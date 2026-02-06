情人節禮物 2026｜瑞士 LÄDERACH 甜蜜迎接馬年新春與情人節

瑞士高級朱古力品牌 LÄDERACH 今年以一系列節慶限定朱古力與禮盒，把拜年祝福與告白心意通通變成可品嚐、亦可收藏的甜蜜時刻。 品牌延續瑞士工藝與「新鮮製作」精神，由新春駿馬主題到心形浪漫設計，都講究顏值與味道兼備，無論送長輩、朋友還是另一半，都體面得體。





馬年新春：駿馬奔騰的開運朱古力

踏入馬年，LÄDERACH 以「駿馬奔騰、喜躍開年」為靈感，推出一系列新春限定朱古力禮盒，將瑞士手工細節融入濃濃年味之中。 系列以喜慶大紅為主調，配以燙金線條與層次圖案，再加入「馬」的剪影及主題插畫，寓意步伐穩健、事事順勢向前，是新一年送上祝福的應節之選。​

新春限定果仁糖松露朱古力禮盒（Chinese New Year Pralines Truffles Combos）主打小巧易分享的造型，包括圓片、方片及六角花形片，配色則以紅、金、白貫穿全盒。 每顆朱古力印上新年圖騰，例如「2026」年份、舞動龍形剪影、紅燈籠、吉祥結與寓意祝福的紋樣，既可作拜年茶點，亦是辦公室 sharing 的開運甜品。





小熊朱古力禮盒：一眼愛上的「熊抱」甜蜜

今年另一款亮點，是外表治癒系的小熊朱古力禮盒，三款口味包括焦糖海鹽、紅莓與牛奶朱古力，滿足不同甜度與風味喜好。 朱古力小熊放在淡粉色透明禮盒內，盒面同樣用上心形鏤空設計，讓「熊抱」造型未開盒已率先放電，非常適合作為初次約會或曖昧期的小心意。





心形禮盒系列：從低調心意到隆重告白

如果你在尋找「一打開就知道很認真」的禮物，LÄDERACH 紅色心形硬盒系列就是為隆重場合而設。 心形禮盒線條俐落、質感沉穩，適合正式送禮、紀念日或約會當天在餐桌上「壓軸」登場，成為當晚的儀式感亮點。



