上一位西班牙混血兒，並搬出林憶蓮位於西貢嘅獨立屋，二人先喺社交平台發出分手聲明，表示二人已於2019年初分手，結束8年情：「2019年的一月，恭碩良先生和我非常理性地做出了人生新的決定。 在一起經歷了八年美好的日子後，我們決定各自走向各自的人生。這是一個艱難、且悲傷的選擇，但也是一個出自對於彼此的愛與關懷而做出的決定。 謝謝大家的關心。希望大家這段時間能夠尊重我們的私隱。 這段日子大家有更重要的事情要處理及安排，希望各位好好照顧身體及幫助身邊有需要的人。」

小紅書圖片

小紅書圖片

恭碩良小紅書

恭碩良小紅書

恭碩良小紅書

恭碩良小紅書

恭碩良小紅書

林憶蓮IG

林憶蓮IG

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！