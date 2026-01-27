Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

情人節禮物2026｜送禮物Top品牌都會出現Jo Malone？香水、身體護理不失禮推薦

2026情人節轉眼就到，在準備情人節禮物的朋友，「Jo Malone」這名字很常會出現在禮物名單當中。Jo Malone香水、香氛、身體護理也是送禮不失禮的單品，當中有什麼好物推薦呢？給大家做個情人節禮物參考！

Jo Malone禮物推薦1. 新香水，琥珀與岩薔薇芳醇古龍水

Jo Malone香水確是品牌的皇牌中的皇牌，除了英國梨與小蒼蘭、鼠尾草與海鹽古龍水這兩款皇牌中的皇牌之外，品牌也新推出了Amber Labdanum Cologne Intense琥珀與岩薔薇芳醇古龍水，其交織香草與烘焙橡木的香氣，有厚度的雲呢拿香甜，加上帶神秘木質香氣，相當高級又會令人記住的味道，用來做情人節禮物也是不錯的。

Amber Labdanum Cologne Intense 琥珀與岩薔薇芳醇古龍水 $1,750

Jo Malone禮物推薦2. Home Spa沐浴與身體護理系列

想要百搭一點而又高級的禮物，Home Spa用品個不錯的選擇。Jo Malone從潤膚油、身體磨砂、磨砂皂、潔膚乳，到Body Gel、Body Cream都有，味道是很舒服的檸檬皮、月桂和馬鞭草精油香氣，喜歡柑橘香的朋友，這Home Spa與護理系列，用了會上癮。品牌還有禮盒套裝，方便各位送禮。

官方圖片

官方圖片

官方圖片

Body Revitalise Set 身體煥活清新套裝 $855

Lavender & Moonflower Diffuser 薰衣草與月光花藤枝擴香組 $815

Jo Malone禮物推薦3. Little Greene限量聯乘香氛工藝蠟燭

喜歡香氛蠟燭的話，Jo Malone新聯名英倫經典品牌Little Greene推出限量系列 ，五款備受喜愛的香味，英國梨與小蒼蘭、青檸、羅勒與柑橘、薰衣草與月光花、黑石榴以及沒藥與零陵香，限量聯乘包裝靈感源自Little Greene的油漆及壁紙色彩和圖案，低飽和度的選色溫柔又雅致，現在黑石榴官網都賣斷貨了，其他氣味要把握機會入手。

Little Greene 限量版經典香氛工藝蠟燭 $625-$755/200g

Jo Malone由即日起至2月28日有Just Because官網限定禮遇，購買指定香水會送小禮物吊飾，詳情在官網查詢，當然都會有美美的禮盒安排，讓各位想情人節送禮物，或是任何時候想送禮物都大方得體。

官網圖片

$500以下Jo Malone禮物推介

$1,000以下Jo Malone禮物推介

尊享禮遇專頁

特別版愛心禮盒設計。（Yahoo Style圖片）

特別版愛心禮盒設計。（Yahoo Style圖片）

