情人節禮物2026｜千元預算女友最愛禮物推介15款！超可愛Dior蝴蝶結錢包、張員瑛美容儀、Vivienne Westwood珍珠頸鍊
情人節轉眼就到，男朋友們又在煩惱情人節禮物吧！網購專員為大家精選 $1,000、$3,000 與 $5,000 內的各類型禮物，女生們必定喜歡，情人節絕不失手！
$1,000 內情人節禮物推薦
$1,000 內也可買到女生一見傾心的小禮物！Jisoo 同款的 Dior Addict 誘惑煥彩唇妝套裝，二一套有齊唇彩、潤唇膏及唇彩，女朋友收到定必開心！另外，Jo Malone 的皇牌英國梨香水套裝同樣性價比高，一次擁有 4 款香水更有禮盒包裝，送禮一流！
1.誘惑煥彩唇妝套裝
價錢：$745
2.JO MALONE LONDON English Pear & Sweet Pea Layering Collection
價錢：$880
$1,000 內也可買到實用禮物，Charles & Keith 的大熱 Calla Totebag、周子瑜最愛韓國 Stand Oil 小方包及 Rose 同款 Speedcat Lux 賽車芭蕾鞋，千元內已可買到而人見人愛，按女友的日常喜好入手吧～
3.Calla 大型托特包 - 濃縮咖啡棕
價錢：$739
4.STAND OIL More Baguette Bag
價錢：$940
5.Speedcat Lux Ballet 芭蕾休閒鞋
價錢：$699
$3,000 內情人節禮物推薦
情人節為女友送上張員瑛同款 Medicube Age-R 美容儀，只需 $1,648 已可買到，性價比超高人人合用！另外，GHD 的造型夾亦是投資款，可以用上多年非常實用，女生收到定必啱用！
6.MedicubeAge-R Booster Pro 6合1美容儀
價錢：$1,648︱原價：$3,700
7.GHD Platinum+™ 專業智能造型夾
價錢：$2,395
$3,000 可送上投資款的時尚單品，包括舒華大愛的 Polo Ralph Lauren 針織冷衫，四季也可穿搭送禮滿分！Jennie 近日再度捧起的 Vivienne Westwood 珍珠頸鍊、Alohas 的 YSL 平替樂福鞋亦人見人愛，女友收到定必開心！
8.Cable-Knit Cotton Crewneck Cardigan
價錢：$2,390
9.Vivienne Westwood White One Row Pearl Drop Choker
價錢：$2,580
10.Aven Suede Brown Leather Loafers
價錢：$1635.3
$5,000 內情人節禮物推薦
預算較高的話可送上名牌小禮！Jonathan Anderson 的首個 DIOR 系列新鮮出爐，最新 DIOR Oblique 老花銀包飾以精緻蝴蝶結，只需 $5,000 就是送禮首選。另外，Longchamp 、Coach 的手袋亦是百搭好選擇，總有一款啱女友心意！
11.Dior Oblique Bow Glycine 銀包
價錢：$5,000
12.Le Pliage Xtra 肩揹袋
價錢：$4,700
13.Coach Empire 34 Shoulder Bag
價錢：$3,315︱
原價：$4,532
Currentbody 的 4 合 1 led 光療面膜儀依然大熱，一部具備 4 種 LED 光療護理模式，為女友抗老撫紋、緊緻嫩膚及提亮膚色，就是女生們的夢幻逸品！Dyson 的 Airwrap 全效吹風造型器，除了可吹髮、直髮更可捲髮，就是情人節最豪華的實用禮物！
14.Currentbody Skin 4合1 LED 光療面膜儀
價錢：$4,299
15.DYSON 戴森HS09 Airwrap Co-anda2x™全效吹風造型器
價錢：$4,990︱
原價：$5,490
情人節不只2月14日！一年14個情人節逐個數 單身貴族都有專屬的「單身情人節」
Jellycat 2026情人節新品登場！情人節心意全靠它，粉嫩小樹熊、愛心蛋太萌啦
