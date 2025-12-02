精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
悉尼新酒店｜凱悅嘉薈酒店正式進駐澳洲：人均$487起/鄰近悉尼唐人街、火車站/設174間時尚客房
悉尼有新酒店喇！凱悅嘉薈酒店正式進駐澳洲地區，酒店座落於活力澎湃的禧市（Haymarket）心臓地帶，鄰近悉尼唐人街和火車站。酒店附近有美食餐廳和便利商店，地理位置極佳。酒店設有 174 間時尚客房，結合社群主導的款待理念、智慧科技的便利及以本地元素為靈感的設計，打造一個讓賓客與本地人交流共融的互動空間。於12-1月入住，每晚的房價是$974，人均只要$487起就可以住到悉尼凱悅嘉薈新酒店！
2025新酒店 坐落悉尼市中心
澳洲悉尼凱悅嘉薈酒店於今年盛大開幕，坐落於悉尼市中心的核心地段。酒店距離首都劇場僅數步之遙，步行至世界廣場購物中心亦僅需四分鐘，地理位置得天獨厚。鄰近雪梨中央火車站，交通便捷，周邊更匯聚購物中心、餐廳及便利商店，為旅客提供完善的生活與休閒配套。酒店設有174間客房，設有不同房型供旅客選擇；除了基本大床房、雙床房外，還有城景大床房、豪華特大床房等等。
E人旅客必愛—全天候社交空間
悉尼凱悅嘉薈酒店的核心為充滿活力的全天候社交空間Talk Shop，集咖啡廳、酒吧、共用工作區及活動場地於一身，旨在促進真誠交流與創意互動。Talk Shop亦會定期舉辦一系列精彩活動，如詩歌之夜、現場音樂表演及麻雀聚會等，為賓客與本地人提供相聚互動的社交平台。餐飲方面，由主廚Yammi Cheung主理的餐飲概念則糅合健康與玩味，並以悉尼豐富多元的文化風貌為靈感，於輕鬆寫意的氛圍中呈獻多款創意料理，包括Double-Down Burger、Krapow Burger、Mee So Salmon Bow及Plain Gainz Bowl，搭配自家製清新冰茶，為旅程添上難忘滋味。
悉尼凱悅嘉薈酒店（Caption by Hyatt Central Sydney）
12-1月每晚最平房價：$974起，人均$487起
悉尼凱悅嘉薈酒店（Caption by Hyatt Central Sydney）
地址：13 Parker Street, 2000 Haymarket, 新南威爾士, 澳洲 （地圖按此）
交通：搭乘機場快線（Airport Link），約15分鐘即可抵達Central Station（中央車站），再步行前往酒店。
