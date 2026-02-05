Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

情人節禮物2026｜情人節最想收到它！浪漫粉色名牌手袋推介：Hermès、CELINE等根本寫了女友的名字！

每逢情人節，粉色名牌手袋絕對是最受歡迎的「必勝禮物」，一款剪裁精緻、色調溫柔的粉色名牌手袋比千言萬語更能準確表達愛意。以下精選多款粉色名牌手袋，從甜美復古的Miu Miu、浪漫優雅的Dior、低調時尚的Bottega Veneta再到夢幻收藏級別的Hermès，總有一款適合在情人節送給你的另一半！

圖片來源：Instagram@lalalalisa_m

圖片來源：Instagram@sooyaaa__

情人節名牌粉色手袋推薦：MIU MIU Wander quilted nappa leather hobo bag

價錢：$25,720

袋身採用細緻的納帕小羊皮，經過立體絎縫處理後，呈現出豐富而不浮誇的層次感。金屬字母標誌在粉色皮革映襯下顯得格外精緻，低調中帶著品牌一貫的甜美氣質。單一手挽設計配合可拆式肩帶，讓手袋能在休閒與華麗之間自由切換，無論是情人節約會或日常外出，都能輕鬆駕馭。

SHOP NOW

MIU MIU Wander quilted nappa leather hobo bag

情人節名牌粉色手袋推薦：DIOR Mini Miss Caro Bag

價錢：$24,000

以經典元素重新詮釋現代優雅，袋身正面的CD旋轉扣細節精巧卻不顯張揚。雙主隔層配合拉鍊暗袋與卡片夾層，完全不是只可觀賞的小廢包。可調節金屬鍊帶融合皮革元素，讓粉色手袋多了一份成熟而穩重的氣質。

SHOP NOW

DIOR Mini Miss Caro Bag

情人節名牌粉色手袋推薦：BOTTEGA VENETA Gemelli mini bag

價錢：$26,500

極簡設計向來是Bottega Veneta的強項，俐落袋型配以纖細肩帶與單手挽設計，線條乾淨卻不單調。粉色皮革在金屬細節襯托下顯得格外高雅，低調地展現奢華質感，將情人節的浪漫融入日常生活之中。

SHOP NOW

BOTTEGA VENETA Gemelli mini bag

情人節名牌粉色手袋推薦：CELINE Triomphe shoulder bag in shiny calfskin

價錢：$25,000

以品牌標誌性金屬扣環為亮點，搭配光澤感小牛皮，營造出內斂而堅定的法式優雅。袋身設計既不過於正式，也不流於休閒，讓粉色不再只是節日限定，而是能長久使用的經典選擇。

SHOP NOW

CELINE Triomphe shoulder bag in shiny calfskin

情人節名牌粉色手袋推薦：Chloé mini Chloé Icons tote bag

價錢：$8,618

粉色袋身配合束口設計與金屬鍊條細節，營造出輕盈又富層次的視覺效果，整體感覺既隨性又不失精緻。既可手提亦可肩揹，令整體造型更具可變性，為造型增添不經意的浪漫氛圍。

SHOP NOW

Chloé mini Chloé Icons tote bag

情人節名牌粉色手袋推薦：Delvaux Tempête handbag

價錢：$35,893

粉色小牛皮經過細緻處理，呈現柔和卻不失挺度的質感，比一般甜美的粉色手袋多了一分成熟與幹練。金屬扣環與五金細節令手袋更具存在感，同時保留優雅格調，適合上班、約會甚至正式場合使用，是一款四季使用都不違和的百搭袋款。

SHOP NOW

Delvaux Tempête handbag

情人節名牌粉色手袋推薦：Hermès Pre-Owned 2019 Swift Kelly II Retourne 25 satchel

價錢：$136,658

Hermès Kelly的魅力從來不受時間限制，Rose Lipstick的粉嫩色調飽滿而細膩，在經典輪廓下更顯珍貴。這款手袋數量稀少且處於近乎全新狀態，即便是二手款依然具備極高收藏價值，完全是收藏級的情人節禮物。

SHOP NOW

Hermès Pre-Owned 2019 Swift Kelly II Retourne 25 satchel

情人節名牌粉色手袋推薦：Prada medium leather tote bag

價錢：$26,900

粉紅色皮革加上光澤處理，配合品牌標誌性的三角形logo，低調中帶點辨識度，既不會過於張揚，又能看出品牌魅力。柔和的暗粉色調為俐落造型增添一絲柔和感，適合型格風的女生使用。

SHOP NOW

Prada medium leather tote bag

情人節名牌粉色手袋推薦：Longchamp medium Le Pliage tote bag

價錢：$1,250

若預算有限，粉嫩的Longchamp medium Le Pliage tote bag絕對是首選。粉紅色尼龍袋身配上皮革手挽與翻蓋，袋身可摺疊收藏，輕身又耐用，兼顧美感與功能性，CP值極高！

SHOP NOW

Longchamp medium Le Pliage tote bag

