情人節禮物2026︱千元預算男朋友最愛禮物推介15款！BTS J-hope大愛Human Made潮Tee、NCT MARK代言Ralph Lauren半拉鏈針織送禮一流！

情人節快到，想為另一半送上實用又甜蜜的驚喜禮物？Yahoo網購專員為大家精選15份千元預算男生最想收到的禮物，時尚、實用而性價比高，節日送禮絕不失手！

$1,000 內情人節禮物推薦

一千元預算也可買到完美禮物！BTS J-Hope 與潮男們大愛的 Human Made 潮 Tee 百搭易襯，Blankof Daypack 26 防水背囊梅雨季必備，設計時尚又實用，返工一流！另外香港品牌 A Society 的太陽眼鏡性價比超高，不論開車又或旅行亦能輕鬆配搭！

1）Human Made Graphic T-Shirt

價錢：$850

按此購買

Human Made Graphic T-Shirt

2）BLANKOF Daypack 26

價錢：$990︱ 原價：$2,200

按此購買

BLANKOF Daypack 26

3）A. SOCIETY Navy

價錢：$570︱ 原價：$940

按此購買

A. SOCIETY Navy

如果男友是波鞋控，送上 2026 依然大熱的 adidas Handball Spezial 吧！麂皮外型極具高級感，比 Samba 厚底穿著感更舒適，日常返工也可輕鬆穿搭。New Balance 的 204L 黑銀配色 Y2K 復古感十足，鞋底變薄貼合潮流，但舒適感絲毫不減！

4）Handball Spezial Shoes

價錢：$899

按此購買

Handball Spezial Shoes

5）New Balance 204L

價錢：$900

按此購買

New Balance 204L

$3,000 內情人節禮物推薦

Ralph Lauren 的半拉鏈上衣大熱，夏天可於冷氣地方披搭穿著，而秋冬即可作為冷衫配搭，一物多用送禮一流。Lemaire 的皮帶簡約中帶個性感，不會太浮誇送禮更「安全」，男生們必定喜愛！

6）Polo Ralph Lauren Cable-Knit Cotton Quarter-Zip Sweater

價錢：$1,890

按此購買

Polo Ralph Lauren Cable-Knit Cotton Quarter-Zip Sweater

7）LEMAIRE Minimal Western Leather Belt

價錢：$2,800

按此購買

LEMAIRE Minimal Western Leather Belt

On 的 Cloud 6 Geo 跑鞋設有全防水鞋面，更有防泥及鞋頭護罩，雨季運動、行山、日常返工時能完美保護雙腳，實用性超高！Maison Margiela 的卡片套與 Dior 的真絲領呔簡約又永不過時，低調奢華送禮絕不失手。

8）On Cloud 6 Geo Waterproof

價錢：$1,500

按此購買

On Cloud 6 Geo Waterproof

9）Maison Margiela four-stitch leather card holder

價錢：$2,460

按此購買

Maison Margiela four-stitch leather card holder

10）Dior Ribbon Tie

價錢：$2,200

按此購買

Dior Ribbon Tie

$5,000 內情人節禮物推薦

預算較高的話，可送上「男生永恆不會換」的銀包。DIOR 銀包採用耐磨荔枝皮打造，黑銀配色低調時尚，Loewe 的 Puzzle 款同樣典雅精緻，可陪伴男友度過「下一個十年」，經得起時間考驗。Maison Margiela 的 Replica 簡約德訓鞋依然返工、日常皆能的百搭神鞋，至今依然是不少男生的「夢幻逸品」。

11）CD Icon Bifold Wallet

價錢：$4,500

按此購買

CD Icon Bifold Wallet

12）Maison Margiela Replica Lace-Up Sneakers

價錢：$3,849︱ 原價：$5,402

按此購買

Maison Margiela Replica Lace-Up Sneakers

13）Puzzle bifold coin wallet in classic calfskin

價錢：$4,800

按此購買

Puzzle bifold coin wallet in classic calfskin

(Photo by Edward Berthelot/Getty Images)

$5,000 內預算可送上時尚又實用的 AirPods Max，帥氣的金屬外型配上極強降噪功能，日常穿戴出外極具個性，就是男生最愛的情人節禮物。如果男友熱愛咖啡，送上 Nespresso 的 Creatista Plus 粉囊咖啡機吧！帥氣的銀色金屬設計，配上觸控式介面、牛奶系統、3 秒快速預熱，可調配 8 款咖啡飲品，奢華感十足！

14）AirPods Max

價錢：$4,599

按此購買

AirPods Max

15）NespressoJ520 Creatista Plus 粉囊咖啡機

價錢：$4,520︱ 原價：$4,588

按此購買

NespressoJ520 Creatista Plus 粉囊咖啡機

