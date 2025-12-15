悉尼反猶恐襲 澳洲天后Kylie Minogue心碎回應

【on.cc東網專訊】澳洲悉尼邦迪海灘周日（14日）發生反猶恐襲，當局周一（15日）早上指增至15人遇害。澳洲天后Kylie Minogue即於社交網發文回應事件。

Kylie公開黑色背景圖寫着：「邦迪，我的心與你同在。」並貼上心碎的emoji。據知Kylie原本亮相舞蹈電視節目《Strictly Come Dancing》，暫時未知節目錄影有否受事件影響。而曾與Kylie合作過的視星Sefan Dennis 亦有於社交網回應事件留言表示：「這種瘋狂行徑必須停止。」

今次事件是針對猶太人，以色列女星「神奇女俠」Gal Gadot於社交網撰長文講感受，她表示：「我的心碎了。在澳洲邦迪海灘發生反猶太恐怖襲擊後，悲痛萬分。15條無辜的生命—包括一位大屠殺倖存者、一位拉比和一個孩子—在慶祝光明節（Chanukah）第一夜時慘遭殺害。這場黑暗蓄意襲擊了這神聖的社群與希望的時刻...」

而美國男星艾斯頓古查（Ashton Kutcher）與澳洲女星Rebel Wilson亦於社交網留言回應事件。Rebel表示：「剛醒來就看到邦迪海灘發生的慘案。這絕對是一場悲劇，簡直太不像澳洲。澳洲不應該有槍械暴力，不應該有反猶太主義—這根本不是我們澳洲的價值觀！我為所有受這場毀滅性暴力事件影響的人們祈禱。」

