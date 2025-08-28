悍婦不滿起飛禁用手機暴打2空姐，被制服仍狂笑。(X)

俄羅斯廉價航空勝利航空（Pobeda Airlines）一架自新西伯利亞（Novosibirsk）飛往莫斯科的班機，在2025年8月23日發生乘客施暴空服員的驚悚事件。一名39歲的女性乘客因被禁止於飛行途中使用手機，竟對兩名空服員動手施襲，其中一人甚至情緒潰堤當場落淚。

網上流傳客機上的監視器畫面顯示，班機剛起飛約7分鐘，該名紅髮女性開始展現躁動行為，並與機組人員發生口角。綜合報道，該名女子原本被提供一份機上行為規定文件，但她不僅拒絕配合，還當場將文件揉成紙團後朝空服員臉部擲去。女子接著直接朝空服員頭部及臉部揮拳，據目擊者指出，她至少攻擊了5次。另從現場乘客拍攝的影片中可見，該名女子連續揮拳，引發周圍乘客驚慌，多人立即上前協助制伏她。即便在被制止後，她仍當眾狂笑，神情毫無悔意，現場氣氛一度十分緊繃。

女子或面臨罰款或短期拘役

航班在抵達莫斯科謝列梅捷沃機場(Sheremetyevo Airport)後，警方立即登機，並由快速反應小組將該名女子帶離座位並予以拘留。根據俄羅斯內政部說法，已針對她依「輕微流氓行為」提出指控，該罪名在俄國法規中定義為對社會公共秩序構成高度不敬的行為，最高可能面臨罰款或短期拘役。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/悍婦不滿起飛禁用手機暴打2空姐-被制服仍狂笑-有片-/593627?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral