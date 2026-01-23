悉尼邦迪海灘槍擊案｜ 逾3噸悼念鮮花回收 轉化藝術裝置慰藉人心 擬猶太博物館展出｜Yahoo

邦迪海灘（Bondi Beach）槍擊事件後大批市民前往現場悼念 (Photo by James D. Morgan/Getty Images)

【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）上月發生嚴重槍擊事件，導致 15 人遇害，成為當地近 30 年來最嚴重大規模槍擊事件。事發後大批市民前往現場悼念，留下大量花束、蠟燭及手寫信。這類物品往往在悼念活動過後棄置，然而悉尼猶太博物館（Sydney Jewish Museum）與猶太裔藝術家 Nina Sanadze 展開回收計劃，目前已回收逾3噸悼念花束，會將其轉化為藝術作品，以另一種方式記錄傷痛。

一箱箱花卉等待分類（來源：BBC/Katy Watson）

逾100 名義工參與

雖然官方悼念區已關閉，但仍有民眾到場獻花，悉尼猶太博物館資深策展人Shannon Biederman 與猶太藝術家 Nina Sanadze 在事件後數日已開始回收花束計劃。Nina Sanadze 表示團隊會持續收集，並保存所有素材，包括花葉及種子，確保沒有物資被浪費。由於鮮花極易腐爛，貯存過程涉及繁複物流工序，博物館租用倉庫並安排貨車運送花卉，超過 100 名義工參與乾燥程序。他們用薄紙熨乾花朵，並按品種、顏色及花瓣類別進行分類，亦有專業花藝師協助識別植物種類。

參與的義工大多來自悉尼約猶太社區，不少人仍處於悲痛之中。Nina Sanadze 認為處理花卉的過程具療癒作用，義工在倉庫工作時主要談論花朵，而非攻擊事件，有助於緩解大家心中的憤怒與哀傷，「有時候人們會哭泣，或帶著沉重的心情來尋求擁抱」。

猶太藝術家Nina Sanadze收集悼念花束製成藝術品（來源：ABC News/Monish Nand）

雖然部分花朵乾枯後會變色，但她認為這亦是事件紀錄的一部分，希望能藉此慰藉人心，「與鮮花相處讓我再次變得溫柔，也軟化了我的心。它以這種方式幫助我消化了憤怒。」

花朵的療癒作用

Nina Sanadze 計劃一年時間完成作品，配合悉尼猶太博物館的擴建工程重新開幕時展出，她構思創作一系列混合媒體作品，包括利用從花瓣提取的色素繪製畫作，及利用回收的種子在館內種植室內花園。此外，腐爛的植物組織將製成堆肥，用於製作博物館的座椅、地板及瓷磚。

Nina Sanadze 認為很多品種的花即使乾燥了仍有其美態（CNN/Savva Dobrinsky）

她亦打算將多年來收集有關澳洲反猶太主義的新聞剪報，與花卉結合成類似羊皮紙的裝置藝術，豐富相關歷史背景，她認為，這宗襲擊並非孤例，而是長期反猶太情緒升溫的結果。

Nina Sanadze於 1976 年出生於前蘇聯統治的格魯吉亞，其藝術創作一向傾向使用現成素材，探討衝突與和解等議題，例如 2021 年用被政權拆毀的格魯吉亞雕塑家工作室的瓦礫製成的作品《神化》。

她認為，邦迪海灘槍擊事件的「故事」就蘊藏在這些花朵之中，凋謝的花朵超越了言語、宗教與國籍的界限，保存這些鮮花的行為本身已是創作的一部分，她希望最終的作品能讓大眾理解，暴力並非解決問題的方法，並透過藝術將各界聯繫起來，「讓我們走到一起，並讓人明白這種行為是不對的」。

來源：CNN