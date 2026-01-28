悠享非凡：香港麗思卡爾頓酒店入住體驗煥新升級

錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月28日 - 新年伊始，萬象更新。香港麗思卡爾頓酒店於2026年全新推出一系列在地奢華體驗 ——涵蓋饗食之旅、文化探索、身心療癒等多元主題，為尊貴賓客度身定制專屬旅程。自踏入酒店起，賓客即展開一段天際奢華探索之旅，締造難忘的麗思卡爾頓回憶。
香港文化瑰寶之旅
走進香港故宮文化博物院，展開一場私密而深度的藝術探索。專業導覽員將依賓客的個人興趣深入了解中國藝術瑰寶背後的故事與文化底蘊。每位賓客將獲贈專屬的麗思卡爾頓獅子玩偶，絲帶上精美刻印您的名字，留下溫馨紀念。旅程結束後可於博物館周邊的西九文化區漫步，隨後前往麗思卡爾頓水療中心，享受煥活身心的奢華護理。這不僅是一場文化之旅，更是充滿細膩關懷與深刻回憶的尊享體驗。每組可容納2至4位賓客，價格為港幣6,200元淨價。此2小時的旅程已包含香港故宮文化博物院門票，賓客更可於香港麗思卡爾頓水療中心享有60分鐘全身按摩八折優惠。
匠心傳承 - 麻將彩繪及印章篆刻之旅
專為最多兩位賓客設計的沉浸式文化體驗。由酒店專車接送，前往石硤尾賽馬會創意藝術中心參與為時1.5小時的麻將彩繪工作坊，親手為麻將牌著色，感受傳統工藝與現代美學的融合。隨後前往中環大館，參與由 AURA ART主辦的1.5小時篆刻體驗，雕刻屬於自己的印章。這不僅是一件藝術品，更是身分認同與文化傳承的象徵。全程由私人導覽員陪同，確保行程流暢並提供豐富文化解說，踏上一段充滿創意且意義深遠的香港文化探索之旅。每組2位賓客的價格為港幣7,000元淨價，包含每人各一套麻將牌及祝福卡、一個手工印章及墨水盒。
茶之道- 天龍軒品茗體驗
由米芝蓮二星粵菜食府天龍軒專業茶藝師精心策劃，賓客將沉浸於中國傳統茶文化的優雅殿堂。透過專業引導，品嚐多款精選茶品，探索茶禮與泡茶技巧。課程特別介紹港式奶茶拼配藝術，了解如何將錫蘭、阿薩姆與橙白毫等不同紅茶巧妙融合，調製出香濃順滑的港式奶茶風味。課程結束後，賓客將獲贈天龍軒的專屬茶葉「蜜香幽蘭」。該茶葉初聞為幽蘭之氣，後有獨特果蜜韻味，齒頰留香，回甘綿延。每位價格為港幣1,526元，另收加一服務費。每場次至少接待2位賓客，包含每人3款手工點心供享用。
少爺啤酒廠精釀探索之旅
走進香港獨具代表性的精釀啤酒廠——少爺啤酒廠，展開約1小時的導覽體驗，深入了解精釀啤酒的釀造工藝，從原料挑選到發酵過程，感受每一滴啤酒背後的匠心獨運。在專業釀酒師的帶領下，品嚐多款獨特本地風味的特色啤酒，並探索香港精釀文化的多樣性與創造力。這不僅是一次味蕾的盛宴，更是與其他啤酒愛好者交流、提升品嚐能力的機會。舉杯共飲，開啟一段難忘的精釀之旅！每位賓客的價格為港幣2,800元，另收加一服務費。
煥活身心
在寧靜優雅的戶外冥想空間中，享受一小時的私人課程，可選擇瑜伽、冥想或頌缽療癒。專業的導師將量身訂做課程，引導賓客進入深度放鬆。課程結束後，品嚐健康排毒飲品，讓身體煥然一新。每位賓客將獲得個性化的健康建議卡，以及當日免費的健身中心通行證，盡情探索多元的健身設施，進一步提升健康體驗。這是一場融合靜謐、關懷與能量的療癒之旅，讓您在忙碌生活中重拾平衡與活力。此1小時的課程價格為每位港幣880元淨價。
OZONE 雞尾酒調酒大師班
在全球最高的露台酒吧OZONE，開啟一場專屬的雞尾酒調酒之旅。由經驗豐富的調酒師親自授課，帶領賓客深入探索調酒的藝術，學習如何運用頂級食材與創新技法，調製出風味獨具的雞尾酒。課程靈感來自 OZONE 標誌性的 Neo Nexus 雞尾酒菜單，巧妙地融合九龍的歷史與具有未來感的熱帶風情。亮點包括向九龍寨城致敬的「Walled City」、捕捉香港霓虹魅力的「Neon Lights」，以及靈感來自基督救世主雕像並融合未來黑色美學的「The Redeemer」。無論是初學者還是調酒愛好者，都能在維港美景與充滿活力的氛圍中，沉浸於這場感官與技藝的雙重盛宴。課程結束後，賓客將獲贈一瓶附有配方的瓶裝雞尾酒，以便帶回家中延續調酒之旅。每位價格為港幣1,320元，另收加一服務費。每場次至少接待2位賓客，包含每人3杯手工調製的雞尾酒。
經絡瑜珈療癒課程
經絡瑜珈療癒課程巧妙結合中國傳統經絡理論與現代瑜珈技巧，專為釋放身體能量阻滯與深層緊張而設計。課程於118層的戶外冥想空間進行，透過精準的穴位按壓與針對性的客製化瑜珈體式，促進氣血流通，實現身心和諧平衡。在專業導師的帶領下，賓客將體驗一場溫和而深度的療癒旅程，喚醒身體潛能，提升整體健康與覺察力。每位價格為港幣220元淨價，課程由合資格的導師帶領，於每週六下午1時半至2時半提供。
酒店賓客可在住宿期間體驗此七個精心策劃的活動，並需提前預約，另外更可因應需求提供私人課程。
請瀏覽酒店官方微信公眾號文章或電郵至concierge.hk@ritzcarlton.com了解資訊詳情或進行預約。
關於香港麗思卡爾頓酒店
香港麗思卡爾頓酒店位處九龍環球貿易廣場的102至118層，提供312間飽覽維港及城市景致的房間，是全世界最高的酒店。五間餐廳及酒吧主要位於102樓，包括極具品味氣派的米芝蓮星級意大利餐廳Tosca di Angelo、二星米芝蓮中菜食府天龍軒、全日供應國際美饌的大堂酒廊、憑藉精緻下午餐享譽全城的Café 103，以及在樓高490米之上的頂樓酒吧OZONE。酒店116樓的香港麗思卡爾頓水療中心佔地860平方米，提供嶄新的都市水療療程，讓客人盡情放鬆身心。水療中心設 有九間豪華的理療室和兩間雙人套房，以落地玻璃設計，能盡覽維港景致。健身中心和設有鏡面天花(28米x 7米)及高清LED螢幕牆的室內游泳池位於酒店的118樓。香港麗思卡爾頓酒店更擁有全港最大的宴會廳之一，佔地870平方米，加上四間會議室，會議空間面積達1,300平方米，迅速成為流行社交熱點。 詳情請瀏覽香港麗思卡爾頓酒店網站
。
關於麗思卡爾頓酒店集團
麗思卡爾頓酒店集團目前在全球超35個國家和地區運營超過120家酒店，於世界各地令人嚮往的目的地提供黃金標準的服務。從標誌性的繁華都市到遺世獨立的秘境天堂，麗思卡爾頓酒店為賓客提供了獨樹一幟、終身難忘的沉浸式體驗。麗思卡爾頓酒店致力於前瞻性創新，開拓性的打造了麗思卡爾頓隱世酒店和麗思卡爾頓遊輪系列。麗思卡爾頓隱世酒店是一座座遠離塵囂的稀世瑰寶，以個性化關懷讓賓客與目的地建立深刻的文化聯結。麗思卡爾頓遊輪系列則將品牌的傳奇式服務與賓至如歸的體驗帶入遊輪旅行，締造海上旅行新奢享。查詢詳情或預訂，請訪問集團網站
；如欲查閱集團新聞稿，請流覽
；您可以#麗思卡爾頓回憶# (#RCMemories) 為題，在相關社交媒體上進行分享。麗思卡爾頓酒店集團為萬豪國際酒店集團（納斯達克股票代碼：MAR）全資子公司，麗思卡爾頓酒店也是萬豪國際酒店集團全球旅行計畫萬豪旅享家（Marriott Bonvoy®）的成員之一。萬豪旅享家將為會員提供萬豪國際旗下在全球範圍內龐大的酒店陣容，會員可體驗"萬豪旅享家Moments™"並兌換免費房晚及尊貴會籍權益。免費註冊成為會員，或者垂詢更多資訊，請登錄
。會員在萬豪旅享家官網、APP、微信小程式及飛豬平臺「萬豪國際集團旗艦店」可享專屬會員福利。麗思卡爾頓酒店還致力於踐行社會與環境責任專案"社區足跡"，積極促進運營所在地的發展。
