情人節禮物2026｜女朋友收到必定滿意 Acne Studios頸巾限時半價起！人氣格仔款最平$1,350

幾日後就到情人節2026，各位24孝男朋友揀好禮物送女友未？死線戰士到現在仍苦惱送什麼情人節禮物的話，Yahoo購物專員推薦大家可以考慮近年爆紅的Acne Studios頸巾，不少韓劇如「那年，我們的夏天」等都多次出現其蹤跡，人氣非常高。近日網購平台END. Clothing靜悄悄推出了Acne Studios頸巾限時低至半價優惠，當中超過20款頸巾有平，連皇牌格仔款都罕有減價，機會難得！情人節禮物未有頭緒的話，送Acne Studios頸巾保證女朋友滿意！

立即查看Acne Studios頸巾優惠頁

韓劇「那年，我們的夏天」劇照

必入皇牌格仔頸巾低至$1,350！Acne Studios頸巾半價起

Acne Studios頸巾價錢並非便宜，普遍一條都要過千元，當中皇牌格仔款官網價更要$2,800，未必個個捨得入手。想趁著情人節來臨，為女朋友帶來一個驚喜？送Acne Studios頸巾就絕不失手。在眾多款式之中，推薦大家可以入手Vally Check Scarf，是Acne Studios最具代表性的頸巾之一。格仔頸巾採用柔軟羊毛製造，配搭品牌標誌性的北歐風格配色，設計經典又不易過時，冬天配襯大褸、冷衫或Hoodie都一拍即合，更可以瞬間提升造型感，是品牌長年熱賣的人氣款。現在END. Clothing限時優惠價後，最平$1,350已可入手，cp值極高！

格仔款太花巧的話，可以考慮入手Canada Scarf，線條俐落，外型簡潔耐看，以高質羊毛打造，保暖度十足之餘亦夠輕巧易襯。至抵買一定要推薦Canada Narrow New Scarf，這款屬於窄版設計，佩戴時更顯俐落，特別適合配襯長褸，打造乾淨優雅的冬日造型，是不少女生衣櫃必備百搭款。現在限時優惠價後只需$960就買到，送禮夠晒大體！Acne Studios頸巾每次一有減價都好快斷貨，大家有心水就快手落單喇！

Acne Studios Vally Check Scarf

特價：$1,620｜ 原價：$2,700

SHOP NOW

Acne Studios Vally Check Scarf

Acne Studios Vally Check Scarf

特價：$1,350｜ 原價：$2,700

SHOP NOW

Acne Studios Vally Check Scarf

Acne Studios Canada Narrow New Scarf

特價：$960｜ 原價：$1,600

SHOP NOW

Acne Studios Canada Narrow New Scarf

Acne Studios Volano Check Scarf

特價：$1,485｜ 原價：$3,300

SHOP NOW

Acne Studios Volano Check Scarf

Acne Studios Volly Alpaca Scarf

特價：$1,980｜ 原價：$3,300

SHOP NOW

Acne Studios Volly Alpaca Scarf

Acne Studios Venus 1996 RWS Scarf

特價：$1,350｜ 原價：$2,250

SHOP NOW

Acne Studios Venus 1996 RWS Scarf

Acne Studios Canada Cancan Scarf

特價：$1,242｜ 原價：$2,070

SHOP NOW

Acne Studios Canada Cancan Scarf

