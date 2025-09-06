悠仁親王生日 日本皇室時隔40年舉行成年禮

（法新社東京6日電） 日本皇位第二順位繼承人悠仁親王今天迎來19歲生日，舉辦日本皇室時隔40年的男性皇族成年禮。日本掌管皇室事務的宮內廳表示，成年禮是皇室重要儀式，從奈良時代至今約有1300年歷史。

悠仁今天迎來19歲生日，是皇室時隔40年有男性皇族舉辦成年禮。上午8時45分，悠仁在秋篠宮邸接受成人禮的最初儀式「受賜冠之儀」，從日皇德仁派來的使者手中接受附有「燕尾纓」的成年之冠帽。

上午10時許，在皇宮「春秋之廳」舉行成年禮的最主要儀式「加冠之儀」（冠禮）。悠仁表示，「身為成年皇族，將善盡自己的職責」。

這場成年禮儀式，日皇德仁、皇后雅子、秋篠宮伉儷、日皇伉儷的長女愛子、秋篠宮家的次女佳子等皇族出席觀禮。日本首相石破茂等三權之長（立法、行政、司法機關首長）也列席。

悠仁親王於上午11時半左右，在皇宮內奉祀皇室列祖列宗的宮中三殿行禮、報告。這是成年禮的儀式之一，稱為「謁拜賢所皇靈殿神殿之儀」。

上一次日本皇室舉行成人禮（冠禮）是1985年11月秋篠宮生日。