情人節禮物2026︱親民價情侶波鞋推介！Threads友大推「旅行神鞋」、Puma Speedcat啡銀新色、Nike Vomero 5顯瘦必買

情人節快到，是時候送另一半甜蜜驚喜！網購專員為大家精選 4 大 2026 必買情侶波鞋，本年度依然是薄底鞋的天下，運動樂福鞋同樣大熱，而且流行的是較繽紛的色選，特別推薦 Puma Speedcat Lux、New Balance 1906L 等大熱鞋款！

今年情人節與農曆新年重疊，新年想買鞋的話，可於年三十晚前入手，避免農曆新年期間買鞋「唉聲嘆氣」。情人節前送一個甜蜜驚喜給另一半，配襯情侶穿搭也不會誤觸新年禁忌！

2026 情侶波鞋推薦1）Puma Speedcat Lux

Puma Speedcat 依然當紅，延續賽車鞋的時尚設計，經薄底鞋配上橡膠鞋底穿著舒適，配上 Lux 系列的復古磨毛皮革，低調中帶個性奢華感。備有經典賽車鞋款及 Lux Ballet 芭蕾鞋款，更易打造帥氣的情侶造型，價格親民而打卡一流！

Speedcat Lux 男女皆宜休閒鞋

價錢：$899

按此購買

Speedcat Lux 男女皆宜休閒鞋

Speedcat Lux Ballet 芭蕾休閒鞋

價錢：$699

按此購買

Speedcat Lux Ballet 芭蕾休閒鞋

2026 情侶波鞋推薦2）New Balance 1906L

運動樂福鞋走勢強勁，而且現時的貨量較多，相較以往更易入手！鞋身配以經典透氣網布，配上麂皮或高光澤皮革更具奢華感，樂福鞋廓型搭配舒適的運動鞋底，帶有正裝鞋的時尚感，同時不用犧牲穿著舒適度。除了情人節打造情侶造型外，返工、日常亦能簡易配襯，就是性價比高的必收鞋款。

New Balance 1906L 男裝

價錢：$1,100

按此購買

New Balance 1906L 男裝

New Balance 1906L 女裝

價錢：$1,100

按此購買

New Balance 1906L 女裝

2026 情侶波鞋推薦3）Nike Zoom Vomero 5

近期被脆友評為「旅行神鞋」，Nike Zoom Vomero 5 就是實力與顏值兼備的情侶鞋選。Y2K 復古設計時尚易襯，輕盈鞋身、透氣織布配上舒適鞋底，脆友指「行兩萬步腳也不累」，如果與另一半喜愛去旅行的話，就送上一對 Zoom Vomero 5 與他或她走更長更遠的路吧。

Nike Zoom Vomero 5 男子運動鞋

價錢：$969︱ 原價：$1,099

按此購買

Nike Zoom Vomero 5 男子運動鞋

Nike Zoom Vomero 5 女子運動鞋

價錢：$969︱ 原價：$1,099

按此購買

Nike Zoom Vomero 5 女子運動鞋

2026 情侶波鞋推薦4）adidas T-Toe 波鞋

Adidas 的 T-Toe 波鞋依然強勢，Samba、Handball Spezial 兩款熱賣鞋款可「閉眼入手」。喜愛經典薄底德訓鞋，Samba 是最佳的情侶鞋選擇，現時更有 Samba 芭蕾鞋款，更易配襯情侶造型。Handball Spezial 的鞋底較厚，建議選擇低調奢華、具高級感的麂皮款式，適合愛「久行不累」的情侶們。

Samba OG Shoes

價錢：$899

按此購買

Samba OG Shoes

Samba Jane Shoes

價錢：$799

按此購買

Samba Jane Shoes

Handball Spezial Shoes

價錢：$899

按此購買

Handball Spezial Shoes

Handball Spezial Shoes

價錢：$899

按此購買

Handball Spezial Shoes

