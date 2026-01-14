Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

情人節禮物2026｜千元預算女友最愛禮物推介15款！超可愛Dior蝴蝶結錢包、張員瑛美容儀、Vivienne Westwood珍珠頸鍊

情人節轉眼就到，男朋友們又在煩惱情人節禮物吧！網購專員為大家精選 $1,000、$3,000 與 $5,000 內的各類型禮物，女生們必定喜歡，情人節絕不失手！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

$1,000 內情人節禮物推薦

$1,000 內也可買到女生一見傾心的小禮物！Jisoo 同款的 Dior Addict 誘惑煥彩唇妝套裝，二一套有齊唇彩、潤唇膏及唇彩，女朋友收到定必開心！另外，Jo Malone 的皇牌英國梨香水套裝同樣性價比高，一次擁有 4 款香水更有禮盒包裝，送禮一流！

1.誘惑煥彩唇妝套裝

價錢：$745

按此購買

廣告 廣告

誘惑煥彩唇妝套裝

2.JO MALONE LONDON English Pear & Sweet Pea Layering Collection

價錢：$880

按此購買

JO MALONE LONDON English Pear & Sweet Pea Layering Collection

$1,000 內也可買到實用禮物，Charles & Keith 的大熱 Calla Totebag、周子瑜最愛韓國 Stand Oil 小方包及 Rose 同款 Speedcat Lux 賽車芭蕾鞋，千元內已可買到而人見人愛，按女友的日常喜好入手吧～

3.Calla 大型托特包 - 濃縮咖啡棕

價錢：$739

按此購買

Calla 大型托特包 - 濃縮咖啡棕

4.STAND OIL More Baguette Bag

價錢：$940

按此購買

STAND OIL More Baguette Bag

5.Speedcat Lux Ballet 芭蕾休閒鞋

價錢：$699

按此購買

Speedcat Lux Ballet 芭蕾休閒鞋

$3,000 內情人節禮物推薦

情人節為女友送上張員瑛同款 Medicube Age-R 美容儀，只需 $1,648 已可買到，性價比超高人人合用！另外，GHD 的造型夾亦是投資款，可以用上多年非常實用，女生收到定必啱用！

6.MedicubeAge-R Booster Pro 6合1美容儀

價錢：$1,648︱原價：$3,700

按此購買

MedicubeAge-R Booster Pro 6合1美容儀

7.GHD Platinum+™ 專業智能造型夾

價錢：$2,395

按此購買

GHD Platinum+™ 專業智能造型夾

IG @jennierubyjane

$3,000 可送上投資款的時尚單品，包括舒華大愛的 Polo Ralph Lauren 針織冷衫，四季也可穿搭送禮滿分！Jennie 近日再度捧起的 Vivienne Westwood 珍珠頸鍊、Alohas 的 YSL 平替樂福鞋亦人見人愛，女友收到定必開心！

8.Cable-Knit Cotton Crewneck Cardigan

價錢：$2,390

按此購買

Cable-Knit Cotton Crewneck Cardigan

9.Vivienne Westwood White One Row Pearl Drop Choker

價錢：$2,580

按此購買

Vivienne Westwood White One Row Pearl Drop Choker

10.Aven Suede Brown Leather Loafers

價錢：$1635.3

按此購買

Aven Suede Brown Leather Loafers

$5,000 內情人節禮物推薦

預算較高的話可送上名牌小禮！Jonathan Anderson 的首個 DIOR 系列新鮮出爐，最新 DIOR Oblique 老花銀包飾以精緻蝴蝶結，只需 $5,000 就是送禮首選。另外，Longchamp 、Coach 的手袋亦是百搭好選擇，總有一款啱女友心意！

11.Dior Oblique Bow Glycine 銀包

價錢：$5,000

按此購買

Dior Oblique Bow Glycine 銀包

12.Le Pliage Xtra 肩揹袋

價錢：$4,700

按此購買

Le Pliage Xtra 肩揹袋

13.Coach Empire 34 Shoulder Bag

價錢：$3,315︱ 原價：$4,532

按此購買

Coach Empire 34 Shoulder Bag

Currentbody 的 4 合 1 led 光療面膜儀依然大熱，一部具備 4 種 LED 光療護理模式，為女友抗老撫紋、緊緻嫩膚及提亮膚色，就是女生們的夢幻逸品！Dyson 的 Airwrap 全效吹風造型器，除了可吹髮、直髮更可捲髮，就是情人節最豪華的實用禮物！

14.Currentbody Skin 4合1 LED 光療面膜儀

價錢：$4,299

按此購買

Currentbody Skin 4合1 LED 光療面膜儀

15.DYSON 戴森HS09 Airwrap Co-anda2x™全效吹風造型器

價錢：$4,990︱ 原價：$5,490

按此購買

DYSON 戴森HS09 Airwrap Co-anda2x™全效吹風造型器

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

情人節不只2月14日！一年14個情人節逐個數 單身貴族都有專屬的「單身情人節」

Jellycat 2026情人節新品登場！情人節心意全靠它，粉嫩小樹熊、愛心蛋太萌啦

「車銀優2.0」CORTIS安乾鎬原來是「情人節寶寶」！09年生、16歲的他出道6天即上熱搜，10大新臉蛋天才圈粉魅力