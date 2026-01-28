情人節十大熱門 gadget 禮物，高顏值＋黑科技網購清單

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

情人節熱門 gadget 禮物，高顏值＋黑科技網購清單

送禮從來都不難，只是要送得合對方心意才是難，特別是情人節，可以買花、可以買朱古力可以，但想送一些實用又有驚喜、打開還會「嘩」一聲的禮物？Yahoo Tech 為你整合 Amazon 熱門禮物清單，看看人家都在買什麼高顏值、黑科技的禮物給另一半吧！

Beats Solo 4 Cloud Pink

Beats Solo 4 擁有熟悉的外觀設計，並具備易於收納的摺疊結構，機身重量為因為217克。耳機內部裝有40mm 單元，支援基於頭部追蹤的空間音訊，但並不具備主動降噪功能。在音量設定為 50% 的情況下，耳機可播放音樂達 50小時，並具備快充功能，透過 USB-C 連接埠充電，只需 10 分鐘即可獲得聆聽 5 小時的電量。耳機兼容 Apple 及 Android 裝置，特別是在與 Apple 產品，如 iPhone 配對時，將可享受動態頭部追蹤、一鍵配對及 Find My 定位等功能。而 Android 用戶則可透過 Beats 應用程序進行配對、自定義按鍵及查看定位信息此外，還可以使用 USB-C 或 3.5mm 耳機孔享受無損音訊。

Beats Solo 4

Amazon 特價 US$149.95（約 HK$1,169，需要代運）｜原價 US $199.95

Fujifilm Instax Mini 12 Instant Camera - Lilac Purple

Fujifilm Instax Mini 12 擁有 5 種可愛甜美的外型顏色，包括醉人紫、甜心粉色、薄荷綠、霧淡藍、珍珠白，是女生喜愛入手的即影即有相機，mini 12 具有自動測光功能的智慧型閃光燈，可在任何環境中自動調節最佳的快門速度， 即使在黑暗的場景中，也能捕捉明亮的背景和主體。內建微距模式和自拍鏡,方便自拍，特寫模式適合 30cm 至 50 cm 距離拍攝，可實現完美的自拍照。相機輕巧適合隨身攜帶，而且以 AA 電芯驅動，如果沒電的話也可以隨時換電。

Amazon 特價 US$84.62（約 HK$659，免運費）｜原價 US $93.95

Amazon Kindle Paperwhite 16GB

第十二代 Kindle Paperwhite 配備 7 吋防眩光黑白 e-ink 螢幕，畫素密度達到 300 ppi，內建閱讀燈和優化字體技術，提供更高的對比度。無論是在明亮的陽光下還是黑暗中，都可以輕鬆調整顯示器的色溫，從白色切換至琥珀色，讓你在任何光線下都能舒適閱讀。相較於上一代，翻頁速度提升了 25%，因此被譽為速度最快的 Kindle。它的續航力可達 12 週，完美滿足閱讀長篇小說的需求，並內建 16GB 儲存空間，亦可選擇訂閱 Kindle Unlimited ，無限制閱讀暢銷書目錄。機身具備 IPX8 防水功能，無懼潮濕環境，在泳池邊、浴缸都可以機不離手。

Kindle Paperwhite（16GB）

Amazon 售價 US$159.99（約 HK$1,247， 需集運）

Bose SoundLink Flex Gen 2

Bose SoundLink Flex Gen 2 是原版 SoundLink Flex 的升級版本，設計基本保留了上一代的特色，但在實用性上有了顯著提升。雖然外觀形狀、大小和重量與前一代相似，連吊環設計也保持一致，但新款新增的應用程式連接功能極具實用性。喇叭延續了金屬框架的設計，外覆耐用的橡膠飾面，具備 IP67 防護等級，甚至能在水面上漂浮播放音樂。背面的腳座稍大，提高了喇叭的穩定性。

Bose SoundLink Flex 2 支援藍牙 5.3 連接，並可透過 Bose 手機應用程式進行調整設定，提供了四個簡單的預設配置，包括低音和高音的減少與增加。內建的全頻發聲單元配合 Bose 的 PositionIQ 技術，無論喇叭是直立、平放或懸掛，都能自動調整音效方向，優化音質。喇叭的續航力達 12 小時，並可通過 USB-C 進行充電。此外，它配備通話麥克風，並能透過內置的派對模式與其他 Bose 喇叭配對使用，並且可通過 Bose 應用調整 EQ 設置，獲得更個性化的音質體驗。

Amazon 售價 US$159（約 HK$1,239， 需集運）

